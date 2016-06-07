«То, что мы делаем – способ прославления Господа». Христианский футбол: без грубостей, симуляций и геев

В прошлом сезоне нападающий «Миннесота Юнайтед» Кристиан Рамирес провел девять матчей без голов. Застои случаются у многих форвардов. В предыдущем году в своем дебютном сезоне он выиграл Североамериканскую футбольную лигу и почти попал в сборную Эквадора. Критики списали его со счетов. Но у Рамиреса было свое мнение на этот счет.

Вторая половина сезона все исправила, и Рамирес смог вернуться. Скептикам он ответил 13 забитыми мячами. И хотя этот показатель был меньше, чем в прошлом сезоне, Рамирес проявил себя как уверенный и сильный духом нападающий. Как Рамирес научился справляться с неудачами? Он считает, что его характер сформировался в Северной Каролине в христианском клубе второй лиги США «Шарлотт Иглз». «Меня не ломают поражения или неудачи. Раньше проигрыши меня буквально разрывали изнутри, но сейчас мне это больше не грозит», – бодрится игрок.

Христиански-ориентированный подход этого клуба отличает их от любой другой футбольной команды. Они считают себя почти крестоносцами: их миссия – сделать футбол, приближенным к религии и ее предписаниям. Они хотят побеждать, но не любой ценой. Их основная ценность – играть честно. Тяжело, но честно. Без обмана. Без драматических симуляций. Без споров с арбитром.

«Игра в этой команде сильно повлияла на меня, – уверяет Рамирес. – Сейчас вы не увидите, как я ругаюсь с арбитром, как срываюсь на одноклубников или близких из-за поражений. Все эмоции я оставляю на поле и концентрируюсь непосредственно на игре, а не на нарушении правил или разговорах. Я подстроил себя под команду».

«Шарлотт Иглз» – футбольная команда из Северной Каролины, основанная в 1991 году. Выступает в североамериканской лиге PDL (Premier Development League). Лига считается четвертым турниром в США и Канаде. В ней играют как любители, так и профессионалы. В 2003-м, например, в PDL выступал нынешний тренер и сборной США Юрген Клинсманн. Но в основном игроки PDL – молодые футболисты с еще незаконченным высшим образованием и желанием подписать профессиональный контракт с клубом в MLS.

«Иглз» практически полностью состоит из таких молодых американских футболистов. В команде играют только четыре легионера. Из Ганы, Тринидада и Тобаго и Канады. Помимо мужского футбольного клуба в структуре «Шарлотт Иглз» есть женская команда и сборная, играющая в уличный футбол. И, конечно, детская академия.

«Орлы» – не просто частный американский футбольный лагерь для детей из богатых семей. Своей главной целью руководство считает одновременное физическое и нравственное развитие спортсменов, их единение с богом на футбольном поле. Они считают себя крестоносцами, чья миссия – сделать футбол честнее, вырастив новое поколение футболистов. С другой идеологией и другим миропониманием.

Для «Иглз» важны победы. Но не победы, добытые «любой ценой». Важно, чтобы подопечные играли в правильный футбол. Жесткий, но честный. Без симуляций, без грубостей, без споров с арбитрами.

«Наш персонал заботится о ваших детях так, как завещал Господь. Мы каждый день читаем Библию и рассказываем притчи. Наши тренеры делятся с детьми историями, как Бог изменил их к лучшему. То, что мы делаем – это способ прославления Господа», – сообщает официальный сайт футбольного лагеря Charlotte Eagles.

Организация активно рекламирует свою деятельность в Интернете. Кроме официального сайта с подробной информацией о спортивных проектах у «Иглз» есть YouTube-канал, в котором выкладываются матчи главной команды и рекламные ролики. В них тренеры обнимаются с детьми и поют песни о своей любви к футболу и Иисусу.

Клуб финансируется некоммерческой организацией Missionary Athletes International (MIA). У нее есть четко сформулированная «миссия»: «Прославлять Бога и транслировать посылы Иисуса Христа через глобальную систему футбола». MIA финансирует футбольные академии на пяти континентах. Сейчас в них учатся около тысячи воспитанников, а за всю историю организации через нее прошли 52 000 молодых спортсменов.

Кроме «Шарлотт Иглз» «миссионеры» финансируют клубы из Чикаго (Chicago Eagles) и Калифорнии (Southern California Seahorses). На эмблеме каждой команды – животное, крест и футбольный мяч.

MIA – самая успешная спортивно-религиозная организация. Но есть и другие. В той же PDL играют команды Mississippi Brilla и Virginia King's Warriors. Первые распространяют божественный свет (Brilla по-испански – сиять), вторые считают себя воинами Господа. Этот культ напоминает движение «сильного (буквально – мускулистого) христианства» (Muscular Christianity), которое развивалось в Англии еще в XIX веке. Общество уже не вымещало праведный гнев через крестовые походы и сжигание неверных. Поэтому англиканская церковь начала активно пропагандировать здоровый образ жизни, цитируя апостола Павла: «Укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени» (Послание к Евреям). Идея сильного христианства, как оказалось, жива до сих пор.

Христианский футбол основывается на традиционном, консервативном воспитании. И кроме правил честной игры в нем есть, например, и неприятие гомосексуализма. Идеология MIA и других организаций недвусмысленно осуждает сексуальные отношения вне моногамного гетеросексуального брака. Футболисты с этим должны соглашаться.

Получается, что гею или бисексуалу запрещено играть в «христианских» клубах. Ну, или ему нужно скрывать сексуальную ориентацию. И непонятно, насколько сильно «традиционное воспитание» молодых футболистов граничит с гомофобией, а любовь к богу – с навязыванием религиозных ценностей.

Возможно, поэтому «Шарлотт Иглз» играют лишь в 4-й американской лиге. Современное западное общество с его толерантностью вряд ли поддержит организацию, которая не собирается тренировать геев, даже если они верят в бога и разделяют философию христианского футбола.

То, что «спорт вне политики», мы поняли давно. Эту мантру ежедневно повторяют журналисты, болельщики и сами игроки. Но о «спорте вне религии» пока никто не говорит. Насколько допустимо влияние религии на футбол, и терпима ли эта игра к отклонениям от религиозных догм?

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