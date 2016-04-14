Празднование дня. Автора гола укусили за ногу

«Арминия» результативно съездила в Зандхаузен, разгромив местный клуб в матче Второй Бундеслиги (4:1), а ее южнокорейский полузащитник Ре Сон У попытался откусить партнеру ногу после забитого гола. Пострадавший – Фабиан Клос, именно его мяч стал победным в этой игре.

К слову, «Арминия» и «Зандхаузен» толком ни за что не борются и мирно соседствуют в турнирной таблице на 12-м и 13-м местах, однако радость от гола выражают бурно.

А Клос пусть не жалуется. Ему и так досталось куда меньше, чем другому парню лет шесть назад.