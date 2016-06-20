Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Жертва системы. Почему не надо ругать Слуцкого

Преждевременное обожание

Футбольный клуб «Краснодар» и тренер Леонид Слуцкий – два нетипичных явления российского футбола. Их обычно хвалят. Причем, с восторгами и мармеладным обожанием – иного нам почти не дано. Но «Краснодар» – частный клуб, владелец которого волен позволять себе все. Слуцкий же – человек, которому мы решили доверить это самое «все» – сборную Россию по футболу.

Единственный вопрос, который тогда обсуждался, – совмещение двух постов. Но он быстро отпал, когда сборная выиграла все что нужно и уже ждала в Париже хорошей жеребьевки. Команда раскрепостилась, ребята наконец-то услышали русскую речь, а стадионы готовы ломиться от лавины болельщиков, лишь бы увидеть эти прекрасные лица и ноги. Как-то так реагировали на удачную концовку отбора и считали, что главный герой всего нового и прекрасного – Леонид Слуцкий.

В июне этого года появляется новая мода. Считать Слуцкого трусом, тренером со средними способностями и неумением контролировать игру. Не сказать, что этот тренд актуальный и скоро появятся (как летом 2012-го) футболки «Леня, уходи!», но толпа разочарованных уже срывает лайки разоблачающими комментариями.

Причина скуки

Почему Березуцкий так много пасует? Почему в основе три центральных нападающих? Зачем нам неопытный Головин? А где Глушаков? Широков? А почему вообще мы вот так слабо играем, а другие так хорошо???

Вопросов куча и под коркой есть уверенность, что даже мы, проведя пару тактических перестановок, придумаем другую сборную России – с голами и суперкапитаном Широковым. Но не надо заниматься критикой дилетантов, обосновывать все сложности травмами Денисова и Дзагоева. Куда интереснее, почему Слуцкий делает это – опять выпускает один и тот же состав, не прибегая к очевидным решениям.

Ответ простой. Леонид Викторович привык в ЦСКА к одной схеме, к одним и тем же условиям, к приятному, почти семейному порядку. За шесть с половиной лет команда Слуцкого не сделала гигантского скачка вперед. Да, выиграла три чемпионства, другие местные кубки, но так и не сумела глобально измениться.

Десять команд РФПЛ ничего не могут придумать и поделать – Слуцкий научился их обыгрывать. А как показали три победных сезона, проигрыши главным конкурентам не так страшны. Они ведь расхлябаны, мечутся из стороны в сторону, и обязательно будут проигрывать второй восьмерке, хаотично тасуя тренеров и философии.

Слуцкий не видит смысла удивлять провинциалов: выпускать на свору коллективного Белорукова молодых пацанов (Головин – исключение), помогать обрести себя Васину с Панченко или резко поменять схему. Надо решать задачу. В РФПЛ она выполнима. А за ее пределами (как показали три лигочемпионских захода) – нет. Ну, и ничего страшного. Таковы наши пределы.

Все ли так грустно?

На чемпионате Европы Слуцкий придумал, как ему кажется, идеальную модель. И всегда можно отделаться фразой «Исходя из нынешних условий, этот состав я считаю оптимальным». Как и Василий Березуцкий, прямо сказавший о наших скромных способностях, тренер видит наш потолок, а главное – четко для себя определил футболистов, которые должны до него добраться.

Но сейчас Леонид Слуцкий оказался в очень интересной ситуации. Он пребывает под мощным общественным давлением – связка в центре поля Головина и Нойштедтера провалилась, и нужно что-то менять перед матчем внезапной жизни или предсказуемой смерти. Идти опять по этому пути – совсем уж глупо.

Некогда ждать, когда все само наиграется. Некогда ждать, когда «Мордовия» приедет на чемпионат Европы. Пора что-то делать, менять и оживлять. Таково сейчас положение: победа или поездка домой.

Это не ловушка Слуцкого. А нормальная ситуация, которая возникает в карьере любого тренера. Но у Леонида Викторовича последнее время – все любовь да спокойствие. И поэтому не будем никого ругать – привык этот тренер к неспешному ритму и дистиллированным решениям, что тут поделать.

Тем не менее, в ночь с понедельника на вторник хочется совершенного другого ощущения. И ради него Леониду Слуцкому придется рисковать.

Чемпионат Европы Европа Россия Дзюба Артем Смолов Федор Кокорин Александр Нойштедтер Роман Головин Александр Слуцкий Леонид
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladimir-7
1466414887
Пустая статья. Даже не понятно, о чём хотел написать Проскурин.
Ответить
cdzpbcn
1466415507
По мне Слуцкий не сильный тренер и ко всему игроки у него слабенькие. В итоге имеем не выход из группы. После жеребьевки было ясно что мы едем домой после 3-го матча.
Ответить
Capricorn
1466417189
Да нечего нашим в Европе делать... Квасом пусть торгуют на рынке - пользы больше будет.
Ответить
Nesterenko
1466417369
Статья наверное правдивая, но только болельщику от этого лучше не становится. Еще же осенью 2015 года было видно, что игры нет, выигрывали только потому что был эмоциональный подъем после Капелло, вот и все. Сейчас снова все успокоились и теперь еще и результата нет. Мое мнение было тогда и сейчас осталось таким же - нужно было назначать Бородюка, либо после Капелло, либо после отбора ЧЕ-2016. Слуцкий не имеет опыта со сборной, он действительно привык обыгрывать Амкар и Кубань в РФПЛ и не париться.
Ответить
regbiN
1466417999
Не знаю,но думаю они обыграют уельс с хорошим счетом главное не останавливаться на достигнутом
Ответить
ufos73
1466439420
Вот это автор лизнул! :О Широко открыв рот, вывалив язык на максимум, и так лииииииииииз, а потом повторил еще несколько раз!
Ответить
tembot07
1466460494
эх,Леня! А сколько фильмов-то про тебя Матч тв документальных снял, прям как про Дель Боске)
Ответить
Главные новости
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+