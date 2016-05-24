«Кубань» обыграла «Томь». «Волгарь» уступил «Анжи». Главные события переходных матчей

Второй тайм голов не принес. «Кубань» обыгрывает «Томь», делая неплохой задел перед ответной встречей.

Первый тайм в матче «Кубань» – «Томь» получился довольно равным. Сложно выделить преимущество одной из команд, однако «Кубань» впереди по счету. С пенальти краснодарцам немножечко повезло.

Есть гол и в игре «Кубани» с «Томью». Игорь Армаш реализовал пенальти!

Обзор матча «Волгаря» и «Анжи». Есть на что посмотреть.

Да ладно?! Это все-таки случилось! Янник Боли на 92-й минуте приносит «Анжи» победу в игре с «Волгарем"!

Начался матч «Кубани» и «Томи». Стартовые составы команд.

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Второй тайм пока проходит на низких скоростях. «Волгарь» пытается сохранить нули на табло, а футболисты «Анжи» будто бы и не стремятся забить. Такими темпами голов в этом матче мы так и не увидим.

А вот так запорол хорошую возможность Боли.

Не использовал свой момент и Эбесилио. В этом моменте отличную реакцию продемонстрировал голкипер.

Сначала Жиров мог открывать счет, но пробил чуть выше перекладины.

Посмотрим на три главных момента первого тайма.

Уже первый тайм подходит к концу. На табло нули, однако они совсем не скучные. «Анжи» пока выглядит сильнее своего соперника. Команда РФПЛ оправдывает свое положение, поэтому и атакует намного больше. Мутари, Эбесилио и Мусалов имели моменты и могли забивать. Но голкипер Станислав Бучнев в полном порядке и команду выручает. Верим, что во второй половине игра изменится. Ждем голов!

Голов пока нет, поэтому можно полюбоваться красивыми видами Астрахани.

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В этом противостоянии «Анжи» является безусловным фаворитом. Однако за «Волгарь» в первой встрече говорит фактор своего поля. Смотрим!

Составы на матч «Волгарь» – «Анжи».

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На очереди у нас матч «Анжи» и «Волгаря». Махачкалинцы в концовке сезона заметно прибавили и спаслись от прямого вылета в ситуации, которую все называли безнадежной. «Волгарь» же долгое время находился на границе попадания в переходные матчи. В концовке сезона команда сумела превзойти «Факел» и «Спартак-2». При этом «Спартаку» бы все равно не разрешили играть в РФПЛ.