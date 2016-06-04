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Как США и Колумбия открыли Кубок Америки (ФОТО)

От этой игры у болельщиков были большие ожидания. Сборная США, будучи хозяйкой турнира, считалась фаворитом в этом противостоянии. Лидеры команды Колумбии провели не самый лучший сезон, а домашние трибуны должны были гнать американцев вперед. Клинт Демпси и его партнеры вышли настроенными на большую игру, но уже на 8-й минуте голом охладил их пыл Кристиан Сапата.

В концовке первого тайма Хамес Родригес реализовал пенальти, поставив сборную США в трудное положение. Гореть со счетом 0:2 при родных трибунах – не самое приятное дело для любой команды.

Сборная США не отсиживалась в обороне и стремилась отыграться. Демпси круто исполнял штрафные удары, Бедойя замыкал подачи, но голкипер сборной Колумбии уверенно отражал удары.

В середине второго тайма травму получил Хамес Родригес.

Но Колумбия все равно победила. Приехавшие болельщики не могли сдержать радости.

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Битва двух континентов. Главное, что нужно знать о Копа Америка-2016

Кубок Америки Весь мир
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