Месси, Ибрагимович и другие большие игроки, завершившие международную карьеру

Кто: Лионель Месси

Откуда: Аргентина

Последний матч: финал Кубка Америки-2016 против Чили

«Для меня выступления за сборную Аргентины закончились. Думаю, что уже хватит», – хочется верить, что сказанное – лишь выплеснутый на эмоциях сгусток негатива. И Месси передумает, или его заставят передумать. Лионеля понять можно и просто по-человечески жаль. Аргентина проиграла третий финал подряд, и даже его гениальность не смогла с этим ничего поделать, хотя он очень старался. Болельщики взволнованы происходящим и уже запустили в Twitter акцию «Не уходи, Лео». Дело понятное: на чемпионате мира в России они не увидят своего кумира, которому к тому моменту стукнет всего-то 31 год. Возможно, не приедут Агуэро, Маскерано и Игуаин, якобы решившие уйти из сборной вслед за Лео.

Форма Месси (девять очков по системе «гол+пас»), казалось, так и внушала уверенность, что на этот раз Аргентина завоюет Кубок Америки и отомстит Чили за прошлогоднюю неудачу. Команда беспроблемно шла по дистанции, а Месси бил рекорд по количеству голов за сборную. Успех близко? Но затем – финал, незабитый в серии одиннадцатиметровых пенальти и слезы отчаяния. Обиднее становится от того, что Марадона, с которым по умолчанию сравнивают Месси, в 25 лет привел Аргентину к победе на чемпионате мира, а над Лео буквально так и повисла карма неудачника.

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Кто: Златан Ибрагимович

Откуда: Швеция

Последний матч: 3-й тур группового этапа Евро-2016 против Бельгии

Когда групповой этап Евро-2016 только вошел во вкус, Златан Ибрагимович ошарашил весь мир, заявив, что этот турнир станет для него последним в форме сборной Швеции. Если в Аргентине звезд хватает и без Месси, то Швеция (не только футбольная) осталась без того, кто является ее лицом, огневой мощью, всем и вся на международной арене. Ибрагимовича можно ругать за его скверный характер и поступки, но согласитесь: он – феномен, один на миллион. Таких в Швеции не будет еще очень долго. Да и будут ли вообще?

Групповой этап Евро-2016 получился для Ибрагимовича (как и для всей сборной Швеции) скомканным и малопродуктивным. Последняя игра с Бельгией показала, что на празднике футбола во Франции шведам делать нечего. Хоть Златан, как подобает вожаку, активно цеплялся за мячи и даже забил гол, который, правда, был отменен из-за нарушений правил. С международной арены Ибрагимович ушел побежденным и так и не дотащившим Швецию до олимпа.

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Кто: Дарио Срна

Откуда: Хорватия

Последний матч: 1/8 финала Евро-2016 против Португалии

«Я очень устал от путешествий, которые меня опустошают. Мне хочется больше времени проводить с семьей», – объяснил свой уход Срна. Рекордсмен по числу матчей за сборную Хорватии (134 встречи) – образец настоящего капитана. Смерть отца, о которой Дарио узнал после игры с Турцией, могла морально сломать защитника. Но он – настоящий мужик, истинный профи в своем деле, который после похорон вернулся в расположение сборной. А потом сквозь слезы пел национальный гимн, не щадил себя на поле и гнал команду вперед.

Хорватия по ходу турнира из «темной лошадки» плавно переквалифицировалась в одного из фаворитов и выиграла свою группу. А в итоге в 1/8 финала споткнулась на Португалии. После матча вся хорватская сборная плакала в раздевалке, не скрывая этого. Не самый подходящий момент для проводов капитана на футбольную пенсию.

Кто: Даниэль Аггер

Откуда: Дания

Последний матч: товарищеская игра против Шотландии

Да, бывает и такое: и не только в 31 год завершается карьера. Все же здоровье дороже, а бегать на уколах способен выдержать не каждый. Так получилось, что Аггера мы больше не увидим ни в сборной, ни в клубе – с футболом покончено окончательно. Карьера датчанина получилась не такой яркой, как его забитое татуировками тело. Зато на всем ее протяжении он оставался верен двум клубам – «Ливерпулю» и «Брондбю». Вот такой вот верный пес, везде запомнившийся самоотверженной игрой.

«Это печально, но решение закончить играть в футбол – правильное. Я горжусь тем, что сделал за это время», – сказал Даниэль на прощание. Уход Аггера с футбольной арены получился тихим и спокойным. В товарищеской игре против Шотландии защитник отбегал час и был заменен, а его команда уступила со счетом 0:1. Однако ни в Дании, ни в «Ливерпуле», ни в «Брондбю» его точно не забудут.

Кто: Габор Кирай

Откуда: Венгрия

Последний матч: 1/8 финала Евро-2016 против Бельгии

Самый возрастной футболист, который когда-либо играл на чемпионатах Европы (40 лет и 47 дней), рекордсмен по числу сыгранных за Венгрию матчей (106 встреч) и просто чудаковатый вратарь в серых трениках просто влюбил в себя абсолютно всех болельщиков Евро-2016. Лучше места для завершения международной карьеры точно не найти. Особенно, когда твоя сборная – редкий гость футбольных пиршеств. Но в этот раз – реальный балагур.

В своем последнем матче за сборную Венгрии Кирай тащил все, что можно и что нельзя. Однако это не спасло наследников Пушкаша от разгромного поражения со счетом 0:4 от Бельгии. Честно говоря, такой пощечины ни Кирай, ни Венгрия своей игрой точно не заслужили, но футбольный бог порой бывает несправедлив. Несмотря на четыре пропущенных мяча, вратарь уходит как народный герой целой страны и простой трудяга в серых штанах.