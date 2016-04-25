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  • Типичная Турция. Фанат «Трабзонспора» напал на судью во время матча

Типичная Турция. Фанат «Трабзонспора» напал на судью во время матча

Игра между «Трабзонспором» и «Фенербахче» завершился разгромом — 0:4. Обезумевшие болельщики хозяев сначала забросали штрафную своего вратаря мусором, а в конце матча стали выбегать на поле. Один из фанатов умудрился добежать до дополнительного арбитра и ударить его в спину. Спустя несколько секунд служба безопасности скрутила нападавшего.

Сезон в Турции подходит к концу, причем «Трабзонспор» его провалил. Команда застряла в середине таблицы, хотя и практически обезопасила себя от вылета. «Фенербахче» пытается догнать «Бешикташ», который лидирует с преимуществом в три очка.

Два месяца назад в Трабзоне гостил «Галатасарай», и матч тоже завершился скандалом. На 86-й минуте судья Дениз Атеш Битнель удалил с поля защитника «Трабзонспора» Луиша Каванду. Его партнеры возмутились, а Салих Дурсун психанул: подобрал красную карточку, которую уронил судья, и показал ее Битнелю. Тот сарказма не оценил и удалил игрока. Всего были удалены четыре игрока «Трабзонспора», а матч закончился пользу «Галатасарая» — 2:1.

Турция. Суперлига Европа Трабзонспор Фенербахче
Комментарии (9)
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Kulimen
1461583177
Нахер там столько ментов за воротами стоит, что одного дебила поймать не могут.
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kurskih
1461583311
Нет слов - дикость какая-то!
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Dynamo-Moscow
1461583523
Аффтор, не надо на национальности переходить!!! NO RASISM!!! Не все турки одинаковы!!! Везде курьезы бывают, что у нас при СССР творилось??? Забыли уже??? Зачем эту национальную агрессию Всем прививать? Только ненависть к остальным нациям выражаете подобными заголовками((( МИР ВО ВСЕМ МИРЕ!!!
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dodik_aqalarov
1461600801
....Урок всем продажным судьям в МИРЕ!
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maksspartak
1461606529
да уж весело у них там
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Den4ik111
1461655035
Сажать надо
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kaldun87
1463674682
дикари
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