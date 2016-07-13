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  • Диарра, Йоветич и Чорлука – в символической сборной возможных покупок «Спартака»

Диарра, Йоветич и Чорлука – в символической сборной возможных покупок «Спартака»

Александр Селихов

Возраст: 22 года

Позиция: вратарь

Еще весной сообщалось об интересе «Спартака» к голкиперу «Амкара», но требуемые четыре миллиона отдавать красно-белым жалко, так что пока Дмитрий Аленичев выбирает между Артемом Ребровым и Сергеем Песьяковым, созерцая традиционные ошибки последнего. Месяц назад слухи утихли, однако, судя по контрольным матчам, «Спартаку» хороший вратарь все равно бы не помешал, так что история с приглашением Селихова наверняка еще не закончена.

Мориц Бауэр

Возраст: 24 года

Позиция: крайний защитник

Весь прошлый сезон швейцарец отыграл на правом краю обороны «Грассхопперса» и привлек интерес спартаковцев, однако пути футболиста и самого популярного российского клуба в итоге разошлись. «Спартак» подписал Андрея Ещенко, а Бауэра пригласил к себе «Рубин». Мог швейцарский защитник оказаться и в одном из топ-чемпионатов – за игроком охотились «Вердер», «Бетис» и «Фулхэм».

Жуан Жезус

Возраст: 25 лет

Позиция: центральный защитник

Еще год назад ходили слухи о возможной покупке бразильца красно-белыми, однако сам футболист особого интереса к смене обстановки не проявил и остался в «Интере» еще на год. Зимой Жезуса пытался приобрести «Зенит», а нынешним летом на горизонте снова замаячил «Спартак». На этот раз попытка, скорее всего, снова потерпела неудачу – Жезус собрался в «Рому», куда перейдет нынешним летом, как минимум, на правах аренды.

Ведран Чорлука

Возраст: 30 лет

Позиция: центральный защитник

«Локомотиву» придется строить новый центр обороны – Дюрица ушел, Чорлука наверняка покинет клуб. Вот только ради «Спартака» ли хорват согласится уйти из «Локо»? В середине июня Чорлука заявил, что никакой «Спартак» ему не интересен, равно как и «Зенит», однако красно-белые упорно продолжают увеличивать сумму трансфера: раньше речь шла о восьми миллионах евро, сейчас – уже об 11. Такие деньги, к слову, не готова платить «Бавария», которая тоже обхаживает хорвата, зато в борьбу за Чорлуку включилась «Фиорентина». Так что, где начнет хорватский защитник свой новый сезон – пока неизвестно.

Оганес Амбарцумян

Возраст: 25 лет

Позиция: правый защитник

Информация об интересе к защитнику сборной Армении неожиданно всплыла прямо перед Евро, причем уж очень разношерстным был список претендентов – клубы из Бельгии и Сербии, чемпион Англии «Лестер» и московский «Спартак». Возможно, скаутов впечатлила результативность футболиста – сразу семь голов в чемпионате Македонии. Впрочем, как появился слух, так и затих: готовится Амбарцумян сейчас к новому сезону все так же в составе «Вардара».

Фернандо

Возраст: 24 года

Позиция: центральный полузащитник

Год назад бразилец покинул «Шахтер» ради Серии А, нынешним же летом идут переговоры о его переезде из «Сампдории» в Россию. Недавно в услугах Фернандо был заинтересован «Ювентус», потом Мирча Луческу рассматривал возможность вернуть игрока под свои владения, но уже в «Зенит», а затем к борьбе за бразильского полузащитника подключился и московский «Спартак». Условия перехода вроде бы уже согласованы, жену тоже удалось уговорить на переезд в Москву, осталось узнать итоги медосмотра. Одной ногой Фернандо уже в «Спартаке».

Лассана Диарра

Возраст: 31 год

Позиция: центральный полузащитник

«Спартак» захотел приобрести со скандалом ушедшего из «Локомотива» Ласса Диарра, да еще и, вроде как, был согласен погасить аж 10-миллионный долг футболиста перед «Локо». Впрочем, сам Диарра еще и запросил нереальный контракт у красно-белых, так что стороны не договорились. У Ласса есть несколько предложений из АПЛ, в том числе от «МЮ» и «Челси», так что очередной переезд в Россию Диарра уж очень маловероятен.

