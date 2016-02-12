Дрогба, Вагнер Лав и еще 5 игроков, вернувшихся из Китая в футбол

Дидье Дрогба

Статистика в Китае: 11 матчей, 8 голов

Зарплата в Китае: $17 млн в год

Куда вернулся: "Галатасарай"

Великий конкурент Димы Сычева за место в основе "Марселя" уж точно не заслужил оказаться в числе "переписанных". Даже в возрасте "глубоко за тридцать" Дрогба продолжает забивать за любую команду, встретившуюся на пути. А ведь четыре года назад казалось, что 34-летний ветеран, который только что выиграл Лигу чемпионов и уехал на другой край света, уже никогда не поучаствует в серьезных европейских футбольных баталиях.

Однако ивуарийца (как и его партнера по китайскому путешествию – Николя Анелька) ждал сюрприз: клуб "Шанхай Шеньхуа" из-за конфликта между собственниками не смог обеспечить зарплату звездным игрокам. Зато оба форварда получили шанс вернуться в Европу. И если Анелька так и не смог приобщиться к успехам "Ювентуса", то Дрогба принес большую пользу "Галатасараю" и снова поработал вместе с Моуриньо в чемпионском "Челси".

Теперь Дидье отправился уже за второй "пенсией" - на этот раз в MLS. Впрочем, и там он не успокоился, настреляв на сегодняшний день 12 голов в 14 матчах за "Монреаль Импэкт".

Цитата: "Надеюсь, через несколько лет, когда мой контракт истечет, я буду так же сидеть напротив вас и рассказывать, как это круто – побеждать в Азиатской Лиге чемпионов".

Лукас Барриос

Статистика в Китае: 17 матчей, 5 голов

Зарплата в Китае: €5,5 млн в год

Куда вернулся: "Спартак"

А вот парагвайский форвард уехал в Китай в расцвете лет и практически на самом пике карьеры – сразу после двух красивейших чемпионств в Германии в составе "Боруссии" (правда, во втором чемпионском сезоне на острие атаки блистал уже Левандовски). Но и Барриосу не улыбнулась финансовая и игровая удача в Поднебесной - у "Гуанчжоу Эвергранд" возникли проблемы с выплатой зарплаты, а нападающего мучили травмы, в результате чего Лукас решил отправиться в "Спартак" к Валерию Карпину.

Травмы, как известно, не оставили Барриоса и в России, поэтому сезон-2013/14 не принес славы ни ему, ни "Спартаку". Зато годичная аренда в "Монпелье" помогла парагвайцу вспомнить о голах – с 11 мячами нападающий стал лучшим в своей команде, после чего российский клуб продал игрока в "Палмейрас".

Цитата: "В Китае уровень футбола слабый, поэтому удовольствия от игры не получил. Здесь в России совсем другой уровень. Я это уже усвоил с первых матчей".

Сейду Кейта

Статистика в Китае: 37 матчей, 10 голов

Зарплата в Китае: $16 млн в год

Куда вернулся: "Валенсия"

Лидер сборной Мали, более всего известный своими выступлениями за "Барселону" при Гвардиоле (в той команде Кейта был полезнейшим из резервистов), подписал контракт с "Далянь Аэрбин" в 2012-м году.

За сезон малиец добился неплохого результата, забив 10 мячей в 37 матчах, после чего стал свободным агентом и получил новое предложение из Испании – на этот раз от "Валенсии". В составе нового клуба Кейта появлялся на поле нечасто, но в качестве игрока "на подхвате" пригодился как валенсийцам, так и "Роме", которая вот уже второй год не списывает со счетов малийского ветерана.

Цитата: "Ухожу, но у меня есть только слова благодарности в адрес "Барсы". Я отдал клубу все, что мог. Если бы не налоговые проблемы, я бы остался здесь".

Гийом Оаро

Статистика в Китае: 20 матчей, 3 гола

Зарплата в Китае: €4 млн в год

Куда вернулся: "Бордо"

Гийом Оаро – из тех людей, в карьере которых драматическим образом сошлись неблагоприятные обстоятельства. Приход азиатских денег и звездных игроков в ПСЖ, позволивший Франции гордиться хотя бы одним собственным суперклубом, отодвинул на второй план прежних лидеров команды, главным из которых был именно Оаро.

