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    Три видео о том, как «Кубань» обыграла «Крылья Советов»


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    11.03.2016 21:00
    Стартовый матч 20-го тура РФПЛ не получился богатым на голы, зато изобиловал борьбой и самоотдачей футболистов. «Бомбардир» показывает все самое интересное, что было в поединке.

    В начале поединка «Крылья» неожиданно взяли игру под контроль и создали несколько опасных моментов у ворот кубанцев. Однако конце тайма краснодарская команда перехватила инициативу. На 38-й минуте новичок «Кубани» Селезнев имел отличный шанс отличиться.



    Во втором тайме украинский форвард не потерял кураж и сумел забить свой первый гол в РФПЛ, уверенно реализовав пенальти.


    Окончательный счет на 77-й минуте установил Сергей Каретник, уже с игры поразивший ворота самарцев.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: kc-camapa.ru
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