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    Мокрое техасское дерби. Как в МЛС пытались играть в одной большой луже


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    Голосов: 0
    03.06.2016 15:00
    Матч «Даллас» – «Хьюстон» – обратная сторона американского чемпионата, привлекающего красивой картинкой и звездами футбола. Звезд в этом матче не было, зато игроки поплескались от души.

    Судья одного из матчей МЛС – безумно смелый человек. Заставить 22 мужчин барахтаться в воде, пытаясь забить мяч ногой в ворота – безусловно, крутой поступок, впрочем, напрочь лишенный здравого смысла. Жуткий дождь превратил поле в бассейн, так что участники техасского дерби между «Далласом» и «Хьюстоном» были вынуждены приспосабливаться к антифутбольным условиям.

    Впрочем, когда дошло вот до такого идиотизма, арбитр игру приостановил. Полную бесперспективность этой затеи он понял на четвертой минуте. Ну, и то хорошо.

    Последовала 113-минутная пауза, и матч был возобновлен. Команды обменялись голами, и так и закончили – 1:1. Меньше всего этот результат устроил «Даллас», поскольку этот клуб играл против аутсайдера, идущего в своей конференции на последнем месте. Неудивительно, ведь полностью соперника «Далласа» по техасскому дерби зовут «Хьюстон Динамо».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: twitter.com/edinh_96
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 3 июня 2016, 15:35

      судья мудила явно

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