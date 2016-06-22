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    Ирландия сенсационно обыграла Италию, Швеция уступила Бельгии. Решающие матчи группового этапа Евро


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    Голосов: 0
    22.06.2016 19:00
    Венгрия, Исландия и Португалия вышли из группы и сыграют в плей-офф. Сегодня определятся последние участники 1/8 финала чемпионата Европы. «Бомбардир» показывает ключевые события и голы идущих противостояний.

    Ирландцы тоже забивают в ворота Италии! Главная сенсация дня, ведь этот результат позволяет им выйти в плей-офф!

    Все-таки забивает сборная Бельгии под занавес матча. Наингголан отличился.

    Опасный эпизод с участием Де Брюйне.

    Классный выстрел Хендрика по воротам итальянцев.

    Составы на игру Италия – Ирландия.

    Составы на матч Швеция – Бельгия.

    Исландцы вырывают победу и выходят в плей-офф. Австрийцы вылетают из турнира.

    Австрия тоже сравняла счет. Шепф отличился.

    Роналду забивает свой второй мяч. Полетело у португальца.

    Джуджак оформляет дубль! Вот это голище!

    А затем первым голом на турнире отметился Криштиану. Да еще каким!

    Португальцы и венгры успели обменяться голами в начале второго тайма! Сначала забил Джуджак.

    А Драгович не забил пенальти в ворота исландцев.

    Нани пробивает Кирая, оставляя Португалии хорошие шансы на попадание в плей-офф.

    Бедварссон выводит Исландию вперед в параллельном матче. Что началось!

    Золтан Гера забивает португальцам! Португалия пока пролетает мимо плей-офф!

    Гудмундсон пальнул в крестовину австрийских ворот. Вратарь даже не прыгнул.

    А вот в таких составах выходят на игру Венгрия и Португалия.

    Cоставы на матч Исландия – Австрия.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: УЕФА
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии8
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      Рейтинг: -46

      kurskih 23 июня 2016, 12:35

      матч Венгрия - Португалия получился зрелищным, жаль концовка была унылой, что оставило впечатление договорняка

      -1
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      Рейтинг: +305

      Strig 23 июня 2016, 09:50

      Пришли два ну человека на ТВ и у меня уши завяли от их "откровений"... виноваты все - особенно футболисты... ссылаться на невезение удел безвольных..

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      Рейтинг: +348

      343443 23 июня 2016, 05:56

      Вот как надо бороться за победу, не то что наша сборная...

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 23 июня 2016, 00:53

      Вот как надо бороться за победу, не то что наша сборная...

      0
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      Рейтинг: +1046

      kosmonaft 22 июня 2016, 23:56

      да блин из нашей отборочной группы все три зборные налажали если даже сложить очьки россии швеции и австрии то всёравно не хватит на выход в плей оф с третьего места

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 22 июня 2016, 21:49

      венгры и исландцы молодцы

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      Рейтинг: +100

      petrovich666 22 июня 2016, 21:37

      ух как Овчинник отмазал Широкова))))

      0
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      Рейтинг: +22

      armbarm 22 июня 2016, 20:15

      Однозначно лучший матч этого чемпионата!!!

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