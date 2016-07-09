«Руни может быть «девяткой с половиной», но не «шестеркой». Как Моуринью будет использовать капитана «МЮ»

Не секрет, что Уэйн Руни, что в сборной Англии, что в «Манчестер Юнайтед», уже давно не используется в качестве чистого нападающего, которым он, судя по всему, просто перестал быть. Исходя из того, что талантливый игрок талантлив во всем, менеджеры «Юнайтед» и сборной активно наигрывали Руни в полузащите, что привело к тому, что в какой-то момент он стал игроком без четкой позиции на поле.

Сейчас сложно вспомнить с чего началась история эволюции игровой позиции Руни, но последний раз он забивал больше 20 голов за сезон в чемпионате-2011/12, а минувшем сезоне впервые для себя в «Манчестер Юнайтед» не достиг отметки в 10 мячей в первенстве Англии. Конечно же, пользу для команды Руни приносит, как и раньше, огромную, но уж очень часто попытки отыскать для него место на поле были вызваны желанием найти хоть какое-то применение его талантам в условиях, когда в атаке у «Юнайтед» и сборной были люди, способные гарантировать результативность.

Все эти эксперименты с позицией Уэйна привели к тому, что в прошлом сезоне, когда Луи ван Гаалу понадобились старые навыки Руни по забиванию голов и игре на острие атаки, оказалось, что он просто утратил их. Интересно, что сам Уэйн никогда не противился сыграть в полузащите, так как любит атаковать из глубины, создавать голевые моменты для других. Иначе при огромном авторитете Руни в «Юнайтед» его бы не смог заставить заниматься нелюбимым делом даже сэр Алекс.

Сейчас в «Манчестер Юнайтед» в очередной раз складывается ситуация, когда вопрос о формате использования капитана становится на повестку дня. В клуб пришел новый менеджер со своим уникальным стилем работы и футбольной философией – уважающий Руни и всегда мечтавший с ним поработать, но, в то же время, видящий его в совершенно иной роли, чем предшественники. В клуб приходят новые игроки – авторитетные, умелые, мастеровитые, не уступающие Руни в умении созидать (Мхитарян) и обладающие эго и самооценкой, с которыми придется считаться всем (Златан), в том числе и капитану команды.

Можно было бы снова рассуждать о том, в какой роли Руни полезнее для команды, и вспомнить эксперименты с его постановкой на позицию опорника, но на своей первой официальной большой пресс-конференции на «Олд Траффорд» Жозе Моуринью дал четкие и недвусмысленные ответы на ряд животрепещущих вопросов. В том числе – о роли Руни в «Манчестер Юнайтед» Моуринью.

Когда португалец говорил о трансферных планах клуба, он напомнил, что не любит универсальных игроков и не приемлет тактических экспериментов с позициями: «У нас есть четыре позиции, нуждавшиеся в усилении, которые могут сбалансировать наш состав при условии высокой квалификации игроков, которых мы пригласим. Как вы знаете, я менеджер, который любит специалистов и не очень доверяет универсальным игрокам. Для моей модели игры нужны специалисты».

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Уже здесь можно было увидеть четкую формулировку отношения Моуринью к экспериментам с позицией Руни, но дальше Жозе еще конкретнее сформулировал свое отношение ко всему, что происходило в карьере Уэйна в последние годы: «Есть много работ в футболе и одна из самых сложных – найти парня, который сможет доставить мяч в ворота. Игроки меняются с возрастом, изменяют свои навыки и характеристики. Это нормально, когда игрок меняется, но есть вещи, которые остаются постоянными – никогда у бомбардира не пропадет желание отправлять мяч в сетку. Может быть, Руни уже не форвард, не «девятка», но у меня он никогда не будет играть на расстоянии 50 метров от ворот. Может быть, он будет «девяткой», «десяткой», «девяткой с половиной», но точно не «шестеркой» или «восьмеркой».

