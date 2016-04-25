Сборная России на Евро-2016. Правые защитники

Тренеры сборной склонны дублировать каждую позицию. Флангов обороны это касается особенно – имеет значение рабочая нога, с которой подключающимся вперед защитникам удобнее подавать и простреливать в чужую штрафную. Как минимум два правых защитника во Францию поедут наверняка. И там все непросто. Есть стремительно прогрессирующий Игорь Смольников, но за его спиной неожиданно остался только многоопытный Олег Кузьмин. На Евро капитану «Рубина», если он туда поедет, будет уже 35.

Наверняка был бы в обойме Александр Анюков, закрывавший правый фланг на двух последних Чемпионатах Европы, а на закате карьеры освоивший и левую бровку. Однако отцепленный в свое время Капелло защитник отказался возвращаться, несмотря на все уговоры Слуцкого. Очень некстати сломался универсал Шишкин. Роман уже набирает форму, но успеет ли он вернуть прежние кондиции к концу сезона – вопрос. Сергей Паршивлюк после травм прогрессировать перестал, некогда острые подключения вперед остались в прошлом.

Стабилен, но подвержен травмам Ризван Уциев, которому не хватает опыта больших матчей. Те же минусы у заматеревшего в родных «крылышках» Цаллагова, только он моложе и покрепче здоровьем. Есть игравшие при Капелло Ещенко и Козлов. Андрей – универсал, что так ценит Слуцкий, и может закрыть любую позицию за исключением вратарской. Но вызовов в сборную пока не получал. У прибавившего в этом сезоне в атаке Козлова шанс есть. А еще одного ветерана, Калешина, ждать стоит вряд ли.

Игорь Смольников («Зенит»)

Возраст/рост/вес: 27/181/75

Шансы поехать на Евро: 95%

Сильные стороны: работоспособность, скорость, результативность, чистая игра, умение вести единоборства, обводка

Слабые стороны: перехваты, точность обостряющих передач

Смольников у Виллаш-Боаша здорово прибавил в атаке. Классическая функция крайнего защитника, подключающегося вперед – острые прострелы и подачи. С этим у Игоря как раз не очень, зато он частенько сам оказывается на ударной позиции, врываясь в освобожденную зону. Так были забиты почти все его мячи. В пользу Смольникова способность закрыть любой фланг и сыграть при необходимости ближе к атаке. Он хорош при игре в короткий пас, умеет и любит обыграть один в один. Еще с молодежной сборной специалисты отмечают выдающуюся работоспособность. В то же время с прямыми обязанностями справляется не всегда. Не силен в перехватах, порой теряет позицию, да и в отбор идет нечасто. Делает это, впрочем, эффективно. Компенсирует не самые сильные оборонительные стороны настырностью в борьбе, которую ведет весьма успешно. Травма поставила форму Игоря под вопрос, но сейчас он уже практически вернул былые кондиции. Если будет в порядке, то это игрок стартовой обоймы.

Олег Кузьмин («Рубин»)

Возраст/рост/вес: 34/175/72

Шансы поехать на Евро: 75%

Сильные стороны: опыт, игра в атаке, блокирование, перехваты

Слабые стороны: отбор, единоборства, получает много карточек

Ставка Слуцкого на Кузьмина понятна, хотя для многих его вызов и наигрывание были шоком. Тренер знаком с возможностями Олега со времен канувшей в лету «Москвы». Кузьмин играл хава, да и сейчас порой появляется в средней линии. Поэтому он до сих пор остается лучшим атакующим защитником, даже более сбалансированным, чем Смольников. Впереди Олег умеет все – плотный удар, обыгрыш, кроссы, подачи, прострелы. Ценно и умение сыграть на перехвате и подборе на чужой половине – аспект, в котором нужно прибавлять Смольникову. А дата в паспорте пока Кузмину не мешает. Однако у Олега есть качество, сильно нивелирующее его достоинства. Играет он грязновато. Много фолит и регулярно получает карточки. Ставка на него будет риском остаться вдесятером или получить вынужденную замену. Из плюсов – способность закрыть обе бровки и при необходимости сыграть выше. Участие в последних товарищеских матчах означает, что именно его Слуцкий видит первым дублером на оба фланга.

Роман Шишкин («Локомотив»)

Возраст/рост/вес: 29/177/71

Шансы поехать на Евро: 40%

Сильные стороны: универсализм, короткий пас, стандарты, фланговые передачи

Слабые стороны: единоборства, часто фолит

«Железнодорожника» Слуцкий тоже просматривал. Очень некстати пришлась травма проводящего неплохой сезон Романа. Это игрок несколько другого плана. Главное достоинство Шишкина – игра в пас. Он может выйти и в опорной зоне, хотя цепкости в единоборствах легкому защитнику недостает. Особенно хороши его подачи с игры и стандартов. Зато в остальных компонентах игры в атаке Роман конкурентам уступает. Да и слабость в единоборствах не в его пользу – на групповом этапе нам играть с командами, которые побороться умеют и любят.

Алексей Козлов («Динамо»)

Возраст/рост/вес: 29/186/78

Шансы поехать на Евро: 15%

Сильные стороны: отбор, единоборства, игра на втором этаже

Слабые стороны: подключения к атаке, техника

Козлов – игрок, мало вписывающийся в игровую модель Слуцкого. В созидании проку от него маловато. С пасом и дриблингом у Алексея заметно хуже, чем у конкурентов. Подачи и прострелы – тоже не его конек. Не относится к числу сильных сторон и скорость. Но его навыки могут пригодиться в борьбе именно с теми командами, что достались нам при жеребьевке. Козлов заметно превосходит конкурентов по эффективности в отборе. Лучше всех ведет единоборства, и единственный, кто обладает приличными физическими данными. При необходимости может даже в центре обороны выйти. В этом сезоне неожиданно стал много забивать и с четырьмя голами является лучшим бомбардиром «Динамо». В обойме для разнообразия не помешал бы точно, другое дело, что заявка не резиновая. В пользу Алексея опыт участия в ЧМ-2014 и еврокубках. Мандража быть не должно.

Ибрагим Цаллагов («Крылья Советов»)

Возраст/рост/вес: 25/177/71

Шансы поехать на Евро: 5%

Сильные стороны: перехваты, чистая игра, индивидуальные действия на чужой половине

Слабые стороны: отсутствие опыта, обостряющие и фланговые передачи

Цаллагова активно сватали на выход после вылета «крылышек» из высшей лиги, но Ибрагим остался и вместе с командой вернулся в элиту. В ФНЛ он оброс мясом и накопил уверенности. Одинаково свободно действует на обоих флангах. Не в теории – примерно поровну в этом сезоне отыграл справа и слева. По общему уровню уступает конкурентам, но потенциал для роста есть. Слабоват в обострении за счет передач в штрафную, зато может обыграть сам и полезен в прессинге на чужой половине. Хорошо читает игру и часто перехватывает передачи, к тому же действует чисто. Фолит мало, сам штрафные зарабатывает регулярно. Пока по классу Ибрагим уступает конкурентам, но Кузьмин не вечен. В перспективе Цаллагов вполне может дорасти до сборной, если добавит в точности обостряющих передач и неуступчивости в единоборствах.

Сборная России на Евро-2016. Вратари

Сборная России на Евро-2016. Левые защитники

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