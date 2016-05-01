Завершение сезона. Матчи, которые нельзя пропустить

«Атлетик» – «Сельта». 1 мая, воскресенье. Примера. 36 тур

Уже ясно, какие команды попадут в первую тройку чемпионата Испании. Понятно это было еще зимой. Но серьезная борьба продолжается в зоне еврокубков. Одним из самых интересных противостояний будет встреча «Атлетика» из Бильбао и «Сельты». Команды занимают пятое и шестое место и отделены друг от друга всего двумя очками.

«Атлетик» и «Сельта» – те команды, чья судьба еще может существенно измениться. Оба клуба имеют шансы попасть в Лигу чемпионов. Для этого нужно подниматься на четвертую строчку, опережая «Вильярреал». С другой стороны, команды все еще могут вылететь из зоны Лиги Европы.

Для испанских клубов выступление в еврокубках особенно важно, это большая статья их доходов. От этого первомайский матч кажется еще более принципиальным. «Атлетик» и «Сельта» шли друг за другом и в прошлом сезоне. Тогда команды финишировали на седьмой и восьмой строчках. В этом году ставки повысились, а интрига возросла.

«Манчестер Сити» – «Арсенал». 7 мая, суббота. АПЛ. 37 тур

В Англии все еще интереснее. О «Лестере» мы еще поговорим, к его играм и так будет приковано повышенное внимание. И в этом информационном шуме важно не упустить не менее интересный поединок – встречу «МС» и «Арсенала». На кону как минимум третье место и борьба за прямое попадание в групповой этап Лиги чемпионов. Сейчас обе команды имеют по 64 очка. Если не оступятся в ближайшем туре – бронзу разыграют именно на «Этихаде».

«Сити» играет всего через два дня после ответного полуфинала в Мадриде. Судя по первой встрече этих команд, выезд на «Бернабеу» вряд ли будет легким. А значит у «Арсенала» есть шансы взять бронзу и повторить прошлогодний успех, на этот раз, оставив подопечных Пеллегрини позади.

«Лион» – «Монако». 7 мая, суббота. Лига 1. 37 тур

В этот же день любители футбола смогут посмотреть едва ли не единственный во Франции достойный внимания поединок. «ПСЖ» оторвался от остальных команд почти на 40 очков, да и в зоне вылета все более-менее понятно. А вот «Лион» – «Монако» – это шанс посмотреть на двух принципиальных соперников в борьбе за второе место и престиж своей команды.

И «Лион», и «Монако» набрали по 59 очков, а на пятки им наступают Сент-Этьен и Ницца (по 57 очков). Так что в верхней части французской таблицы многое может поменяться, и ставить крест на интриге в Лиге 1 все же не стоит.

«Реал Мадрид» – «Валенсия». 8 мая, воскресенье. Примера, 37 тур

Воскресный вечер приятно провести за просмотром хорошего испанского футбола. Примеру без конца критикуют и презрительно называют чемпионатом то ли двух, то ли трех команд. Критикуют небезосновательно. Но борьба между этими тремя клубами по накалу настолько интересна, что жаловаться на отсутствие конкуренции не приходится. Победить может каждый.

При этом прямых встреч между командами из первой тройки не будет. Зато «Реал», который еще недавно отказывался от борьбы за чемпионство, теперь имеет шансы удачно выступить и в Лиге Чемпионов, и в Примере. Но для этого нужно побеждать во всех оставшихся матчах. И самый сложный из них – против «Валенсии».

Еще непонятно, насколько принципиальным будет этот поединок. Но «Реалу» никогда не бывает легко в матчах против «летучих мышей». Игра прошлого круга – тому подтверждение. Королевский клуб тогда еле вытянул ничью 2-2 и с неприятным осадком покидал заполненную до отказа «Месталью».

«Вердер» – «Айнтрахт». 14 мая, суббота. Бундеслига, 34 тур

В конце сезона в Германии теперь принято следить не за верхом таблицы (там все до ужаса предсказуемо), а за аутсайдерами, борющимися за выживание. Сразу вспоминаются стыковые матчи прошло года, в которых «Гамбург» бился с «Карлсруэ», с огромным трудом сохранив прописку в Бундеслиге.

В это году жесткая борьба за выживание должна развернуться уже в последнем туре. «Вердер» будет принимать франкфуртский «Айнтрахт». Обе команды находятся в зоне вылета, при чем «Айнтрахт» на сегодняшний день вылетает из чемпионата напрямую, без стыковых матчей. Но спастись еще можно – «Вердер» опережает всего на одно очко, поэтому финальная точка будет поставлена лишь в последнем туре.

«Челси» – «Лестер». 15 мая, воскресенье. АПЛ, 38 тур

Более символичного завершения сезона и быть не могло. В сильнейшем национальном чемпионате в последнем туре прорыв, сенсация и ньюсмейкер этого сезона сыграет с прошлогодним чемпионом. У «Лестера» есть все шансы стать чемпионом еще раньше. Идущий на втором месте «Тоттенхэм» в прошлом туре оступился и теперь отстает от фаворита на семь очков. Но и у «Лестера» впереди серьезные соперники: «Манчестер Юнайтед», «Эвертон» и, наконец, «Челси».

Кто бы ни стал чемпионом Англии в этом сезона, уже сейчас ясно одно. Игра «Челси» – «Лестер» – это лучшее завершение клубного сезона, которое только можно было себе представить.

5 теневых героев «Лестера»

Тест: угадай внезапного чемпиона