Когда же Моуринью спросили об умении Руни пасовать, он дал весьма жесткий ответ: «Вы мне можете много рассказывать о его пасе, о том, как он хорош, но мой пас тоже великолепен, когда я играю без давления». Кажется, после такого обсуждать перспективы Руни-полузащитника нет никакого смысла – новый менеджер, если и видит его в новой команде, то только в роли нападающего – может быть, атакующего из глубины, но нацеленного на ворота.

Поверим Моуринью в том, что клуб поставил перед собой четыре цели на трансферном рынке и три из них уже подписал – Байи, Мхитаряна и Златана. Предположим, что четвертой целью будет Погба, а Дракслер и Хамес Родригес были лишь альтернативами полузащитнику «Боруссии» на случай, если с ним не удастся договориться. При таких раскладах получается, что для Руни остается только одна с половиной позиция на поле – роль центрфорварда или же оттянутого нападающего, располагающегося под Златаном.

Тут важно понимать в какой роли в команде Моур видит Мхитаряна – у Тухеля Генрих часто играл на правом фланге и выглядел при этом очень эффективным плеймейкером с широким диапазоном функций. Если предположить, что и Моуринью будет использовать его справа, а слева расположится Марсьяль, то Руни может сыграть в центре, на позиции под нападающими. При этом не стоит забывать о том, что португалец не любит, когда на поле слишком много игроков, привыкших играть на чистых мячах – именно потому он расстался в свое время с Матой и без сожаления сделает это еще раз.

Оборонительные таланты Руни достаточно условны – в прошлом сезоне он совершал за матч в среднем один отбор, а его удаления за неудачные подкаты до сих пор в памяти. Златан в этом отношении вообще абсолютно бесполезный при обороне своих ворот товарищ, разве что при стандартах способный помочь при игре на втором этаже. Держать на поле двух игроков, не умеющих обороняться – роскошь для Премьер-лиги, что Моуринью прекрасно осознал в прошлом сезоне с разленившимся и разъевшимся Азаром. Была бы его воля – Жозе подписал бы Виллиана и создал бы, таким образом, близкую к идеальной (для него) тройку атакующих полузащитников Виллиан-Мхитарян-Марсьяль.

Не исключено, что рано или поздно он так и сделает – рычаги управления Виллианом у него есть до сих пор, но тогда совершенно не понятно, зачем ему вообще нужен Руни. И нужно ли самому Руни все это в 30 лет – опять искать потерянный бомбардирский нюх, соревноваться с Златаном за место на острие атаки, искать для себя новый вызов, когда выиграно в недавнем прошлом практически все то, за чем пришел в «МЮ» новый менеджер.

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В такой ситуации вариант с богатым и выгодным для всех предложением из Китая по Руни будет не таким уж плохим для «Юнайтед», Уэйна и Моуринью. Выбросить «Шрека» за ненадобностью Жозе не сможет – уж слишком велик его авторитет, да и уважение к Уэйну как к игроку присутствует. Но если Руни не сможет (или не захочет) снова стать результативным нападающим – расставания не избежать и, вполне возможно, сторонам стоит подумать об этом уже сейчас. Ведь мы видели уже не раз попытки вернуть Руни на острие атаки, заканчивавшиеся тем, что его все равно тянуло в центр поля. В такой ситуации чем он для Моура лучше того же Маты, не способного выполнять тренерские замыслы на футбольном поле, не подходящего по стилю Жозе? Только тем, что от Руни в «Юнайтед» так просто не избавишься.

Когда-то давным-давно у «Манчестер Юнайтед» был капитан, который нашел в себе силы и благородство вовремя уйти, чтобы сделать команду сильнее. Он не был тогда для клуба обузой и в тот момент, когда Король Эрик объявил о своем желании покинуть команду, болельщики не понимали его решения. Время показало, что этот шаг был правильным для всех. Нет никаких сомнений, что в том как расцвел клуб после ухода Кантона с новыми лидерами, была заслуга и великого француза. Возможно, Уэйну сейчас есть о чем поговорить с Эриком и взять с него пример.

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