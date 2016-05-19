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    Цифра дня. Терри согласился на сокращение зарплаты ради «Челси»


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    Голосов: 0
    19.05.2016 17:34
    Несмотря на все слухи, Джон Терри пробудет в стане «аристократов» еще на один сезон. Ради того, чтобы остаться в клубе, ему даже пришлось пойти на трехкратное сокращение зарплаты.

    Железному Джону прочили то же будущее, что Фрэнку Лэмпарду – отъезд за океан на предпенсионные заработки. Однако Джон отказался от всех предложений, не желая покидать клуб, которому отдал 21 год карьеры. Капитан в свои 35 лет не теряет места в составе и жаждет доказать Антонио Конте, что готов отыграть на достойном уровне еще год. Деньги его явно волнуют не так сильно, потому Джей Ти, не раздумывая, пошел на сильное сокращение зарплаты. Разумно, ведь к уже имеющимся четырём английским чемпионствам, пяти кубкам, трофеям ЛЧ и ЛЕ он вполне может добавить еще один комплект чемпионской посуды.

    По данным The Daily Mail

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +997

      egrrr 21 мая 2016, 15:05

      скорее всего просто "за океаном" предложили з п меньше чем 5 млн фунтов в год...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      jeremi.10 20 мая 2016, 16:54

      Хоть кто-то в современном футболе не гонится за баблом!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -46

      kurskih 20 мая 2016, 00:43

      так и должно быть - верность клубу, а то сейчас не пойми что - то за нас, то против - как проститутки - кто больше заплатит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 19 мая 2016, 19:21

      Это доказательство истинной преданности к клубу, а не к деньгам

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      Dynamo-Moscow 19 мая 2016, 18:40

      Одна Джон отказался... Двоечник писал статью

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Hartge 19 мая 2016, 18:13

      ну его на год и хватит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 19 мая 2016, 17:48

      молодец

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 19 мая 2016, 17:43

      красава

      2
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