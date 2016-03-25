Тошич, Льяич, Сулеймани и другие талантливые воспитанники «Партизана» последних лет

Миралем Сулеймани

Нельзя сказать, что Сулеймани сделал себе имя в «Партизане», но все-таки именно в белградском клубе этот нападающий обратил на себя внимание доброй половины клубов Эредивизии. Проведя два сезона в молодежной команде «черно-белых», Миралем в 17 лет дебютировал за основной состав, и, даже несмотря на то, что за год он провел всего два поединка, этого оказалось достаточно, чтобы получить предложение от «Херенвена». Завершив долгую судебную тяжбу с «Партизаном», подавшим протест на переход футболиста, за новый клуб Сулеймани дебютировал уже спустя год, а в конце сезона с пятнадцатью мячами в активе был признан лучшим молодым футболистом Голландии. Дальше последовал рекордный для «Херенвена» трансфер в «Аякс» за 16,5 млн евро. Однако после нескольких ярких сезонов в Амстердаме Миралем сдал позиции и вскоре был вынужден покинуть команду, где потерял место в основе. После непродолжительного вояжа в «Бенфику» Сулеймани осел в Швейцарии, где ныне выступает за «Янг Бойз».





Адем Льяич

Несмотря на уход Сулеймани, в «Партизане» горевали недолго. Пока Миралем зажигал на полях Голландии, за белградцев дебютировал Адем Льяич, которому сходу выписали авансы как талантливейшему игроку страны последних десяти лет. Вместе с Зораном Тошичем Льяич буквально ворвался в первую команду и за сезон заслужил предложение от «Манчестер Юнайтед». Впрочем, если переход Зорана вскоре был завершен, то Адем до 2010 года остался в «Партизане» из-за запрета ФИФА на международные трансферы несовершеннолетних футболистов. В 2010 году Льяич подписал контракт с «Фиорентиной», и в Италии вскоре вылезли наружу все качества молодого футболиста – невероятный талант он совмещал в себе со сквернейшим характером, из-за которого постоянно попадал в передряги и даже однажды получил тумаков от своего же тренера Делио Росси, что во многом помешало ему полностью раскрыть себя. Сейчас Адем неплохо выступает в составе «Интера» и все еще старается реализовать хотя бы половину своего потенциала.

Стеван Йоветич

Двумя годами ранее по маршруту «Партизан» – «Фиорентина» проследовал Стеван Йоветич. Несмотря на черногорское происхождение, свою карьеру он начал именно в Белграде, еще до совершеннолетия подписав контракт с «Партизаном». Своим необычным внешним видом (тогда Йо-йо носил прическу а-ля Леонтьев) и отличной игре Стеван быстро стал одним из самых узнаваемых игроков Сербии и приковал к себе внимание многих топ-клубов Европы, включая «Реал» и «МЮ». Однако быстрее всех среагировала «Фиорентина», выложившая за молодого игрока восемь миллионов евро и на годы вперед обеспечившая себя форвардом высочайшего уровня. Главной ошибкой в карьере Йоветича можно считать переход в «Ман Сити». В Англии избавившийся от пышной шевелюры Стеван так и не смог найти свою игру и сейчас пытается выйти на прежний уровень в «Интере».





Зоран Тошич

Чуть выше мы уже упоминали имя полузащитника ЦСКА, а теперь расскажем о нем поподробнее. Зоран начинал карьеру в клубе «Банат», а в системе «Партизана» оказался только в 20-летнем возрасте, что не помешало ему сходу стать железным игроком основы и наиграть на предложение от «Манчестер Юнайтед». Недолго думая, Тошич подписал стопку бумаг из Англии и… отправился прямиком на скамейку запасных «красных дьяволов». Под руководством сэра Алекса Фергюсона Зоран сыграл считанное количество матчей, а после годичной аренды в «Кельн» подписал контракт с ЦСКА. Что было дальше, вы прекрасно знаете.