Стеван Йоветич

Возраст: 26 лет

Позиция: атакующий полузащитник / форвард

«Интер» наверняка расстанется с лидером сборной Черногории, но за трансфер хочет выручить не менее 15 миллионов евро. Сам Йоветич хочет перейти в команду, где будет регулярно выступать в основе, однако в Россию переезжать не слишком хочет, хотя «Спартак» примерно месяц назад был единственным клубом, сделавшим конкретное предложение. Но дальше разговоров дело не пошло, а жаль. Ярких игроков не только «Спартаку», а и всему нашему чемпионату явно не хватает.

Гаэль Какута

Возраст: 25 лет

Позиция: вингер

Свежак от сегодняшнего дня – экс-форвард «Челси», сгребающий сейчас кучу денег в китайской лиге, может вернуться поближе к еврокубкам. Хотя на высоком уровне Какуту уже сто лет не видели, да и сам футболист не горит желанием перебираться в «Спартак». Притом в своем «Хэбэй Чайна Форчун» Какута постоянно меняет позиции в полузащите, то на одном краю появится, то на другом, то вообще выйдет в центре поля. Универсал бы красно-белым явно не помешал.

Даме Н’Дойе

Возраст: 31 год

Позиция: центральный нападающий

Сенегалец зарекомендовал себя с наилучшей стороны в РФПЛ, выступая за «Локомотив», но прошлый сезон провалил полностью – всего два забитых мяча, по одному в составах «Трабзонспора» и «Сандерленда». Впрочем, именно на него указали представители «Спартака», когда речь зашла об обмене Сердара Таски. Но пока что немецкий защитник проходит сборы со «Спартаком».

Дмитрий Полоз

Возраст: 24 года

Позиция: вингер

Блестяще проявивший себя в прошлом сезоне в составе «Ростова» Дмитрий Полоз тоже не так давно попал в сферу интересов «Спартака». Притом красно-белым Полоз может достаться абсолютно бесплатно, так как новый контракт с ростовским клубом он пока еще не подписал, а старый – заканчивается летом. Ему очень хочется попробовать себя в Лиге чемпионов, однако, пока это единственное, что удерживает Полоза от ухода в более известный клуб. В том числе, и в «Спартак».

Кроме того, «Спартаку» приписывали интерес к таким центральным полузащитникам, как Ндонг («Лорьян»), Аскасибар («Эстудиантес»), Ньюкури («Интер») и Парти («Атлетико»). В линии атаки спартаковцы могли приобрести Андоне («Кордоба»), Панюкова («Атлантас») и Шейдаева («Зенит-2»).

Не обращая внимания на действующий лимит, мы решили сформировать символическую сборную возможных приобретений «Спартака». 11 в старте и еще семеро – на подхвате. Весьма мощная команда, судя по именам.

Россия. Премьер-лига Россия Спартак Диарра Лассана Чорлука Ведран Йоветич Стеван Полоз Дмитрий Н'Дойе Даме Амбарцумян Оганес Жуан Селихов Александр Фернандо Бауэр Мориц
Комментарии (10)
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ivanthebest
1468413950
Из всех было бы отлично видеть в составе Фернандо, Йоветича и Чорлуку
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ВасяК
1468415196
Часть из этой сборной,нашим не помешал бы!!!
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Maxim Nik
1468415429
Ну и нормально.
Ответить
SeregaPisarchuk
1468415718
Делим шкуру неубитого медведя?
Ответить
P0rter
1468416057
Йоветич говорил что не поедет, а жаль
Ответить
McDuff
1468416076
кого не покупай - а результат будет один и тот же
Ответить
мыцык
1468422619
С приходом итальянца скорей всего будем играть в три ЦЗ.
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Strig
1468476459
Легионеры... как это уже надоело..
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