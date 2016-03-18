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    Нападающий сон. Неловкий момент, когда уснул на футболе


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    18.03.2016 16:50
    Сегодня весь мир отмечает День сна. Зевая, «Бомбардир» сделал очаровательную подборку ситуаций, когда болельщики следили за матчами сквозь сон.

    Главная история о том, почему спать на стадионе — не лучший вариант, случилась этой зимой. Болельщик английского«Барнсли» слегка перепил пива, пошел в уборную и заснул. Любимая команда проиграла «Флитвуду» (0:1), но он этого уже не видел. Проспав в кабинке туалета семь часов, фанат обнаружил себя запертым. Хотел вызвать службу спасения, но понял, что лишился обуви и мобильного телефона. Будьте бдительны, в общем.

    «Арсенал» считается одной из самых зрелищных команд Англии, но иногда даже «канониры» играют так скучно, что хочется обняться и прикорнуть.

    Хорошо, что на играх «Кардифф Сити» много свободных мест.

    Болельщику «Селтика» скучно смотреть за бесконечными победами его команды в чемпионате Шотландии.

    Иногда игру «Гамбурга» лучше не видеть.

    Иногда болельщики засыпают и на важных международных матчах.

    Философия Луи ван Гаала интересна не всем.

    Аргентинский фанат удобно устроился на песке знаменитого пляжа Копакабана.

    А вот так спят молодые фанаты. Им, конечно, простительно.

    Особенно после больших побед.

    Ну и куда без главного болельщика. Дмитрий Медведев все представленное выше одобряет.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Friends, Bleacherreport, Walesonline, Fanat, Twitter, Global Look Press, Getty Images
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