В результате нападающий, готовившийся чуть ли не побороться с Бензема за место в основе сборной, не смог совладать с большим вызовом и транзитом через тот же "Далянь Аэрбин" оказался сначала в "Бордо", а затем в швейцарском "Янг Бойз". Форвард по-прежнему немало забивает, но уже явно не может претендовать на участие в домашнем для французов Евро-2016.

Цитата: "Я приехал [в Китай] не только ради командных целей, но и для собственной пользы".

Игорь Пикущак

Статистика в Китае: 12 матчей, 7 голов

Зарплата в Китае: нет данных

Куда вернулся: "Краснодар"

Да, наш хороший знакомый Пикущак тоже успел поиграть в Китае, причем еще до того, как стать нашим хорошим знакомым. Он ненадолго отвлекся от уютного молдавского футбола в 2009 году, но после 12 матчей за "Бэйцзин Хундэн" уже подписал контракт с "Краснодаром", в составе которого вышел (окольными путями) в премьер-лигу.

Поддержать амбиции краснодарского клуба Пикущак не сумел, однако еще три сезона в составе "Амкара" выдались не самыми плохими для крепкого атакующего исполнителя класса "борьба за выживание". Летом 2015 года Игорь вернулся в родной "Шериф".

Цитата: "Больше всего удивило то, что китайские футболисты на удивление выносливые, очень быстрые, даже чересчур. Также они очень трудолюбивые. После увиденного показалось странным, что у них нет футболистов самого высокого уровня".

Сергей Кривец

Статистика в Китае: 20 матчей, 1 гол

Зарплата в Китае: €400 тыс. в год

Куда вернулся: БАТЭ

Один из лидеров сборной Белоруссии в свои 29 лет тоже успел поиграть в диковинном чемпионате (за "Цзянсу Сайнти") и даже завоевать трофей – Суперкубок Китая. Тем не менее, через год после подписания контракта Кривец стал свободным агентом и смог вернуться в БАТЭ, за который успешно выступал ранее.

Перезапуск карьеры в Белоруссии удался на славу: Сергей добавил еще два чемпионства к четырем прежним, а вдобавок к этому стал лучшим футболистом страны по итогам 2014-го года. Последнее полугодие 2014-го полузащитник провел уже во французском "Метце" - впрочем, вместе с Кривцом команда успела вылететь в Лигу 2.

Цитата: "Очень часто матчи обслуживают иностранные судьи — из близлежащих азиатских стран. Но даже они работают безобразно. Любой контакт с соперником сопровождается свистком. А потому игра совсем не жесткая".

Вагнер Лав

Статистика в Китае: 30 матчей, 19 голов

Зарплата в Китае: €4 млн в год

Куда вернулся: "Коринтианс"

Самый сложный путь из Китая в Европу проложил наш любимый дедушка Вагнер. В 2013 году бразилец неожиданно перешел из ЦСКА в "Шандунь Лунэн", обогатив армейцев на 12 миллионов евро и лишив команду высококлассного второго форварда (что аукается ЦСКА до сих пор). С первых же матчей на незнакомой земле Вагнер начал забивать привычными темпами, а к концу сезона на его счету было серебро чемпионата и золото кубка Китая.

Зимой 2015-го бразильцу пришлось досрочно расторгнуть соглашение с клубом из-за лимита на легионеров в китайской лиге: в "Шандунь" было уже пять зарубежных футболистов при разрешенных четырех, а срок контракта Вагнера заканчивался раньше всех. Так лучший легионер в истории РФПЛ оказался у себя на родине – в "Коринтиансе" - и уже оттуда в нынешнее трансферное окно перебрался в "Монако", чтобы снова поучаствовать в еврокубках.

Цитата: "О местном чемпионате у меня положительное впечатление. Практически все клубы укрепляются, вкладывают деньги в инфраструктуру и приобретение сильных исполнителей. Есть ощущение, что местная суперлига растет и развивается".

"Потратим любые деньги на иностранцев". Китайские деньги взрывают мировой футбол