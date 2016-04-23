Шаг назад. Кто виноват в провале «Вольфсбурга»

Перед стартом сезона-2015/16 стало известно, что «Фольксваген» сокращает финансирование футбольного клуба «Вольфсбург», причем более чем в два раза – с 80 до 30 миллионов евро. Для серебряного призера Бундеслиги это стало серьезным ударом, прямым следствием которого были продажи Де Брюйне и Перишича. Во многом благодаря им в нынешнем сезоне удается удерживать второе место в списке команд с наибольшей прибылью в немецком чемпионате. Но при этом турнирная таблица радует поклонников «Волков» куда меньше.

В следующем сезоне «Вольфсбург» не будет играть в еврокубках, если, конечно, не произойдет чудо. Команда Хекинга, имеющая одну из наибольших зарплатных ведомостей в Бундеслиге, набрала ровно столько же очков, сколько «Ингольштадт» – одна из самых бедных команд чемпионата. На фоне серебряных медалей образца прошлого сезона такой результат не назовешь иначе как провальным. В подобных ситуациях вопросов возникает ровно два: кто виноват и что делать?

Менталитет

Если проигрывает команда, виним мы обычно тренера, либо нерадивое руководство, которое мешает ему работать. В случае с «Вольфсбургом» все чуточку сложнее. В адрес Дитера Хекинга категорически не получается сказать хотя бы одно плохое слово, ведь именно с его именем ассоциируется подъем команды с 15-го места по ходу сезона в 2013-м к статусу главного преследователя «Баварии». Спортивный директор Клаус Аллофс – также человек опытный и грамотный, и его заслуга в предыдущих успехах клуба неоспорима.

Во многочисленных интервью среди причин сложившейся ситуации Хекинг называет летние потери лидеров. Как оказалось, значимость Де Брюйне для команды была даже большей, чем можно было предположить. Без него уже и Дост не кажется таким забивалой, и атаки команды все больше сводятся к владению мячом, а не кружевным результативным комбинациям.

На вопрос журналиста «Bild» о том, почему перестройка команды после ухода Де Брюйне проходит настолько сложно, Хекинг ответил: «Некоторые игроки выступают далеко не на том уровне, на котором они играли в последние годы. Пока они играют просто «нормально». Причем тренер имел в виду не только Андре Шюррле, которого осенью не критиковал только ленивый. Это явно относилось и к Досту, и к Виейринье, и к Родригесу, и к Луису Густаво, получающему семь миллионов евро в год, но не играющему и на половину от данной суммы.

Провалы «Вольфсбурга» в выездных матчах – явный признак того, что у команды проблемы на ментальном уровне. Она не способна выдерживать давление чужих трибун, и в таблице гостевых матчей в нынешнем сезоне «Волки» занимают «почетное» предпоследнее место. Этим же легко объяснить стартовый провал ответного четвертьфинального матча ЛЧ с «Реалом».

Трансферная политика

Конечно, не обошлось и без просчетов менеджмента. Аллофс спешит попрощаться с Бендтнером и не отрицает, что приглашение датчанина было авантюрой, так и не оправдавшей себя. Не до конца понятно, зачем клуб подписывал Макса Крузе. Человек, предпочитающий спортивному режиму развлечения с девушками легкого поведения и посещение казино, априори не может помочь в построении чемпионского коллектива.

Летние кадровые просчеты так и не были компенсированы зимой. Клубу не хватает качественных исполнителей в каждой линии. Пока в распоряжении Хекинга есть всего три центральных защитника – Кнохе, Данте и Налдо, и ни одного из них нельзя назвать образцом надежности. И если бразильский центр обороны еще худо-бедно справляется со своими обязанностями, то когда за дело берется Кнохе, становится совсем плохо. Посмотрите хотя бы матч «Вольфсбурга» с «Вердером».

В полузащите есть интересные персонажи вроде Макси Арнольда или купленного летом Юлиана Дракслера, но им до статуса звезд еще пахать и пахать. К тому же, Дракслера постоянно преследуют травмы, а равноценной замены ему нет.

Но даже это еще ничего на фоне проблем в атаке, возникших из-за травмы Доста. До недавнего возвращения голландца из лазарета на этой позиции Хекинг ставил чаще всего Крузе или Шюррле, и еще хорошо, что Андре после зимнего перерыва вспомнил о бомбардирских талантах. Кроме него забивать было категорически некому. Молодой Путаро еще не тянет, а Бруно Энрике все же тяготеет к флангу. Зимой ходило множество слухов о подписании нападающих разного типа и калибра, но в итоге Хекинг был вынужден в интервью перед стартом второго круга уверять общественность, что травма Доста не станет проблемой, ведь в запасе есть Бендтнер. Мы уже знаем, чем все кончилось, потому лишь сдержанно улыбнемся.

Спешить медленно

В начале года Хекинг называл основной задачей команды финиш на третьем месте. Но уже тогда реальность реализации задуманного вызывала сомнения. Потому на всякий случай главный тренер сделал оговорку: «Финиш на седьмом месте или ниже не будет провалом. Конечно, это будет шаг назад в развитии. Все будут говорить, что «Вольфсбург» провел плохой сезон, имея много денег и не сумев правильно ими воспользоваться. Но постоянное движение вперед без спадов невозможно».

Не спешите винить тренера в попытках оправдать себя заранее. После победного финала Кубка Германии прошлым летом Хекинг скромно заявил: «Эта победа опережает развитие «Вольфсбурга». Действительно, можно ли требовать от команды постоянной борьбы за чемпионство, если еще в сезоне-2010/11 она финишировала на 15-м месте?

Проблемы «Вольфсбурга» не новы, и положительный пример их решения – перед глазами. Вспомните, как в прошлом сезоне дортмундская «Боруссия» резко упала в зону вылета, и посмотрите, где она находится сейчас. Причем смена тренера далеко не всегда является необходимым фактором возвращения на былой уровень. Томас Тухель изменил не так уж много вещей в Дортмунде, а Юрген Клопп совсем недавно наглядно доказал свою профпригодность в «Ливерпуле».

Вылет от «Реала» Хекинг назвал отличным опытом, который станет толчком для дальнейшего развития «Вольфсбурга». Проверить, так ли это, мы сможем лишь в следующем сезоне, надеясь на то, что руководство все-таки сможет выделить достаточно средств на качественные трансферы, игроки вспомнят, что значит показывать характер на футбольном поле, а тренер не опустит руки и продолжит планомерную работу.