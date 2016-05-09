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  • Сборная России на Евро-2016. Нижние опорные полузащитники

Сборная России на Евро-2016. Нижние опорные полузащитники

И в клубе, и в сборной Слуцкий предпочитает держать в опорной зоне двух игроков, один из которых сосредоточен на разрушении. Игра Вернблума давно стала эталоном, не обходится без цепного пса и сборная. Большинство игроков центральной оси – универсалы. Однако пару центральных хавов, у которых разрушать получается лучше, чем созидать, мы точно увидим в заявочном листе. Полноценный высококвалифицированный опорный полузащитник в стране, в общем-то, один. Игорь Денисов вне зависимости от клуба, с которым ругается, выходит в основе, если здоров и в форме. С одной стороны, выбор в опорной зоне широк, как прямо сейчас, так и на перспективу. С другой, в топ-клубах («Зенит», ЦСКА), да и в «Краснодаре» на этой позиции предпочитают легионеров.

Первый запасной – Денис Глушаков, переквалифицировавшийся в разрушителя в «Спартаке». Дмитрия Тарасова Слуцкий попробовал в последних товарищеских матчах и в центре обороны (благо, габариты позволяют). Эти трое поедут наверняка. Был бы в обойме Виктор Файзулин, но последний год хавбек «Зенита» прописался в лазарете и может вообще закончить с футболом. Есть еще краснодарский дуэт Торбинский – Газинский. Оба в этом сезоне больше сидят, чем играют. Юрия ждать стоит вряд ли – только восстановился после травмы и пока не набрал прежних кондиций. Жаль, потому что в длинных передачах равных ему нет. А Дмитрий может и вписаться, учитывая способность сыграть на фланге и международный опыт. Из опорных хавбеков новой волны стоит отметить Кузяева и Емельянова. Наконец, прилично выглядит выжигающий центр в Самаре Померко.

Игорь Денисов («Динамо»)

Возраст/рост/вес: 31/176/70

Шансы поехать на Евро: 90%

Сильные стороны: опыт, контроль мяча, ведение единоборств, отбор, чистая игра

Слабые стороны: перехваты, блоки

Как к человеку к Денисову можно относиться по-разному, но с точки зрения самоотдачи на поле вопросов к нему не возникало никогда. Цепкий и неуступчивый, с годами он стал спокойнее. Сейчас Игорь редко фолит и почти не получает карточек. Он стал меньше поддерживать атаку, зато почти не ошибается. Ни в передачах, ни в дриблинге. Мяч Денисов практически не теряет, к тому же постоянно вынуждает соперников нарушать правила или в борьбе, или при попытке отобрать у него мяч. Он давно в обойме и прекрасно сыгран с остальными сборниками. К тому же у Игоря будет дополнительная мотивация: контракт с «Динамо» кончается, нужно показать товар лицом, чтобы найти новую команду. Нет сомнений, что если Денисов будет в форме, то играть будет именно он, как и в ключевых матчах отборочного этапа.

Денис Глушаков («Спартак»)

Возраст/рост/вес: 29/182/80

Шансы поехать на Евро: 90%

Сильные стороны: длинные передачи, поставленный удар, работоспособность

Слабые стороны: перехваты, блоки, единоборства

Глушаков полезнее в плане подключения к атаке. Особенно хорош поставленный удар – хавбек «Спартака» способен забить почти с любой дистанции. В общем-то, он вполне может сыграть и в паре с Денисовым в матче против сильного соперника, где больше нужно обороняться. Хотя как раз оборонительных-то навыков Денису не хватает. Он не слишком успешен в единоборствах, слабее всех действует на перехватах, да и в отборе не очень эффективен. Удары накрывает редко, штрафные почти не зарабатывает, сам фолит регулярно. В пользу Глушакова опыт и общая сбалансированность навыков. По интенсивности работы, когда в порядке, не уступит никому. К тому же Денис умеет начать атаку длинным пасом.

Дмитрий Тарасов («Локомотив»)

Возраст/рост/вес: 29/191/83

Шансы поехать на Евро: 75%

Сильные стороны: длинные передачи, перехваты

Слабые стороны: единоборства, контроль мяча, часто фолит, отбор, короткий пас

Парадокс: Тарасов вроде бы ярко выраженный разрушитель. Шикарные габариты позволяют бороться с кем угодно. В единоборства Дмитрий вступает вдвое чаще, чем большинство потенциальных конкурентов. Однако результаты его существенно скромнее, чем у других полузащитников. Выигрывает Тарасов около половины. То есть навязать борьбу – навяжет. И в отбор вступит. Но с этим совсем уж печально. Тяжело мощному Тарасову с юркими инсайдами. И мяч теряет чаще других, и фолит не в меру часто. При этом вполне способен результативно помочь атаке. Обыграть, пробить, забить. И достается от соперников Дмитрию регулярно. Неоднозначная фигура. Эксперименты в центре обороны могут обернуться ремейком на гусевское «Роман, это не уровень сборной», адресованное Широкову после 1:4 с Испанией. Но для вариативности Слуцкий его наверняка возьмет.

