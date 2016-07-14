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    10 причин отобрать у Геры приз за лучший гол Евро-2016


    3.8
    Голосов: 5
    14.07.2016 12:00
    Забитый мяч после дальнего удара венгерского полузащитника Золтана Геры сочли самым красивым на прошедшем чемпионате Европы. «Бомбардир» приводит 10 голов с Евро, забитых еще круче.

    Уже в стартовом матче Евро был забит гол, претендующий на звание одного из самых красивых. Димитри Пайе принес победу сборной Франции над Румынией блестящим дальним ударом.

    Вскоре крутым голом издалека отметился Лука Модрич в матче Турция – Хорватия. Здорово поймал мяч на ногу и по странной дуге отправил его в ворота.

    Пожалуй, именно Марек Гамшик убил надежды российской сборной на успех на Евро, уже в первом тайме добыв солидное преимущество для Словакии. Его неотразимый удар из пределов штрафной был одним из лучших на всем турнире.

    Победный гол Якуба Блащиковски оставил в недоумении всю Украину – неужели их сборная настолько слаба, что все проиграла и ни разу не забила. Сам мяч получился шикарным – тут и комбинация, и исполнение – все на высочайшем уровне.

    Венгрия все забивала издалека, да с рикошетов, а Португалия постоянно отыгрывалась едва ли не в самом ярком матче Евро. Один из ответных голов здорово забил сам Криштиану Роналду, пяткой переправив мяч в ворота после прострела Жоау Мариу.

    Бельгийский полузащитник Раджа Наингголан вообще отметился двумя голами невероятной красоты на этом чемпионате. Первый он забил в ворота Швеции уже на исходе матча.

    Фантастической гол Джердана Шакири в ворота сборной Польши вы и так помните.

    А Наингголан в четвертьфинале валлийцам вколотил гол еще роскошнее своего первого.

    В этом же матче Уэльс – Бельгия состоялся и победный супергол Хола Робсона-Кану, мастерски разобравшегося с защитниками одним движением.

    Наконец, последний и самый важный забитый мяч во всем чемпионате был забит мощным ударом издали.

    А вот гол Золтана Геры, который был выбран лучшим на всем турнире. Разве он гораздо круче любого из представленной нами десятки?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру
    Рейтинг: 3.8 Голосов: 5
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +7

      PRINCE ROOSHAN 15 июля 2016, 21:58

      cr7 красиво забил

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 15 июля 2016, 12:45

      Эх , ностальгия. По мне , так Гера в тройку даже не входит

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +5

      geragera 15 июля 2016, 09:39

      шакири лутше

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +210

      azar80 14 июля 2016, 20:02

      Найнгголан, Шакири, Гамшик

      1
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      Рейтинг: +128

      Arhadiavol 14 июля 2016, 13:05

      это конечно всё хорошо, но реклама зае......даже когда второй раз хочешь посмотреть идет реклама...это издевательство

      1
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      Рейтинг: +790

      JI e x a > Arhadiavol 14 июля 2016, 18:12

      зае...а не то слово, братан. я думаю, скоро вместо видео будут просто рекламные ролики

      0
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      Рейтинг: +88

      Marvianu 14 июля 2016, 12:59

      И на всех "правообладатель закрыл доступ для вашего региона".
      Учитесь ставить видео, удовлетворяющие читателей ВСЕХ регионов. А так, спасибо за подборку, жаль посмотреть не удалось

      0
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      Рейтинг: +152

      Diman67 14 июля 2016, 12:58

      интересно, сколько нынче стоит чтобы твой гол признали лучшим на евро?

      0
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      Рейтинг: +117

      Marchen 14 июля 2016, 12:27

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      0
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      Рейтинг: +1653

      Benifacto 14 июля 2016, 12:23

      это какой то угар признавать унылый посредственный гол лучшим? тут все голы лучше чем Геры,в прицепе результат голосования показывает какие были лучшие, я полностью согласен с народным голосованием...

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      Рейтинг: +324

      hellkid 14 июля 2016, 12:06

      Шакири

      0
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