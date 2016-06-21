Пять иностранцев, которые спасут сборную России

Марио Фернандес (ЦСКА)

Гражданство – Бразилия

Правый защитник ЦСКА – самый очевидный и обсуждаемый в последние годы вариант игрока для возможной натурализации. Да, на этой позиции в сборной есть прогрессирующий Смольников, однако ни конкуренции, ни достойной замены защитнику «Зенита» нет. 35-летний Кузьмин, отлично зарекомендовавший себя в отборе к Евро, через два года вряд ли помолодеет и прибавит в скорости, столь необходимой игроку его позиции. Так что находящийся в расцвете сил Фернандес, с его опытом игры в Лиге чемпионов, будет в составе россиян только кстати (и уж точно не хуже взятого во Францию Шишкина). Тем более, если национальную команду продолжит тренировать Леонид Слуцкий – уж он-то знает все сильные стороны своего нынешнего подопечного.

Константин Рауш («Кельн»)

Гражданство – Германия/Россия

Уже натурализованный сборной России Роман Нойштедтер сказал, что нашу команду могли бы усилить еще два «немца» – Константин Рауш из «Кельна» и Эдгар Приб из «Ганновера». Левый защитник Рауш (способный сыграть и в полузащите) – действительно неплохой вариант, учитывая, что Жиркову уже 32, а к Щенникову, несмотря на голевую передачу в матче против англичан, остается множество вопросов. Раушу 26 лет, и он будет восьмой сезон подряд выступать в Первой Бундеслиге, успев до «Кельна», куда он только что перешел, поиграть за «Ганновер», «Штутгарт» и «Дармштадт».

Еще один плюс Рауша – он уже получил российский паспорт, и в случае необходимости его можно будет вызвать в национальную команду немедленно. Сам он открыто заинтересован в том, чтобы сыграть за сборную России на грядущем Мундиале. И если карьера Рауша в новом клубе пойдет вверх, то Леонид Слуцкий (или кто-либо другой), пожалуй, даст-таки ему долгожданный шанс.

Эдгар Приб («Ганновер»)

Гражданство – Германия

Второй в списке Нойштедтера – это Эдгар Приб, полузащитник «Ганновера», вылетевшего в этом сезоне во Вторую Бундеслигу. Достижение невеликое, однако Приба с большой натяжкой можно обвинить в неудаче клуба из столицы Нижней Саксонии. К достоинствам уроженца якутского города Нерюнгри следует отнести его искреннюю заинтересованность в вызове в российскую команду – на фоне того безразличия, что подчас демонстрируют его будущие партнеры, желание проявить себя может стать для Приба пропуском в стартовой состав сборной. Впрочем, до этого еще далеко: Эдгару необходимо как минимум получить российский паспорт, а как максимум – убедить Леонида Слуцкого в своей профессиональной пригодности. С другой стороны, пример Нойштедтера наверняка взбодрил Рауша и Приба: они могли убедиться, что за немецким футболом в штабе российской сборной следят, причем следят активно. Дело за малым – по-немецки педантично относиться к своей работе и ждать приглашения от Слуцкого.

Жоаозиньо («Краснодар»)

Гражданство – Бразилия

О возможном появлении атакующего полузащитника «Краснодара» в сборной России говорят уже давно, и недаром: Жоаозиньо обладает исключительной техникой и, как истинный бразилец, умеет делать из футбола искусство. Его статистика в минувшем чемпионате не впечатляет: всего лишь пять очков по системе «гол+пас», при этом – ни одного гола, забитого самостоятельно. Однако мы должны помнить, что Жоаозиньо в любую минуту остается футболистом, способным решить эпизод в пользу своей команды. Именно такие игроки, умеющие взорвать ситуацию, нужны россиянам на скоротечных крупных турнирах, когда все решается даже не в одной-двух играх, а в той или иной пятнадцатиминутке.

Конечно, бразилец из «Краснодара» – это не Роналдиньо и не Ривалдо, но на фоне апатичных действий Кокорина финты Жоаозиньо станут для российских болельщиков глотком свежего воздуха откуда-то с пляжей Копакабаны. Кроме того, краснодарец еще достаточно молод – к Мундиалю-2018 ему исполнится 29, чем не испугаешь возрастную команду Слуцкого. В апреле этого года Жоаозиньо сообщил, что ждет кое-какие документы из Бразилии; получив их, он сможет оформить российское гражданство, а там, гляди, не за горами и вызов в национальную сборную.

Вандерсон («Краснодар»)

Гражданство – Бразилия

Еще одному варианту усиления хилого атакующего потенциала российской команды мы снова обязаны «Краснодару»: бразилец Вандерсон, как и Жоаозиньо, рвется под цвета триколора и мечтает сыграть на чемпионате мира. Статистика Вандерсона в минувшем чемпионате далека от идеальной (пять голов и одна голевая передача), да и возраст – 30 лет – уже не юношеский. Впрочем, если в ближайшие годы он сумеет прибавить и, чего доброго, сверкнуть в матчах Лиги Европы, где «быки» выступают не первый сезон, тогда в тренерском штабе сборной могут вспомнить о перспективе его приглашения.

К чемпионату мира Вандерсон уже успеет «отмотать срок» в пять лет и получить российское гражданство, и все-таки многое будет зависеть от того, не появится ли за эти два года в РФПЛ настоящий местный топ-форвард. Пример Дзюбы доказывает, что российские нападающие в состоянии забивать, и забивать немало на уровне группового этапа Лиги чемпионов – однако для этого им нужен свой Халк, свой бразильский чудотворец, что будет снабжать их ассистами. Если допустить, что таким Халком для Дзюбы станет Жоаозиньо, то надобность в Вандерсоне отпадает. Может отпасть и надобность в натурализации в целом, но для этого России необходимо выстроить четкую систему подготовки собственных кадров – о чем в условиях все приближающегося Мундиаля думать слишком поздно.

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