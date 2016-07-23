На обломках «СССР». Как в Ирландии построить «Динамо» с бразильцами

Ирландский «Советский союз»

В 2002-ом году эмигранты из разных частей бывшего Советского союза встретились на территории Дублина. Обычная практика, когда на территории другой страны появляется государство в государстве. В Ирландии все пошло дальше простого общения – слишком много оказалось больных футболом. Именно они встали у истоков нового любительского футбольного клуба. Ностальгируя по былым временам, взяли патриотичное название – «Советский союз». Желающих войти в состав «СССР», впрочем, было слишком много. Началась текучка, и «союзная» команда начала распадаться так же, как и некогда государство. Первыми отделились и создали свой клуб латыши, затем ушли молдаване и литовцы. На обломках «Союза» осталось «Динамо».

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«Не сказать, что в команде много поклонников московского «Динамо» или же людей, связанных с различными одноименными клубами. Но здесь собрались украинцы, грузины, россияне, белорусы. И нам всем такое название не чуждо – в каждом чемпионате по своему клубу-тезке есть, – объясняет Максим Шитенок, секретарь дублинского «Динамо». – У нас и сейчас играют, в основном выходцы из СССР. Хотите спросить, наверное, были ли ирландцы? Пару раз, но они не смогли заиграть. Другое дело, у нас играют бразильцы! Приезжают студенты учить английский язык. Один приедет и советует другому. По цепочке передают, и уже полкоманды набирается. Год-два живут здесь и уезжают на родину».

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«Динамо» играет в любительском первенстве, которое делится на четыре региона. Leinster Football League, где и выступают динамовцы, проходит на ¼ территории Ирландии. Помимо взрослой команды, в «Динамо» также создали и детскую, чтобы воспитывать в юных игроках стремление к главной цели – попадание в АПЛ.

«Пока таких результатов еще не было, – признается пресс-атташе команды Виктор Ильницкий. – Детскую школу мы открыли лишь шесть лет назад, набирали совсем маленьких ребят. Они еще не успели вырасти. Но пара человек уже выступает за сборную нашей лиги. А игры этой сборной просматривают профессиональные клубы, даже такие, как «Манчестер Сити», «Арсенал» или «Тоттенхэм». А уж если на этом уровне засветиться, можно подписать и профессиональный контракт в Англии. Этого мы и хотим добиться. В ирландских любительских лигах уже были такие случаи. Также молодых местных ребят регулярно зовут на стажировки в большие клубы. Так и наши клубы зарабатывают».

«Мы хотим дать возможность играть детям, которые не могут платить»

В любительской лиге все строится на общественных началах – руководство клуба самостоятельно собирает деньги на форму, снаряжение, аренду тренировочного и игрового полей.

«Если есть спонсор – то это удача, которая происходит раз в пять лет, – говорит Шитенок. Правда, сама лига на нас почти не зарабатывает, только за счет членских взносов за участие. Мы все оплачиваем сами, но все равно нет желания сделать из команды коммерческий проект. Потому что тогда нам придется привлекать только тех ребят, кто может себе это позволить. Мы же хотим предоставить возможность детям, которые не в состоянии платить. В Ирландии очень дорого заниматься в спортивных секциях.

Команда тренируется как на натуральном газоне, так и на искусственном. Аренда первого обойдется в 1000 фунтов в год. Эта цена включает в себя раздевалки, уход за натуральным покрытием, нанесение разметки. Искусственное поле стоит от 50 до 80 фунтов за одну тренировку. В неделю команда проводит по две тренировки.

«Когда я был в Петербурге, в последний раз, видел во дворах Купчино бесплатные поля с освещением. Там были и теннисные корты, и футбольные поля. Детям за игры на них платить совсем ведь ничего не надо. Так что у вас, наверное, дешевле», – считает Ильницкий. Не буду разочаровывать.

Помощники сборной России

Бело-голубые также занимаются поддержкой российских клубов и российской сборной. Например, в дублинском «Динамо» работает играющий тренер Василий Салий, который раньше выступал за «Амкар» вместе с Константином Зыряновым. С его помощью, а также при участии Николая Писарева команда организовала поход своих юных игроков на матч Ирландия – Россия в 2010-ом году, который завершился со счетом 2:3. А наша сборная, в свою очередь, провела мастер-класс для детей, играющих за «Динамо» Дублин.

«Также мы организовали игру фанатов сборных Ирландии и России. К сожалению, футболисты нашей команды тогда не играли – участвовали приезжие российские фанаты. У них своя команда от ВОБа, которая всегда играет параллельно матчам сборной. Некоторые на матч не попадают, но в играх принимают участие. А я лично встречал казанский «Рубин», – отмечает Шитенок. – Тренером тогда еще был Курбан Бердыев. В нашей команде, к слову, выступал его бывший подопечный Паша Чеботарь. И мы были на обоих матчах. С Курбаном Бекиевичем удалось даже пообщаться – поехали в гостиницу, где с ним и встретились. Мы и сейчас, если приезжает какая-либо наша, не обязательно российская, команда, стараемся связаться с руководством. Для наших ребят это ценный опыт, а клубам – поддержка. Совсем недавно приезжали львовские «Карпаты». Мы даже организовывали им проживание в гостинице и тренировочные поля, трансфер и другие условия».

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Ирландский фан-клуб

Администрация клуба, работающая практически на общественных началах, пытается регистрировать команду во всевозможных турнирах. Например, пять лет назад динамовцы выступали в Лондоне на Турнире имени Лобановского. А детская команда в том же году участвовала в Barcelona Football Festival. Весной этого года в Сочи проводился турнир среди детей эмигрантов, которые выясняли, чьи русские сильнее – английские, французские или американские.

Несмотря на отсутствие у клуба больших денег и больших амбиций, у «Динамо» есть кое-что более ценное – поддержка болельщиков.

«У нас есть даже председатель фан-клуба, который подтягивает народ, – говорит Ильницкий. – Среди болельщиков встречаются и ирландцы. У нас ведь есть ребята из смешанных семей, они и зовут соседей, знакомых. Так и растем. Поэтому можем точно сказать, что нас поддерживают не только жены и родственники футболистов.

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