Дмитрий Торбинский («Краснодар»)

Возраст/рост/вес: 32/172/60

Шансы поехать на Евро: 30%

Сильные стороны: перехваты, отбор, скорость, контроль мяча, дриблинг, универсальность

Слабые стороны: верховые единоборства, вспыльчивость, подбор

Торбинский забивал еще на триумфальном Евро-2008 и с тех пор был где-то на подступах к сборной, время от времени попадая в расширенный список, а порой и на поле. Воды утекло много, из крайнего полузащитника Дмитрий переквалифицировался в цепкого и бескомпромиссного игрока центра поля. Он по-прежнему часто нарушает правила, а из-за скромных физических данных слабоват в борьбе на втором этаже. Зато компенсирует это взрывной скоростью, дриблингом и способностью отдать острый пас. Весной Кононов попробовал Торбинского на краю обороны, и вышло весьма недурно. В свете подверженности травмам Жиркова Слуцкий вполне может взять опытного хавбека во Францию. Тут и сразу несколько закрытых позиций, и уверенность, что обойдется без мандража.

Далер Кузяев («Терек»)

Возраст/рост/вес: 23/180/72

Шансы поехать на Евро: 5%

Сильные стороны: отбор, короткий пас, единоборства, универсализм

Слабые стороны: перехваты, длинные передачи, потери мяча, отсутствие опыта

Рахимов не зря нахваливает своего юниора. В этом сезоне Далер стал твердым игроком основы. Не от хорошей жизни – выбывал то Уциев, то кто-нибудь из опорных, а Кузяев способен безболезненно менять место дислокации. В общем-то, у воспитанника «Терека» есть все данные для того, чтобы дорасти до сборной. Кузяев хорош в отборе и в единоборствах, причем как внизу, так и наверху. Достаточно легок и быстр, уверенно ведет комбинационную игру, почти не ошибаясь в передачах. Все это Слуцкий в игроках ценит. Нет сомнений, что как только парень немного заматереет, уйдет на повышение. Чтение игры и работа на перехватах – качество, в котором с годами обычно прибавляют.

Алексей Померко («Крылья Советов»)

Возраст/рост/вес: 26/183/80

Шансы поехать на Евро: 5%

Сильные стороны: культура паса, перехваты, подборы, блоки, единоборства

Слабые стороны: игра в атаке, удар, отсутствие опыта

Не сумев закрепиться в «Краснодаре», Померко стал незаменимым в Самаре. Хавбек «крылышек», пожалуй, лучший кандидат для игры на контратаках, когда на опорную зону ложится особенно большая нагрузка. У Алексея хорошие физические данные, позволяющие уверенно чувствовать себя в единоборствах и при отборе. Хотя Померко больше приходится разрушать, с коротким и длинным пасом все в полном порядке. Он постоянно собран и практически не допускает потерь, часто блокирует удары и передачи, выполняя большой объем черновой работы. Единственное, чего не хватает Алексею – серьезного опыта. Львиную долю карьеры он провел в ФНЛ в тех же «крылышках», «Шиннике», «Химках», но есть в активе и выступления за молодежную сборную. Так что цвета новыми не станут.

Роман Емельянов («Урал»)

Возраст/рост/вес: 23/189/85

Шансы поехать на Евро: 5%

Сильные стороны: ведение единоборств

Слабые стороны: длинный пас, часто фолит и получает карточки

Хавбека «Урала» стоит рассматривать, прежде всего, с точки зрения универсальности. И габариты, и опыт в клубе позволяют Роману сыграть не только в опорной зоне, но и в центре обороны. И выглядеть он там будет не слабее того же Тарасова. Хотя бы потому, что борьбу ведет гораздо успешнее «железнодорожника». В остальном прославившемуся стажировкой в «Челси» и футбольным образованием в «Шахтере» хавбеку еще нужно прибавлять. Особенно хромает точность длинных передач. По другим критериям качество Роман нивелирует количеством. Много, но не всегда удачно идет в отбор, часто фолит и предупреждается. Неплох в перехватах и на подборе, а передачи блокирует чаще всех. Если научится трансформировать это в полноценные перехваты и подтянет технику, то выйдет на новый уровень.

Сборная России на Евро-2016. Центральные защитники

Сборная России на Евро-2016. Правые защитники

Сборная России на Евро-2016. Левые защитники

Сборная России на Евро-2016. Вратари

Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Европа Россия Денисов Игорь Торбинский Дмитрий Тарасов Дмитрий Глушаков Денис Померко Алексей Емельянов Роман Кузяев Далер
Комментарии (9)
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Tri
1462782908
Такой мрази как Деньгисов там делать нечего!!!
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FanFCLM48
1462783285
Охренеть Тарасову 33, люди которые делают такие посты, смотрите инфо об игроке, а не на угад возраст ставьте.
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vladimir-7
1462793256
Игорь Денисов это супер, остальные претенденты на это место. если у Игоря будет травма. Игорь без травмы!
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Politik-duri
1462793269
Сборная старпёров едет, печаль(
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scikuni
1462824518
топ клубы хы
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lihindic
1462828063
нахрен денисова
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арейская
1462830952
Из всех перечисленных я за Глушакова и Торбинского, нет не потому, что они уже играли за сборную, а потому что действительно достойны, а если про Денисова, так он и не играл почти весь сезон, только в последних двух-трёх матчах появился, но пока ничем особенным о себе не заявил
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