«После смерти моего мужа стюарды на «Олд Траффорд» вернули улыбки моим детям». Почему стюарды — это хорошо

Болельщица «Манчестер Юнайтед» по-имени Тэмми Купер написала благодарственный пост в адрес клуба, сотрудники которого, как она говорит, «сумели вернуть улыбки на лица ее дочерей» через несколько месяцев после того, как умер их отец.

Умерший от рака в 28-летнем возрасте Том Купер с детства являлся болельщиком «МЮ». Узнав о своем страшном диагнозе, он включил встречу с игроками клуба в список последних пожеланий. Семья посетила тренировочную базу, пообщалась с Эшли Янгом, Бастианом Швайнштайгером и Майклом Карриком, а также получила клубные футболки с автографами всех игроков.

Купера-старшего не стало 23 декабря прошлого года. Две маленькие дочки, восьмилетняя Тиенна и пятилетняя Зиани, остались без отца. Их мать, Тэмми Купер, взяла девочек на матч «Манчестер Юнайтед» против «Кристал Пэлас» и осталась в полном восторге от работы стюардов:

«Мы сидели на Западной трибуне, вход E32, блок E332, прямо в самом его конце. Один из ваших прекрасных стюардов предложил пересесть ближе к полю, чтобы девочки могли лучше видеть игру. Они были просто счастливы!

Потом дочкам захотелось перекусить, но я сказала подождать до конца перерыва, так как там была целая толпа. Когда мы пошли туда, все уже было закрыто, что до слез расстроило младшую. Когда мы вернулись, к нам подошел еще один стюард, я рассказала о нашей проблеме, и он повел нас вниз, чтобы мы могли купить еды. Но у меня с собой были только карточки, а там принимали лишь наличные деньги. Этот добрый стюард оплатил нам все покупки!

Я никогда не забуду то добро, которое нам сделал этот замечательный человек, и очень надеюсь, что оно к нему вернется! Все это очень меня растрогало. После смерти моего мужа и отца моих детей ваши прекрасные стюарды сумели вернуть улыбки на наши лица, и мы никогда этого не забудем. Спасибо!».