Контеначчо. Каким будет «Челси» Антонио Конте

Три центральных защитника?

Итальянские тренеры славятся особенным отношением к тактике и любовью к схеме с тремя центральными защитниками. Сборная Италии Конте и его «Ювентус» свои лучшие матчи провели именно с такой расстановкой. Никого не удивит, что Антонио получил вопрос о своих тактических предпочтениях на пресс-конференции в числе первых.

Конте: «Вы должны уважать характеристики и таланты игроков. Исходя из этого и принимаются решения о схеме игры. В прошлом у меня случалось так, что я начинал сезон с одной идеей, но по ходу дела менял все, потому что видел, что эти игроки лучше проявят себя при другой схеме. Три защитника, четыре – это не важно. Важно – правильный дух команды. Вот это – очень важно, если мы хотим бороться за титул. Важна хорошая организация, подготовка, тактические и физические аспекты. Я думаю, что я могу улучшить игру многих игроков».

Как видим, ответ Конте не подтверждает, но и не опровергает вариант, при котором «Челси» перейдет на схему с тремя центральными защитниками. Судя по тому, что синие пока что не ищут усиление обороны на трансферном рынке, Конте устраивает подбор защитников и революции в этой линии ждать не стоит – по крайней мере, пока что. Один-два игрока прийти могут, но нынешние лидеры однозначно будут на виду, что подтвердили и высказывания Конте о роли в команде Джона Терри.

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Переучиваться в возрасте Терри, Ивановича, Кэхилла сложно, а редкие эксперименты менеджеров «Челси» со схемой в три защитника, предпринимавшиеся ранее, сложно назвать успешными. Потому, предположим, что начинать сезон синие будут по старинке – в четыре защитника, а уже по ходу дела Конте разберется, как ему строить игру в обороне. Безусловно, для итальянца организация защиты будет важнейшим фактором в работе. В этом аспекте он большой мастер. Что интересно – Конте никогда не заглядывал в паспорт защитникам и в той же сборной Италии на недавнем Евро у него вполне эффективно смотрелись 35-летний Барцальи, 31-летний Кьеллини и 29-летний Бонуччи. Чем не трио Терри-Иванович-Кэхилл?

Для схемы с тройкой защитников у Конте пока что не хватает фланговых игроков, но не стоит забывать, что в той же сборной Италии он успешно использовал в роли латералей хавбеков – того же Флоренци. Сейчас у него есть колумбиец Куадрадо, на которого Конте рассчитывает. Плюс не стоит забывать об универсальности Аспиликуэты и Ивановича, талантах быть полезным везде Курта Зума. Даже без новичков в обороне есть простор для тактического творчества. Поэтому будет интересно наблюдать за работой Конте по «итализации» обороны синих.

Канте для Конте

Следующий важный момент – организация игры в центре поля. С этим у «Челси» были проблемы в прошлом сезоне, хоть и перед тем в год чемпионства связка Сеск-Матич выглядела очень боеспособно. Приход Канте намекает на расставание с Матичем, так как это игроки одного плана, но разной эффективности – серб в прошлом сезоне разочаровал и сейчас собирается в «Ювентус», готовый отдать за него 15 миллионов фунтов. Для Матича переход в Серию А будет хорошим вариантом развития карьеры, так как ему будет полезно пройти итальянские футбольные университеты тактики. Да и по части скорости он не блещет, что в АПЛ становится критической проблемой, в отличие от Серии А.

Что же касается напарника Канте по центру поля, то тут пока что сложно прогнозировать судьбу Сеска. На самом деле он – не тот игрок, которых предпочитает видеть в центре поля Конте. К тому же лишен бойцовских качеств, что для Антонио вообще является самым большим недостатком игрока, который участвует в оборонительных схемах. Потому шансы заиграть в паре с Конте у Лофтус-Чика приличные, как и вероятность появления в «Челси» совершенно новой пары центрхавов.

Для Конте важнейшим качеством игроков будет работоспособность, умение выложиться на поле без остатка, а в прошлом сезоне именно этого у «Челси» и не было. Потому он с первых дней пребывания в команде четко дал понять, что прекрасно понимает, почему именно синие провались в прошлом сезоне и ничего подобного в своей команде не потерпит. Можно быть уверенным – слова не разойдутся с делом у этого экспрессивного и отдающего всего себя футболу итальянца.

