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«Бавария» стала чемпионом Германии

«Бавария» вылетела из Лиги чемпионов, пустив в финал мадридский «Атлетико». В финале Кубка Германии команде Гвардиолы предстоит схлестнуться с дортмундской «Боруссией». Однако в нынешнем сезоне мюнхенская команда уже не представляла ту грозную силу, которая обычно отличала ее от конкурентов. За два тура до конца отрыв мюнхенцев от «Боруссии» составлял всего пять очков. Раньше «Бавария» оформляла чемпионство куда быстрее. Но вот «Боруссия» допустила осечку, проиграв «Айтрахту» (0:1). «Бавария» же выиграла в гостевом матче у «Ингольштадта» со счетом 2:1. Очередной трофей в руках Пепа Гвардиолы. Пусть ему и не удалось выиграть с «Баварией» Лигу чемпионов, но пребывание в мюнхенском клубе все равно можно считать успешным. 

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Вот такую картинку подготовил клуб. Здесь все главные герои сезона. 

Победе больше всего рад Киммих. Юный игрок пробился в основу только в нынешнем сезоне, но сыграл значительную роль в успехе команды.

Естественно, что не остались в стороне и фанаты. Вместе с ними команда встречает эту победу.

Праздник продолжается в раздевалке.

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Германия. Бундеслига Германия Бавария
Комментарии (5)
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FENNNNN
1462635765
Молодцы! Кое как взяли чемпионство с Гвардиолой. Надеюсь Анчелотти исправит игру Баварии, но хотелось бы Клоппа в Баварии конечно же.
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iron_Savior
1462649615
И ещё раз об Атлетико: когда Левандовски в сегодняшнем матче шел по левому флангу судья зафиксировал вне игры...а ведь точно в таком положении был и Гризманн...в общем не повезло Баварии
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BUCT
1462655015
который раз подряд?
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STAFOR13
1462741665
4
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