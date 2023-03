Мокрое техасское дерби. Как в МЛС пытались играть в одной большой луже

Судья одного из матчей МЛС – безумно смелый человек. Заставить 22 мужчин барахтаться в воде, пытаясь забить мяч ногой в ворота – безусловно, крутой поступок, впрочем, напрочь лишенный здравого смысла. Жуткий дождь превратил поле в бассейн, так что участники техасского дерби между «Далласом» и «Хьюстоном» были вынуждены приспосабливаться к антифутбольным условиям.

Впрочем, когда дошло вот до такого идиотизма, арбитр игру приостановил. Полную бесперспективность этой затеи он понял на четвертой минуте. Ну, и то хорошо.

One more from #FCDvHOU – they've since called it after just 4' of play... pic.twitter.com/PlxTg6TsSQ