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Как «Рубин» меняет вообще все

Казанцы сменили логотип. Его разработкой занимались компания Sellout Sport System и известный в Казани арт-директор Артем Ермолаев. Новый логотип соединил в себе самую первую эмблему команды, выступавшей под эгидой авиационного объединения имени Горбунова, эмблему успешного для команды 1996-го года, а также классический футбольный мяч. Зелено-бело-красные контуры логотипа отсылают к флагу республики Татарстан. В центре логотипа – символ Казани, дракон Зилант. Кроме того, изменился шрифт, которым теперь изображается название клуба – дизайнеры отказались от правого наклона и выровняли название команды по центру.

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«Рубин» также показал свои фанатам форму на новый сезон чемпионата России.

Домашний комплект выполнен с элементами «змеиной чешуи», что вновь отсылает к символу Казани, дракону. Зелено-бело-красные полоски – к флагу республики.

Ребрендинг «Рубина» завершился презентацией новых игроков команды и нового главного тренера, Хави Грасии. Специально для этого вечера он выучил несколько фраз по-русски: «Дорогие друзья, спасибо большое, что вы с нами! Любите футбол, любите «Рубин»!».

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Россия. Премьер-лига Россия Рубин
Комментарии (6)
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Strig
1469604892
Всё правильно ... надо ломать фишку если не прёт...
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LokoGoGo
1469606865
Махатадзе, Жемалетдинов... Браво, Локо. Браво, Рубин
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alp
1469612226
с дизайнерами в Казани все очень плохо....
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