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  • Георге пораженьеносец. Почему подписание Хаджи – плохая идея для «Рубина»

Георге пораженьеносец. Почему подписание Хаджи – плохая идея для «Рубина»

Георге Хаджи, вне всяких сомнений, лучший футболист в истории Румынии. Там, и в Восточной Европе в целом, он ценится едва ли не так же сильно, как Марадона в Аргентине. Техничный полузащитник вместе с партнерами делал, казалось бы, невозможные вещи: выигрывал Кубок чемпионов со «Стяу» и выходил в четвертьфинал ЧМ-1994, предварительно обыграв как раз «альбиселесту».

За это Хаджи на родине и в других местах славы готовы многое прощать и предоставлять шанс за шансом. Любопытно, что с Марадоной он схож еще одной чертой – ужасной тренерской карьерой. Первую же свою возможность он провалил: не смог вывести родную сборную на ЧМ-2002, проиграв в стыках словенцам. Как настоящий мужчина, Георге сам ушел с поста после позора.

Но в гору карьера не пошла. Следующим пунктом стала вторая родина – Турция. Сразу же в «Галатасарай, которому было отдано пять финальных лет карьеры, Хаджи не взяли. Пришлось начинать с крепкого «Бурсаспора». Который горе-тренер за неполный сезон свалил на 15-е место с очком, отделяющим от зоны вылета.

Но каким-то чудом возвращение в «Галатасарай» все-таки случилось. Наверняка помогли старые связи и любовь фанатов. Впрочем, этот период тренерской карьеры легендарного румына так и остается самым светлым, ведь был взят первый и по-прежнему единственный трофей – Кубок Турции. 

Следующий же этап стал самым смутным. Хаджи заманили назад в Румынию рулить тимишоарской «Политехникой». Провальный старт, конфликт с руководством, увольнение. Затем последовал неожиданный переход в гранд – ту самую «Стяуа», в рядах которой Георге провел самые успешные годы игроцкой карьеры. Провальный старт в чемпионате, поражение в первом матче группового этапа ЛЧ от «Славии» и мгновенное увольнение. После такой ямы Хаджи потребовался трехлетний отдых, а затем – очередное возвращение в «Галатасарай», не растерявший веры в тренера, которому перестали доверять даже на родине. Поплатились восьмым местом по итогам чемпионата.

Последние пару лет легенда румынского футбола трудится в не так давно забравшемся в местную высшую лигу «Вииторуле». Наблюдается определенный прогресс: если прошлый чемпионат команда закончила на 11-ом месте, то сейчас идет на 5-ом в турнире за звание чемпиона (система там схожа с весенней частью нашего переходного сезона). 

Георге Хаджи – очередное подтверждение избитой истины о том, что великие футболисты нечасто становятся великими тренерами. Целеустремленность и упертость пока не позволяют некогда талантливейшему игроку бросить тренерскую карьеру. Которая, похоже, скоро заведет его в «Рубин». И если это все-таки произойдет, то ставки на скорое увольнение можно будет принимать уже с момента подписания контракта. 

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Комментарии (3)
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Chernyi Lis
1462546008
Не надо было Билялетдинова выгонять
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вулвер
1462547387
кого не назначай,никто кроме бердыева казани не подойдёт!!!!!!!!!
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Denis SPb
1462558275
Хм... И чем же он лучше Билялетдинова и того же Чалого??? Загадка...
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