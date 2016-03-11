Три видео о том, как «Кубань» обыграла «Крылья Советов»

Стартовый матч 20-го тура РФПЛ не получился богатым на голы, зато изобиловал борьбой и самоотдачей футболистов. «Бомбардир» показывает все самое интересное, что было в поединке.

В начале поединка «Крылья» неожиданно взяли игру под контроль и создали несколько опасных моментов у ворот кубанцев. Однако конце тайма краснодарская команда перехватила инициативу. На 38-й минуте новичок «Кубани» Селезнев имел отличный шанс отличиться.







Во втором тайме украинский форвард не потерял кураж и сумел забить свой первый гол в РФПЛ, уверенно реализовав пенальти.





Окончательный счет на 77-й минуте установил Сергей Каретник, уже с игры поразивший ворота самарцев.

