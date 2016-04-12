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    Просто космос. Лучшие сэйвы в истории


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    Голосов: 0
    12.04.2016 15:00
    От вратарей в футболе часто зависит итоговый успех команды. В День космонавтики «Бомбардир» предлагает полюбоваться на космические спасения голкиперов. Почти так же круто, как подвиг Юрия Гагарина.

    В этой ситуации тяжело было даже просто среагировать на удар. Однако голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген не только снизил скорость мяча первым касанием, но и сумел в самый последний момент вытащить его с ленточки.

    Петр Чех еще защищал цвета «Челси», а Чичарито много забивал за «МЮ». В этой ситуации мастерство голкипера оказалось выше, хотя мексиканец уже мысленно видел мяч в сетке ворот.

    Бывают матчи, когда мадридский «Реал» возят по полю. Сейчас для таких случаев в рамке ворот играет Кейлор Навас. А несколько лет назад в матче с «Севильей» команду тащил Икер Касильяс. Это спасение голкипера вошло в историю испанского футбола.

    Давид Де Хеа долго адаптировался к английскому футболу. Игра на выходах никогда не была коньком голкипера, но на ленточке он надежен. Потащить штрафной от Хуана Маты сможет не каждый вратарь. Испанец взял, а теперь радуется, что они с Хуаном стали одноклубниками.

    Тим Ховард тоже умеет летать. Вот такой мертвый мяч вытащил голкипер «Эвертона» в матче с «Саутгемптоном». Жалко, что с того момента вратарь успел уступить место в основе клуба Хоэлю Роблесу.

    Голкипер «Сантоса» Владимир метался по ленточке ворот целую вечность (как он наверняка думал сам). На деле получилось несколько секунд ада и четыре опасных удара.

    Множество спасений Буффона можно было включить в нашу подборку. Но выделим его сэйв в игре с «Барселоной». Отличная реакция легендарного голкипера!

    Известный забивала Рожерио Сени не только любил огорчать коллег по цеху, но и не давал свободы нападающим соперника. Испортить такие крутые удары могли только классные полеты голкипера. И у Сени получилось придать моментам красок.

    Мануэль Нойер часто скучает в воротах «Баварии». Но если соперник все-таки доходит до его владений, голкипер обычно в порядке. Сумасшедшая игра Нойера не раз выручала гранда. Спасение в матче с «Арсеналом» – лишь одно из многих.

    Бразильский голкипер Дида, по которому очень скучают болельщики «Милана», впечатляет своими спасениями в родной стране. Так резко оттолкнуться и вытащить мяч из угла, а потом предотвратить добивание, не сможет ни одна ракета.

    Голкипер «Челси» Тибо Куртуа отметился тройным спасением в кубковом матче с «Халл Сити». Симону Миньоле стоит посмотреть это видео, чтобы наконец-то понять всю бедность своих перспектив в сборной Бельгии.

    Находчивость Самира Хандановича не знает границ. Вот таким нестандартным образом он потащил удар в матче с «Аталантой».

    Фрейзер Форстер никогда не забудет такой «подарок» от собственного защитника. Фонте неудачно подставил ногу под прострел, в результате чего мяч полетел в ворота «Саутгемптона». Голкипер в прямом смысле оказался на высоте!

    Не обойдется наша подборка и без российского голкипера. Вот такие чудеса творил Игорь Акинфеев в матче с «Тереком».

    Войцеху Щесны было мало просто вытащить пенальти в матче с «Ливерпулем». Пришлось отбивать и второй удар. Голкипер справился с задачей.

    А вот так тащит новоиспеченный голкипер сборной России Станислав Крицюк. Не зря он вернулся в родную страну. «Краснодар» несомненно выиграл от этого перехода.

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    Фейлы дня. Голкиперы «Бетиса» и «Лас-Пальмаса» синхронно пропустили смешные голы

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +37

      G1dra 22 апреля 2016, 00:29

      1 место Ханданович , 2 Крицюк , 3 Акинфеев ! чудеса ногами на ленточке !

      0
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      Рейтинг: +128

      shmag 18 апреля 2016, 23:50

      неплохая подборка,еще можно было включить лучше сейв(ы) Очоа.у него тоже есть хорошие моменты.

      0
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      Рейтинг: +206

      skipushkach 18 апреля 2016, 13:27

      Больше всех порадовали Крицюк,голкипер Сантоса, первый сейв Акинфеева и конечно же Ханданович

      0
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      Рейтинг: +77

      чифа 17 апреля 2016, 15:39

      да,это "космос " ))

      0
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      Рейтинг: +15

      Cassini99 14 апреля 2016, 19:54

      У Буффона легкотня, во дворе и на уроках физры любой может так руку поставить, а он ещё и упал на публику, клоун - что сказать. Форстер, Игорюша и Крицюк - топ! И здесь достоин быть хотя бы один сейв вратаря Герты, он в этом сезоне взял несколько мёртвых

      -1
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 12 апреля 2016, 19:28

      )

      0
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      Рейтинг: +175

      Seamus 12 апреля 2016, 19:00

      А где Жереми Жано? Где О'Чоа на ЧМ 2014? Где, в конце концов, Игита и удар скорпиона?

      2
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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 12 апреля 2016, 18:49

      +++

      0
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 12 апреля 2016, 17:37

      самцы

      0
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      Рейтинг: +42

      Дима97 12 апреля 2016, 16:44

      Тер Штеген крут!!!

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