Матия Настасич

Единственный защитник в этом топе, Матия Настасич умудрился не сыграть ни одного матча за первую команду «Партизана», однако за сезон, проведенный в аренде в «Телеоптике», взвинтил свою трансферную стоимость со ста тысяч до 2,5 миллионов евро и вслед за Йоветичем и Льяичем отправился по проложенному маршруту до Флоренции. В «Фиорентине» Настасич сразу получил место в основе и по итогам первого сезона был признан одним из главных открытий Серии А. Соблазнившись сочным контрактом от «Манчестер Сити», Матия переехал на Туманный Альбион, однако за два сезона так и не смог зарекомендовать себя как игрока основы. В прошлом году «Шальке» решил арендовать Настасича, а по окончании аренды выкупил его контракт за 9,5 миллионов евро.

Лазар Маркович

После Льяича в Сербии еще долго не появлялось игрока такого же таланта. Новой звездой балканского футбола должен был стать Лазар Маркович, который в 18 лет произвел фурор в национальном первенстве, а в 19 уже разрывал оборону лучших клубов Португалии в составе «Бенфики». В 20 лет «Ливерпуль» выложил за него 20 миллионов фунтов, однако на «Энфилде» Лазар так и не смог показать все, что он действительно умеет. Сейчас Марковичу всего 22, и он имеет постоянное место в основе «Фенербахче», потому по возвращении из аренды еще наверняка получит шанс показать себя под руководством Юргена Клоппа, славящегося умением раскручивать молодые таланты.

Милош Йойич

Карьеру Йойича нельзя назвать такой же яркой, как у других представителей «Партизана» в Европе, однако Милош в свое время попробовал свои силы в дортмундской «Боруссии», а это чего-то да стоит. После нескольких успешных сезонов за белградский клуб Йойич переехал в Дортмунд, однако не произвел впечатления на тренерский штаб и по окончании сезона перешел в «Кельн».

Александар Митрович

Уже в 16 лет этот габаритный форвард умудрился забить семь голов в высшем дивизионе чемпионата Сербии в составе «Телеоптика», в который перешел после окончания школы «Партизана». Спустя год Митрович вернулся в родной клуб и за сезон улучшил свои показатели до 13 мячей в 26 играх. Само собой, такие результаты не остались незамеченными, и вскоре Александар перебрался в «Андерлехт», где, несмотря на непростой характер (Митровича многие называют сербским Балотелли), за два сезона сделал себе имя самого грозного форварда Бельгии со времен Ромелу Лукаку. В данный момент форвард проводит свой первый сезон в составе «Ньюкасла», регулярно забивая голы и даже близко не подпуская Сейду Думбия к стартовому составу.

Петар Шкулетич

Форвард «Локомотива», в отличие от других футболистов, попробовавших свои силы в европейских первенствах, покинул Сербию уже в зрелом возрасте. Петар никогда не считался суперталантливым форвардом, и после ухода из академии «Партизана» долгое время слонялся по второсортным клубам страны. Лишь в 23 года родная команда дала своему воспитаннику второй шанс, которым он на сто процентов воспользовался, став с 21 голом лучшим бомбардиром первенства. Далее по списку – предложение от «Локомотива», уютное место под козырьком стадиона в «Черкизово» и нерегулярные появления на поле. Едва ли Шкулетич ждал именно такого развития своей карьеры.

Андрия Живкович

После отъезда за бугор Марковича и Льяича именно Живкович застолбил за собой главного таланта страны. Фанаты «Партизана» от него без ума – молодой вингер мало того, что техничен, быстр и забивает в каждом матче, так еще скромен и дружит со своей головой, не превознося свою самооценку выше небес. Потому на «партизанском» стадионе нередко можно увидеть плакаты Живковича на целую трибуну. А парню-то только 19 лет! В данный момент Андрия действительно является одним из самых ярких молодых игроков Балкан, лидером молодежной сборной Сербии, не так давно ставшей чемпионом мира, и при должном отношении к делу грозится переплюнуть достижения всех вышеперечисленных соотечественников.