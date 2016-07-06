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Роналду и Нани вывели Португалию в финал Евро. Самые интересные события первого полуфинала

Португалия и Уэльс встретились на лионском «Стад де Люмьер», а мы получили ответы на вопросы: кто же сыграет в финале – Роналду или Бэйл, как валлийцы справятся с потерей Рэмзи, насколько серьезной окажется для португальцев потеря Пепе и Выиграет ли Португалия свой первый матч на Евро в основное время?

Онлайн матча Португалия – Уэльс – 2:0

Видеогалерея матча

2:0! Как все быстро, мгновенно, и второй гол забила Португалия, Нани! Уэльс не смог отыграться, и португальцы вышли в финал.

А вот и гол Криштиану! Переиграл Честера в воздухе и забил классный гол головой, 1:0! Это его девятый гол в истории чемпионатов Европы, теперь Роналду – лучший бомбардир этого турнира вместе с Платини.

Шесть по пятьдесят. Почему Роналду получит «Золотой мяч», хотя не победит на Евро

Валлийцы здорово разыграли угловой, но Бэйл не попал в створ.

Подобие опасного момента от Жоау Мариу.

На фотосессии сборной Португалии перед матчем был замечен 12-й игрок – боллбой!

Составы на игру уже известны. У Уэльса дисквалифицированы Рэмзи и Дэвис, у Португалии не сыграет травмированный Пепе. Серьезные потери.

Одноклубники по «Реалу» сегодня будут соперниками, только на поле не пересекутся.

Цифра дня. Португалия — самая нудная сборная Евро

Мы и здесь не забыли об исландцах, но сегодня повод особый. Вот их знаменитый клич.

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А вот что придумали веселые валлийцы. Sheep! По-английски «овца», один из символов Уэльса.

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Противостояние Роналду и Бэйла – главная вывеска, вот и Whoscored решил сравнить двух суперзвезд Португалии и Уэльса.

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Притом Бэйл чаще всех попадал в створ ворот на Евро-2016.

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Зато Роналду ставит новый рекорд чемпионатов Европы. Он первым сыграет в трех полуфиналах Евро.

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Кто довел скучных португальцев до полуфинала Евро?

А днем на стадионе было так тихо, уютно и тепло.

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Чемпионат Европы Европа Португалия Уэльс Роналду Криштиану Бэйл Гарет
Комментарии (4)
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Alexx22
1467831648
Уэльс вперед!!!
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hyperonanist
1467834330
Паренёк уже взял свой трофей на этом Евро, молодец. Память на всю жизнь.
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Росссиянин
1467834884
Я за Уэльс
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melnicn
1467838448
Роналду молодец!!!
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