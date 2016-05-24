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  • «Кубань» обыграла «Томь». «Волгарь» уступил «Анжи». Главные события переходных матчей

«Кубань» обыграла «Томь». «Волгарь» уступил «Анжи». Главные события переходных матчей

Второй тайм голов не принес. «Кубань» обыгрывает «Томь», делая неплохой задел перед ответной встречей. 

Первый тайм в матче «Кубань» – «Томь» получился довольно равным. Сложно выделить преимущество одной из команд, однако «Кубань» впереди по счету. С пенальти краснодарцам немножечко повезло.

Есть гол и в игре «Кубани» с «Томью». Игорь Армаш реализовал пенальти!

Обзор матча «Волгаря» и «Анжи». Есть на что посмотреть.

Да ладно?! Это все-таки случилось! Янник Боли на 92-й минуте приносит «Анжи» победу в игре с «Волгарем"!

Начался матч «Кубани» и «Томи». Стартовые составы команд.

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Второй тайм пока проходит на низких скоростях. «Волгарь» пытается сохранить нули на табло, а футболисты «Анжи» будто бы и не стремятся забить. Такими темпами голов в этом матче мы так и не увидим.

А вот так запорол хорошую возможность Боли.

Не использовал свой момент и Эбесилио. В этом моменте отличную реакцию продемонстрировал голкипер.

Сначала Жиров мог открывать счет, но пробил чуть выше перекладины.

Посмотрим на три главных момента первого тайма.

Уже первый тайм подходит к концу. На табло нули, однако они совсем не скучные. «Анжи» пока выглядит сильнее своего соперника. Команда РФПЛ оправдывает свое положение, поэтому и атакует намного больше. Мутари, Эбесилио и Мусалов имели моменты и могли забивать. Но голкипер Станислав Бучнев в полном порядке и команду выручает. Верим, что во второй половине игра изменится. Ждем голов!

Голов пока нет, поэтому можно полюбоваться красивыми видами Астрахани.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

В этом противостоянии «Анжи» является безусловным фаворитом. Однако за «Волгарь» в первой встрече говорит фактор своего поля. Смотрим!

Составы на матч «Волгарь» – «Анжи».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

На очереди у нас матч «Анжи» и «Волгаря». Махачкалинцы в концовке сезона заметно прибавили и спаслись от прямого вылета в ситуации, которую все называли безнадежной. «Волгарь» же долгое время находился на границе попадания в переходные матчи. В концовке сезона команда сумела превзойти «Факел» и «Спартак-2». При этом «Спартаку» бы все равно не разрешили играть в РФПЛ.

Россия. Премьер-лига Россия Томь Кубань (ЛФЛ) Волгарь Анжи
Комментарии (9)
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JI e x a
1464115217
вратарь Волгаря почему-то решил прыгать влево. Какой логикой он руководствовался, интересно?
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JI e x a
1464115388
ребята, я все понимаю, но вы реально бесите уже своей рекламой. Нажал смотреть, реклама. Нажал на паузу-реклама. Даже когда видео закончилось, опять, блядь, реклама. Давайте уже может вообще вместо видео вставлять одну рекламу? Во бабла срубите, представьте!
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Серёга Краснодарский
1464116621
Смотрел игру. Стыдно. Видно забашляны парни в зеленом и парни в черном а кубань не хочет играть. гнал бы всех в шею кто был сегодня на поле и набрали бы пацанов из сдюшор-5 или сдюшора кубани и пусть смотрели бы фнл но не издевательство над болельщиками как сегодня
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kurskih
1464173732
Анжи пройдёт стыковые, а вот Кубань - ещё посмотрим
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D'achkov
1464250090
анжи останется,если волгарь так продолжит играть
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