Конте: «Самое важное в том, что я – трудоголик. Мне нравится работать. Я знаю только одну дорогу к титулу, к победам – работать не покладая рук. Чтобы вернуться на вершину, в Лигу чемпионов, этому клуб нужно вспомнить, что рецепт этого только один: работа, работа и еще раз – работа. Впрочем, я рад, что нашел понимание этого на нашей базе в Кобхэме. Я очень доволен отношением игроков».

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«Лестер» как пример

Для Конте рецепт успеха в новом сезоне прост – он хочет, чтобы «Челси» стал копией «Лестера» в плане отношения игроков к делу. На своей пресс-конференции он высказал немало комплиментов Клаудио Раньери и «лисам», не раз поставив их в пример для своей новой команды.

«Лестер» должен быть примером для нас. Вы можете иметь лучших игроков, лучших талантов, но вы также должны иметь хороший дух в вашей команде, хорошую организацию и хорошие отношения внутри коллектива. Если у вас есть эти вещи – вы будете выигрывать. Я уверен в этом. Я надеюсь, в этой команде есть маленькое мерцание пламени, которое вырастет в геенну огненную для соперников», – говорит Антонио.

Конте прекрасно понимает, что Эден Азар – игрок, как раз из категории тех, что и близко не могут реализовать полностью свой талант из-за недостаточной работы над собой. Он это сам мог наблюдать, обыгрывая переполненную талантами сборную Бельгии на Евро-2016. Именно к Азару направлен месседж Конте о том, что у него есть в команде игроки, способные играть на уровне Месси, но пока что не делающие этого по какой-то причине.

Можно не сомневаться, что для Азара сейчас есть только два варианта – стать лидером «Челси» или уйти. Уж кому-кому, а ему Конте не простит провальной игры и такого отношения к футболу как в прошлом сезоне. Антонио сам никогда не был игроком выдающегося таланта, сделав себя звездой за счет характера и дикой работоспособности, потому его отношение к игрокам, которым повезло родиться с талантом, должно быть понятным – уважение Антонио такой футболист заслужит только в том случае, если будет лучшим.

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Вряд ли у Конте в этом отношении будут проблемы с Виллианом – он-то как раз был практически безупречен в плане самоотдачи и работоспособности даже в прошлом сезоне, а для создания конкуренции Азару у итальянца есть Куадрадо и кто-то из потенциальных новичков. Сейчас вот говорят о покупке Рияда Мареза – еще одного представителя «Лестера».

Что же касается линии нападения, но покупка Мичи Батшуайи вряд ли была инициативой Конте – это, скорее, работа скаутов «Челси» по непрекращающемуся поиску нового Дрогба. Не получилось с Лукаку – попробуют бельгийца из того же клуба, в котором когда-то покупали «Вождя».

Если говорить о тех исполнителях из линии атаки, которым лучше уйти – это в первую очередь Педро и Реми, но никак не Диего Коста. Конте неспроста заблокировал его продажу в «Атлетико», так как по своему характеру и игровому стилю Диего очень импонирует Антонио и он видит Косту лидером атак своего «Челси». Другое дело, что руководство синих может иметь на этот счет другое мнение. Если предложение «Атлетико» за возрастного игрока, который, к тому же, пропускает слишком много матчей из-за дисквалификаций, будет щедрым – Коста может уйти, чтобы окупить часть летних инвестиций в обновление команды. В «Челси» уже давно стараются жить по доходам, а Коста сейчас перестал быть основополагающим игроком синих – таким как, к примеру, Виллиан, получивший новый контракт в числе первых.

Состав «Челси» на самом деле имеет второстепенное значение в разговоре о том, каким будет клуб при Конте. Куда важнее то, что команда обязательно приобретет черты всех команд, которыми руководил итальянец – у нее будет характер, дух, умение обороняться и контратаковать. Но самое главное – она не будет относиться к поражениям так легко, как в прошлом сезоне. Худшее, что может случиться на поле для Конте – поражение. Он ненавидит проигрывать.

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