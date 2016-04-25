Типичная Турция. Фанат «Трабзонспора» напал на судью во время матча

Игра между «Трабзонспором» и «Фенербахче» завершился разгромом — 0:4. Обезумевшие болельщики хозяев сначала забросали штрафную своего вратаря мусором, а в конце матча стали выбегать на поле. Один из фанатов умудрился добежать до дополнительного арбитра и ударить его в спину. Спустя несколько секунд служба безопасности скрутила нападавшего.

Сезон в Турции подходит к концу, причем «Трабзонспор» его провалил. Команда застряла в середине таблицы, хотя и практически обезопасила себя от вылета. «Фенербахче» пытается догнать «Бешикташ», который лидирует с преимуществом в три очка.

Два месяца назад в Трабзоне гостил «Галатасарай», и матч тоже завершился скандалом. На 86-й минуте судья Дениз Атеш Битнель удалил с поля защитника «Трабзонспора» Луиша Каванду. Его партнеры возмутились, а Салих Дурсун психанул: подобрал красную карточку, которую уронил судья, и показал ее Битнелю. Тот сарказма не оценил и удалил игрока. Всего были удалены четыре игрока «Трабзонспора», а матч закончился пользу «Галатасарая» — 2:1.