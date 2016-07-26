Роналдиньо, Росицки и еще 9 крутых футболистов без контрактов

Позиция: вратарь
Возраст: 34 года
Прошлый клуб: «Севилья»
Заметная фигура во всех своих командах, и еще трехкратный победитель Лиги Европы, сначала в составе «Порту» (дублер Элтона), а затем и дважды в «Севилье» – герой серии пенальти в финале с «Бенфикой» и человек, едва не выкинувший свой клуб из еврокубков на радость «Зениту» (из-за жутких ошибок своего вратаря «Севилья» с трудом держалась в Санкт-Петербурге, но гол Гамейро позволил подопечным Унаи Эмери пройти в полуфинал розыгрыша-2014/15). Несмотря на клоунаду, из-за которой Бету так обращает на себя внимание, в целом, голкипер он очень неплохой. Хоть и жутко нестабильный.
Позиция: левый защитник
Возраст: 29 лет
Прошлый клуб: «Болонья»
Еще 12 лет назад забил гол за Францию в победном финале юношеского Евро (U-17), играя бок о бок с Насри, Бензема, Бен Арфа и другими яркими соотечественниками. Со временем перебрался в Серию А, где поиграл в Лиге чемпионов за «Милан», и стал параллельно выступать за сборную Гвинеи. Год отыграл в «Трабзонспоре», затем вернулся в Италию, но в «Болонье» особо никак себя не проявил, лишь трижды за полсезона выйдя в стартовом составе.
Позиция: правый защитник
Возраст: 33 года
Прошлый клуб: «Реал»
Друг Дениса Черышева и так выиграл все что можно в своей карьере, как в сборной, так и в «Реале». В клубе ему уже не пробиться на свой фланг сквозь Карвахаля и Данило, но и без того мадридского правого защитника будут помнить не только по перепалкам с Пике в Twitter, ведь за семь сезонов Арбелоа наиграл 233 матча во всех турнирах за «Реал».
Кто интересуется: «Ньюкасл», «Милан»
Позиция: центральный защитник
Возраст: 29 лет
Прошлый клуб: «Ювентус»
Уругваец к своим 29 годам успел поиграть в «Барселоне» и «Ювентусе», выиграв однажды чемпионат Испании и Лигу чемпионов, а Серию А – аж целых пять раз. Притом стабильного места в основном составе Касерес за эти пять лет так и не имел, да еще и запомнился парочкой скандалов. Ну а за сборную Уругвая футболист всегда играл прилично – дошел с ней до полуфинала на ЧМ-2010, а год спустя выиграл Кубок Америки.
Кто интересуется: «Милан», «Фиорентина», «Рома», «Наполи»
Позиция: центральный защитник
Возраст: 35 лет
Прошлый клуб: «Манчестер Сити»
Аргентинец выступал восемь лет за «Баварию», а последние три года удивлял, восхищал, а порой приводил в бешенство фанатов «Сити». Зато трофеями не обделен – завоевал их в одной только Европе аж 14 штук за всю свою славную карьеру, хотя ни одного еврокубка так и не выиграл. Еще в коллекции два серебра за ЧМ-2014 и прошлогодний Кубок Америки. А весной этого года Демикелис угодил в скандал со ставками на матчи в АПЛ.
Позиция: опорный полузащитник
Возраст: 30 лет
Прошлый клуб: «Динамо Киев»
Известный португальский полузащитник мог бы вступать в новый сезон с медалью чемпиона Европы на шее, но уже давно потерял доверие Фернанду Сантуша, хотя прошлой осенью даже забил победный гол Албании. Тем не менее, раньше его место в сборной Португалии сомнению не подвергалось, но нестабильное выступление в чемпионате Украины и в целом не слишком большое желание игрока менять ситуацию – привело к игнору со стороны тренеров национальной команды. Теперь Велозу оказался еще и без клуба.
Кто интересуется: «Севилья», «Монако», «Дженоа»
Позиция: левый полузащитник
Возраст: 27 лет
Прошлый клуб: «Рединг»
Как уж не включить сюда валлийца после такого замечательного Евро. Причем включение следует сопроводить голами с чемпионата: первый был весьма неплох, а второй – бельгийцам – просто чудо как хорош. Всю свою карьеру связанный контрактом лишь только с «Редингом» (в «Саутенде» и «Суиндоне» играл на правах аренды), Робсон-Кану, кажется, устал постоянно тусоваться в Чемпионшипе и теперь ждет более серьезного предложения. «Реклама», которую помогли ему на Евро-2016 снять Бэйл и партнеры, должна серьезно помочь с поиском классного клуба.
Кто интересуется: «Лестер», «Халл, «Уотфорд», «Суонси», клубы из Китая
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Позиция: центральный/правый полузащитник
Возраст: 35 лет
Прошлый клуб: «Арсенал»
Позади у гениального чешского футболиста сразу 10 сезонов в составе «Арсенала», два из которых он пропустил полностью из-за жутких травм. Став как самым молодым, так и самым возрастным чехом в истории чемпионатов Европы, Росицки не сумел даже до конца доиграть Евро-2016 из-за очередной травмы. «Похоже, он завершит карьеру», – сообщил бывший главный тренер сборной Чехии, но уж этого никак не хочется, пусть бы Росицки поиграл еще хоть пару лет.
Кто интересуется: «Спарта»
Чех, Ибрагимович и другие «суперстарики» Евро-2016
Позиция: центральный полузащитник
Возраст: 36 лет
Прошлый клуб: «Флуминенсе»
Да-да, он самый. Который уже десять месяцев не играет в футбол на профессиональном уровне. Реанимировать карьеру этого фантастически талантливого футболиста – задумка хорошая, но практически нереальная. Пытались это сделать бразильские клубы, влез и мексиканский – тщетно, а европейские нагрузки Роналдиньо уже не потянет при всем желании. Впрочем, ключевое слово как раз – «желание», которого бразильцу недоставало как минимум последние лет пять.
Кто интересуется: клубы Китая и МЛС
Позиция: центральный нападающий:
Возраст: 32 года
Прошлый клуб: «Кристал Пэлас»
Удивительно, что столь известный футболист, поигравший за «Арсенал», «Ман Сити», «Реал» и «Тоттенхэм», держал в руках лишь один трофей за все время – Кубок Испании в 2011-м. Шансов выиграть что-то еще – уж очень мало, разве что влиться вот в эту команду, которую мы сейчас составляем. А так, лишь один гол за полсезона в составе «Кристал Пэлас» – уж очень дохлый результат.
Кто интересуется: «Кальяри»
Позиция: центральный нападающий
Возраст: 28 лет
Прошлый клуб: «Вольфсбург»
Датчанина с позором изгнали из немецкого клуба еще за месяц до окончания сезона, да еще и обозвали «неудачным экспериментом». Но Бендтнер не унывает, это не в его стиле. «Я хочу стать лучшим бомбардиром в АПЛ, лучшим бомбардиром чемпионата мира, и в течение ближайших пяти лет намерен попасть в пятерку лучших нападающих мира. Поверьте мне, это произойдет», – разглагольствовал как-то форвард, но теперь этого уже не случится. Зато понабить 10-15 голов в каком-нибудь среднем чемпионате еще вполне возможно.
Кто интересуется: «Лацио», «Сампдория», «Копенгаген»
И как вам такая команда?
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