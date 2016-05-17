Как «МЮ» не забил «Борнмуту» 19 голов в последнем матче чемпионата Англии

«МЮ» против «Борнмута». Это последняя игра АПЛ-2015/16, перенесенная из-за памятных событий на стадионе «Олд Траффорд». Не самая веселая и интригующая, но кое-какие моменты впечатлили.

Цифры и факты последней игры сезона в чемпионате Англии:

«МЮ» должен был забить «Борнмуту» 19 голов (и еще не пропустить), чтобы занять 4-е лигочемпионское место в АПЛ. Что-то не срослось

(и еще не пропустить), чтобы занять 4-е лигочемпионское место в АПЛ. Что-то не срослось На «Олд Траффорд» до этой игры было забито всего 32 гола в нынешнем сезоне. Меньше, чем на любом другом стадионе

в нынешнем сезоне. Меньше, чем на любом другом стадионе «Борнмут» играл с «МЮ» пять раз в своей истории в Манчестере. Проиграл все матчи

Луи ван Гаал, возможно, провел последний матч во главе «МЮ»

во главе «МЮ» Уэйн Руни забил свой 100 -й гол на «Олд Траффорд»

-й гол на «Олд Траффорд» Маркус Рэшфорд набрал 7 очков по системе «гол плюс пас» за свои 11 матчей в составе «МЮ» (5+2)

очков по системе «гол плюс пас» за свои 11 матчей в составе «МЮ» (5+2) А Давид де Хеа не смог в 16-й раз сыграть на ноль. «Золотая перчатка» сезона досталась Петру Чеху

Видеогалерея матча «Манчестер Юнайтед» – «Борнмут» (3:1)

Посещаемость, конечно…

Ну вот, 20 минут позади, а голов так и нет. Осталось 70 минут – на 19 мячей. Гвардиола релаксирует.

Господа на скамейке, тем временем, в ожидании хотя бы просто первого удара в створ ворот. Половина тайма уже позади.

Комментатор матча, тем временем, рассказал массу интересных историй и практически не комментирует игру. Отгадайте, почему?

Полчаса позади, 0:0. Нет, ну они же все-таки стараются!

На афише матча страсти как-то побольше, чем на поле. А тут «Борнмут» решил пошустрить в атаке, но тут же это бросил. Тоже мне, занятие.

Руни навесил, а Кэррик чуть было не замкнул. Ну что же вы, ребята? Так бы осталось 18 забить.

Да-да-да, мы дождались, Руни! На 42-й минуте первый же удар в створ «МЮ» завершил голом. Очень красиво, без шуток. Ну что же, задача заметно упрощается.

Спокойно, Пеп! У «Сити» все равно неплохие шансы на Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Руни, кстати, забил ровно 100-й гол в своей карьере на «Олд Траффорд». Только Тьерри Анри удавалось забить больше на одной арене (114 на «Хайбери»).

Тем временем, начался второй тайм, и «Борнмут» чуть было не забил. Слышны крики с тренерских скамеек, как будто матч товарищеский. А как же 19 голов?

Кэррик! Ка-а-ак запулил в перекладину, а мяч отскочил в поле. Такая красота сорвалась.

Честно говоря, забей «МЮ» за последние минуты абсолютно все, что создал, до Лиги чемпионов осталось бы голов двенадцать. Рэшфорд, Лингард, Мата, уф-ф-ф сколько моментов, но голкипер «Борнмута» ловит кураж.

Собственно, 72-я минута. Что это значит? 18 голов на 18 минут. Или «Олд Траффорд» будет минимум год скучать без Лиги чемпионов.

Вот только мы напомнили, и «МЮ» забил. Рэшфорд – 2:0! Тоже все четко, и ван Гаал даже поаплодировал.

Третий гол за несколько минут до конца забил Эшли Янг. Закончили сезон крупной победой?

Но нет. Только зря расстроили Давида Де Хеа, которому теперь не достанется «Золотая перчатка». 3:1, да еще и забил свой же – автогол Криса Смоллинга.

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