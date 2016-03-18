Нападающий сон. Неловкий момент, когда уснул на футболе

Главная история о том, почему спать на стадионе — не лучший вариант, случилась этой зимой. Болельщик английского«Барнсли» слегка перепил пива, пошел в уборную и заснул. Любимая команда проиграла «Флитвуду» (0:1), но он этого уже не видел. Проспав в кабинке туалета семь часов, фанат обнаружил себя запертым. Хотел вызвать службу спасения, но понял, что лишился обуви и мобильного телефона. Будьте бдительны, в общем.
«Арсенал» считается одной из самых зрелищных команд Англии, но иногда даже «канониры» играют так скучно, что хочется обняться и прикорнуть.
Хорошо, что на играх «Кардифф Сити» много свободных мест.
Болельщику «Селтика» скучно смотреть за бесконечными победами его команды в чемпионате Шотландии.
Иногда игру «Гамбурга» лучше не видеть.
Иногда болельщики засыпают и на важных международных матчах.
Философия Луи ван Гаала интересна не всем.
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— Irish Gaz (@irishgaz75) 9 января 2016 г.
Аргентинский фанат удобно устроился на песке знаменитого пляжа Копакабана.
А вот так спят молодые фанаты. Им, конечно, простительно.
Особенно после больших побед.
Ну и куда без главного болельщика. Дмитрий Медведев все представленное выше одобряет.