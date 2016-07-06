Как на самом деле надо было наказывать Кокорина и Мамаева

Это был жаркий вторник. Кокорина и Мамаева обматерили примерно везде, где есть интернет и где до сих пор сжимают кулаки из-за провального Евро. В болоте словесного г*вна неожиданно всплыла реплика экс-руководителя команды «Формулы-1» Флавио Бриаторе, который, видимо, присутствовал на той эпичной вечеринке в бриллиантовом сердце Монте-Карло. Ниже − его попытка оправдать футболистов сборной России. Пожалуй, единственная во всей этой истории.

«Эти два парня – Кокорин и Мамаев – пришли на ужин в клуб со своими женами. После ужина они остались, чтобы покурить кальян. В клубе какими-то русскими была организована частная вечеринка. Они узнали Кокорина и Мамаева и в знак уважения – эти русские были фанатами – начали отправлять им бутылки шампанского, и они попросили нашего диджея включить гимн России. Потом другие российские клиенты тоже захотели выказать уважение и послали двум игрокам еще бутылки шампанского. Так на столе Кокорина и Мамаева оказалось полно бутылок. Самое смешное, ребята даже не употребляли алкоголь», − написал Бриаторе в своем Instagram.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Первая мысль − его кто-то попросил сыграть в адвоката дьявола (-ов). Вторая − и более вероятная − миллионер, итальянец, успешный в далеком от футбола виде спорта менеджер написал правду, и пацаны действительно не виноваты. К сожалению, это не так важно. Потому что вонючую лавину в свой адрес Александр Кокорин и Павел Мамаев все равно заслужили. До этого. За самый мажорный инстаграм на свете, за роту «Гелендвагенов», за голый фотоинсайд из элитной сауны, за частный самолет и «жду г*вна в комментариях». В конце концов, за всю свою карьеру золотых мальчиков, которая развивается намного лучше футбольной.

Как эту ситуацию видят фанаты. Наглые, глупые, зажравшиеся и − главное − бессовестные футболисты растеряли на полях Франции последние частицы совести и вкрай оборзели. Выкидывать за пару часов в терпкий воздух Монако стоимость нескольких новых детских садов всего через пару недель после того, как нам наваляли валлийцы и словаки − это преступление против родины.

Как эту ситуацию видят − внимание! − Кокорин, Мамаев, и те, кого они со своей стороны представляют. Футболисты весь год играли, рисковали здоровьем, готовились к Евро, старались, не получилось. Результат неприятный, но дальше надо жить. В том числе − отдыхать. Как именно − их личное дело.

Защиты в этом абзаце не больше, чем в игре против Уэльса (то есть ноль). Это просто напоминание: всегда есть другая точка зрения. Кокорин и Мамаев абсолютно искренне уверены, что рассуждают правильно − так же, как мы уверены в том, что за дело четвертуем их в комментариях, текстах и личных разговорах. Самое странное, но нужное осознание: они не виноваты в своей философии. Точнее, разумеется, виноваты. Но только в том, что когда-то вошли в эту среду и покорно приняли ее правила, чтобы добиться успеха. Это не Кокорин и Мамаев сделали российский футбол таким ущербным. Это российский футбол сделал такими двух талантливых игроков, одним из которых интересовался лично Арсен Венгер, а другой чуть не вступил в переговоры с «Манчестер Юнайтед».

Смотрите сами. Детские тренеры матерят юных наивных пацанов и учат их рубить по ногам, вести себя хитро и не отрываться от коллектива. Первые скауты предлагают манипуляции с контрактами и переписывают возраста. Друзья в спортинтернате не интересуются ничем, кроме шмоток, телок и новой фифы. Руководство клуба вываливает перед 18-летней парой глаз тонну валютного бабла за одно только наличие паспорта верных цветов, что бьет в голову сильнее любого шампанского. На самом высоком уровне паразитной соской живут откаты, распилы и договорняки. Организмы клубов устроены таким образом, что им вообще не нужно питаться коммерческими заработками. А самой глобальной реформой остается лимит на легионеров − привет из Средневековья, который в чистом виде не существует ни в одном топовом чемпионате.

Это набросок вертикали российского футбола. Вариться в такой мутной системе и не испачкаться в ее выделениях − невозможно. Словно вырасти в криминальном районе, попасть в компанию тусовщиков или отсидеть в тюрьме − слишком особая атмосфера, чтобы так или иначе не стать ее частью.

Почему российский футбол такой − вопрос на сотню толстенных книг. Одна из миллиона причин − здесь никто никого не слышит. Он как огромная многоэтажка, где обители каждой квартиры огорожены от остальных не только квартетом бетонных стен, но и ментальным забором. Чиновники, инвесторы, футболисты, журналисты, болельщики − у всех своя собственная башня, из которой удобно плеваться в других и коситься на них презрительными взглядами.

Это все началось не вчера. И не после вылета с Евро. Фанаты и игроки видели друг в друге врагов задолго до того, как Саша Кокорин научился ходить. Первые люто ненавидят вторых почти всегда, кроме громких побед раз в пятилетку. Вторые − боятся гнева первых, как богатые римские императоры втайне боялись грубой реакционной революции простого народа.

«Краснодар» перевел Павла Мамаева в молодежную команду. «Зенит», увидев порцию респектов Сергею Галицкому, сделал с Кокориным так же − дубль и штраф. В принципе, это верная реакция. Только абсолютно бесполезная. Они все равно вернутся в основу клубов. Просто потому что других русских футболистов такого уровня ни «Краснодар», ни «Зенит» в стоячих водах лимитного моря больше не выловят. Показательная ссылка во многом − формальная мера. Ноги которой торчат все из того же страшного забора между клубами, прессой и народом. Не было бы дикого шума − боссы команд спокойно проигнорировали бы любые видео с отпуска. А так − ловко оттолкнули парней в сторону, чтобы их самих не задела разъяренная толпа.

Лучшее наказание за разрушение всегда − конструктивное созидание. Вместо того чтобы сажать Кокорина и Мамаева в золотую клетку, дайте им возможность кинуть пару горстей земли в яму, которую они разъели потоком шампанского стоимостью в четверть миллиона евро.

Конкретное предложение для клубов и просто всех заинтересованных влиятельных мужчин в дорогих костюмах: организуйте встречу Александра Кокорина и Павла Мамаева с фанатами. Можно с отдельно выбранной группой. Лучше − со всеми желающими. Главное, чтобы это были реальные люди со своими неудобными вопросами, а не подставные чуваки из ваших кормушек. Можно в пресс-зале. Лучше − за круглым столом, на природе или в кафе.

Пускай они соберутся все вместе, поговорят по-мужски. Возможно, выпьют пива или выкурят кальян, споют в караоке Лепса. Объяснят друг другу за пустые трибуны, за обидные кричалки, за все профуканные матчи и за каждый полученный миллион.

Болельщикам и футболистам пора научиться разговаривать между собой. Пока обе стороны рубятся в беспросветной агрессии, у этой гражданской войны будет только одна безусловная жертва − российский футбол. И единственное, что всех тут действительно объединяет − это его смерть.