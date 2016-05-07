«Бавария» стала чемпионом Германии

«Бавария» вылетела из Лиги чемпионов, пустив в финал мадридский «Атлетико». В финале Кубка Германии команде Гвардиолы предстоит схлестнуться с дортмундской «Боруссией». Однако в нынешнем сезоне мюнхенская команда уже не представляла ту грозную силу, которая обычно отличала ее от конкурентов. За два тура до конца отрыв мюнхенцев от «Боруссии» составлял всего пять очков. Раньше «Бавария» оформляла чемпионство куда быстрее. Но вот «Боруссия» допустила осечку, проиграв «Айтрахту» (0:1). «Бавария» же выиграла в гостевом матче у «Ингольштадта» со счетом 2:1. Очередной трофей в руках Пепа Гвардиолы. Пусть ему и не удалось выиграть с «Баварией» Лигу чемпионов, но пребывание в мюнхенском клубе все равно можно считать успешным.

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Вот такую картинку подготовил клуб. Здесь все главные герои сезона.

Победе больше всего рад Киммих. Юный игрок пробился в основу только в нынешнем сезоне, но сыграл значительную роль в успехе команды.

Естественно, что не остались в стороне и фанаты. Вместе с ними команда встречает эту победу.

Праздник продолжается в раздевалке.

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