Роналдиньо, Росицки и еще 9 крутых футболистов без контрактов

Бету

Позиция: вратарь

Возраст: 34 года

Прошлый клуб: «Севилья»

Заметная фигура во всех своих командах, и еще трехкратный победитель Лиги Европы, сначала в составе «Порту» (дублер Элтона), а затем и дважды в «Севилье» – герой серии пенальти в финале с «Бенфикой» и человек, едва не выкинувший свой клуб из еврокубков на радость «Зениту» (из-за жутких ошибок своего вратаря «Севилья» с трудом держалась в Санкт-Петербурге, но гол Гамейро позволил подопечным Унаи Эмери пройти в полуфинал розыгрыша-2014/15). Несмотря на клоунаду, из-за которой Бету так обращает на себя внимание, в целом, голкипер он очень неплохой. Хоть и жутко нестабильный.

Кевин Констан

Позиция: левый защитник

Возраст: 29 лет

Прошлый клуб: «Болонья»

Еще 12 лет назад забил гол за Францию в победном финале юношеского Евро (U-17), играя бок о бок с Насри, Бензема, Бен Арфа и другими яркими соотечественниками. Со временем перебрался в Серию А, где поиграл в Лиге чемпионов за «Милан», и стал параллельно выступать за сборную Гвинеи. Год отыграл в «Трабзонспоре», затем вернулся в Италию, но в «Болонье» особо никак себя не проявил, лишь трижды за полсезона выйдя в стартовом составе.

Альваро Арбелоа

Позиция: правый защитник

Возраст: 33 года

Прошлый клуб: «Реал»

Друг Дениса Черышева и так выиграл все что можно в своей карьере, как в сборной, так и в «Реале». В клубе ему уже не пробиться на свой фланг сквозь Карвахаля и Данило, но и без того мадридского правого защитника будут помнить не только по перепалкам с Пике в Twitter, ведь за семь сезонов Арбелоа наиграл 233 матча во всех турнирах за «Реал».

Кто интересуется: «Ньюкасл», «Милан»

Мартин Касерес

Позиция: центральный защитник

Возраст: 29 лет

Прошлый клуб: «Ювентус»

Уругваец к своим 29 годам успел поиграть в «Барселоне» и «Ювентусе», выиграв однажды чемпионат Испании и Лигу чемпионов, а Серию А – аж целых пять раз. Притом стабильного места в основном составе Касерес за эти пять лет так и не имел, да еще и запомнился парочкой скандалов. Ну а за сборную Уругвая футболист всегда играл прилично – дошел с ней до полуфинала на ЧМ-2010, а год спустя выиграл Кубок Америки.

Кто интересуется: «Милан», «Фиорентина», «Рома», «Наполи»

Мартин Демикелис

Позиция: центральный защитник

Возраст: 35 лет

Прошлый клуб: «Манчестер Сити»

Аргентинец выступал восемь лет за «Баварию», а последние три года удивлял, восхищал, а порой приводил в бешенство фанатов «Сити». Зато трофеями не обделен – завоевал их в одной только Европе аж 14 штук за всю свою славную карьеру, хотя ни одного еврокубка так и не выиграл. Еще в коллекции два серебра за ЧМ-2014 и прошлогодний Кубок Америки. А весной этого года Демикелис угодил в скандал со ставками на матчи в АПЛ.

Мигел Велозу

Позиция: опорный полузащитник

Возраст: 30 лет

Прошлый клуб: «Динамо Киев»

Известный португальский полузащитник мог бы вступать в новый сезон с медалью чемпиона Европы на шее, но уже давно потерял доверие Фернанду Сантуша, хотя прошлой осенью даже забил победный гол Албании. Тем не менее, раньше его место в сборной Португалии сомнению не подвергалось, но нестабильное выступление в чемпионате Украины и в целом не слишком большое желание игрока менять ситуацию – привело к игнору со стороны тренеров национальной команды. Теперь Велозу оказался еще и без клуба.

Кто интересуется: «Севилья», «Монако», «Дженоа»

Хал Робсон-Кану

Позиция: левый полузащитник

Возраст: 27 лет

Прошлый клуб: «Рединг»

Как уж не включить сюда валлийца после такого замечательного Евро. Причем включение следует сопроводить голами с чемпионата: первый был весьма неплох, а второй – бельгийцам – просто чудо как хорош. Всю свою карьеру связанный контрактом лишь только с «Редингом» (в «Саутенде» и «Суиндоне» играл на правах аренды), Робсон-Кану, кажется, устал постоянно тусоваться в Чемпионшипе и теперь ждет более серьезного предложения. «Реклама», которую помогли ему на Евро-2016 снять Бэйл и партнеры, должна серьезно помочь с поиском классного клуба.

Кто интересуется: «Лестер», «Халл, «Уотфорд», «Суонси», клубы из Китая

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Томаш Росицки

Позиция: центральный/правый полузащитник

Возраст: 35 лет

Прошлый клуб: «Арсенал»

Позади у гениального чешского футболиста сразу 10 сезонов в составе «Арсенала», два из которых он пропустил полностью из-за жутких травм. Став как самым молодым, так и самым возрастным чехом в истории чемпионатов Европы, Росицки не сумел даже до конца доиграть Евро-2016 из-за очередной травмы. «Похоже, он завершит карьеру», – сообщил бывший главный тренер сборной Чехии, но уж этого никак не хочется, пусть бы Росицки поиграл еще хоть пару лет.

Кто интересуется: «Спарта»

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Роналдиньо

Позиция: центральный полузащитник

Возраст: 36 лет

Прошлый клуб: «Флуминенсе»

Да-да, он самый. Который уже десять месяцев не играет в футбол на профессиональном уровне. Реанимировать карьеру этого фантастически талантливого футболиста – задумка хорошая, но практически нереальная. Пытались это сделать бразильские клубы, влез и мексиканский – тщетно, а европейские нагрузки Роналдиньо уже не потянет при всем желании. Впрочем, ключевое слово как раз – «желание», которого бразильцу недоставало как минимум последние лет пять.

Кто интересуется: клубы Китая и МЛС

Эммануэль Адебайор

Позиция: центральный нападающий:

Возраст: 32 года

Прошлый клуб: «Кристал Пэлас»

Удивительно, что столь известный футболист, поигравший за «Арсенал», «Ман Сити», «Реал» и «Тоттенхэм», держал в руках лишь один трофей за все время – Кубок Испании в 2011-м. Шансов выиграть что-то еще – уж очень мало, разве что влиться вот в эту команду, которую мы сейчас составляем. А так, лишь один гол за полсезона в составе «Кристал Пэлас» – уж очень дохлый результат.

Кто интересуется: «Кальяри»

Никлас Бендтнер

Позиция: центральный нападающий

Возраст: 28 лет

Прошлый клуб: «Вольфсбург»

Датчанина с позором изгнали из немецкого клуба еще за месяц до окончания сезона, да еще и обозвали «неудачным экспериментом». Но Бендтнер не унывает, это не в его стиле. «Я хочу стать лучшим бомбардиром в АПЛ, лучшим бомбардиром чемпионата мира, и в течение ближайших пяти лет намерен попасть в пятерку лучших нападающих мира. Поверьте мне, это произойдет», – разглагольствовал как-то форвард, но теперь этого уже не случится. Зато понабить 10-15 голов в каком-нибудь среднем чемпионате еще вполне возможно.

Кто интересуется: «Лацио», «Сампдория», «Копенгаген»

И как вам такая команда?

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