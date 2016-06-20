Жертва системы. Почему не надо ругать Слуцкого

Преждевременное обожание

Футбольный клуб «Краснодар» и тренер Леонид Слуцкий – два нетипичных явления российского футбола. Их обычно хвалят. Причем, с восторгами и мармеладным обожанием – иного нам почти не дано. Но «Краснодар» – частный клуб, владелец которого волен позволять себе все. Слуцкий же – человек, которому мы решили доверить это самое «все» – сборную Россию по футболу.

Единственный вопрос, который тогда обсуждался, – совмещение двух постов. Но он быстро отпал, когда сборная выиграла все что нужно и уже ждала в Париже хорошей жеребьевки. Команда раскрепостилась, ребята наконец-то услышали русскую речь, а стадионы готовы ломиться от лавины болельщиков, лишь бы увидеть эти прекрасные лица и ноги. Как-то так реагировали на удачную концовку отбора и считали, что главный герой всего нового и прекрасного – Леонид Слуцкий.

В июне этого года появляется новая мода. Считать Слуцкого трусом, тренером со средними способностями и неумением контролировать игру. Не сказать, что этот тренд актуальный и скоро появятся (как летом 2012-го) футболки «Леня, уходи!», но толпа разочарованных уже срывает лайки разоблачающими комментариями.

Причина скуки

Почему Березуцкий так много пасует? Почему в основе три центральных нападающих? Зачем нам неопытный Головин? А где Глушаков? Широков? А почему вообще мы вот так слабо играем, а другие так хорошо???

Вопросов куча и под коркой есть уверенность, что даже мы, проведя пару тактических перестановок, придумаем другую сборную России – с голами и суперкапитаном Широковым. Но не надо заниматься критикой дилетантов, обосновывать все сложности травмами Денисова и Дзагоева. Куда интереснее, почему Слуцкий делает это – опять выпускает один и тот же состав, не прибегая к очевидным решениям.

Ответ простой. Леонид Викторович привык в ЦСКА к одной схеме, к одним и тем же условиям, к приятному, почти семейному порядку. За шесть с половиной лет команда Слуцкого не сделала гигантского скачка вперед. Да, выиграла три чемпионства, другие местные кубки, но так и не сумела глобально измениться.

Десять команд РФПЛ ничего не могут придумать и поделать – Слуцкий научился их обыгрывать. А как показали три победных сезона, проигрыши главным конкурентам не так страшны. Они ведь расхлябаны, мечутся из стороны в сторону, и обязательно будут проигрывать второй восьмерке, хаотично тасуя тренеров и философии.

Слуцкий не видит смысла удивлять провинциалов: выпускать на свору коллективного Белорукова молодых пацанов (Головин – исключение), помогать обрести себя Васину с Панченко или резко поменять схему. Надо решать задачу. В РФПЛ она выполнима. А за ее пределами (как показали три лигочемпионских захода) – нет. Ну, и ничего страшного. Таковы наши пределы.

Все ли так грустно?

На чемпионате Европы Слуцкий придумал, как ему кажется, идеальную модель. И всегда можно отделаться фразой «Исходя из нынешних условий, этот состав я считаю оптимальным». Как и Василий Березуцкий, прямо сказавший о наших скромных способностях, тренер видит наш потолок, а главное – четко для себя определил футболистов, которые должны до него добраться.

Но сейчас Леонид Слуцкий оказался в очень интересной ситуации. Он пребывает под мощным общественным давлением – связка в центре поля Головина и Нойштедтера провалилась, и нужно что-то менять перед матчем внезапной жизни или предсказуемой смерти. Идти опять по этому пути – совсем уж глупо.

Некогда ждать, когда все само наиграется. Некогда ждать, когда «Мордовия» приедет на чемпионат Европы. Пора что-то делать, менять и оживлять. Таково сейчас положение: победа или поездка домой.

Это не ловушка Слуцкого. А нормальная ситуация, которая возникает в карьере любого тренера. Но у Леонида Викторовича последнее время – все любовь да спокойствие. И поэтому не будем никого ругать – привык этот тренер к неспешному ритму и дистиллированным решениям, что тут поделать.

Тем не менее, в ночь с понедельника на вторник хочется совершенного другого ощущения. И ради него Леониду Слуцкому придется рисковать.