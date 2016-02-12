Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Дрогба, Вагнер Лав и еще 5 игроков, вернувшихся из Китая в футбол

Дрогба, Вагнер Лав и еще 5 игроков, вернувшихся из Китая в футбол

 

Дидье Дрогба

Статистика в Китае: 11 матчей, 8 голов

Зарплата в Китае: $17 млн в год

Куда вернулся: "Галатасарай"

Великий конкурент Димы Сычева за место в основе "Марселя" уж точно не заслужил оказаться в числе "переписанных". Даже в возрасте "глубоко за тридцать" Дрогба продолжает забивать за любую команду, встретившуюся на пути. А ведь четыре года назад казалось, что 34-летний ветеран, который только что выиграл Лигу чемпионов и уехал на другой край света, уже никогда не поучаствует в серьезных европейских футбольных баталиях.

Однако ивуарийца (как и его партнера по китайскому путешествию – Николя Анелька) ждал сюрприз: клуб "Шанхай Шеньхуа" из-за конфликта между собственниками не смог обеспечить зарплату звездным игрокам. Зато оба форварда получили шанс вернуться в Европу. И если Анелька так и не смог приобщиться к успехам "Ювентуса", то Дрогба принес большую пользу "Галатасараю" и снова поработал вместе с Моуриньо в чемпионском "Челси".

Теперь Дидье отправился уже за второй "пенсией" - на этот раз в MLS. Впрочем, и там он не успокоился, настреляв на сегодняшний день 12 голов в 14 матчах за "Монреаль Импэкт".

Цитата: "Надеюсь, через несколько лет, когда мой контракт истечет, я буду так же сидеть напротив вас и рассказывать, как это круто – побеждать в Азиатской Лиге чемпионов".

Лукас Барриос

Статистика в Китае: 17 матчей, 5 голов

Зарплата в Китае: €5,5 млн в год

Куда вернулся: "Спартак"

А вот парагвайский форвард уехал в Китай в расцвете лет и практически на самом пике карьеры – сразу после двух красивейших чемпионств в Германии в составе "Боруссии" (правда, во втором чемпионском сезоне на острие атаки блистал уже Левандовски). Но и Барриосу не улыбнулась финансовая и игровая удача в Поднебесной - у "Гуанчжоу Эвергранд" возникли проблемы с выплатой зарплаты, а нападающего мучили травмы, в результате чего Лукас решил отправиться в "Спартак" к Валерию Карпину.

Травмы, как известно, не оставили Барриоса и в России, поэтому сезон-2013/14 не принес славы ни ему, ни "Спартаку". Зато годичная аренда в "Монпелье" помогла парагвайцу вспомнить о голах – с 11 мячами нападающий стал лучшим в своей команде, после чего российский клуб продал игрока в "Палмейрас".

Цитата: "В Китае уровень футбола слабый, поэтому удовольствия от игры не получил. Здесь в России совсем другой уровень. Я это уже усвоил с первых матчей".

Сейду Кейта

Статистика в Китае: 37 матчей, 10 голов

Зарплата в Китае: $16 млн в год

Куда вернулся: "Валенсия"

Лидер сборной Мали, более всего известный своими выступлениями за "Барселону" при Гвардиоле (в той команде Кейта был полезнейшим из резервистов), подписал контракт с "Далянь Аэрбин" в 2012-м году.

За сезон малиец добился неплохого результата, забив 10 мячей в 37 матчах, после чего стал свободным агентом и получил новое предложение из Испании – на этот раз от "Валенсии". В составе нового клуба Кейта появлялся на поле нечасто, но в качестве игрока "на подхвате" пригодился как валенсийцам, так и "Роме", которая вот уже второй год не списывает со счетов малийского ветерана.

Цитата: "Ухожу, но у меня есть только слова благодарности в адрес "Барсы". Я отдал клубу все, что мог. Если бы не налоговые проблемы, я бы остался здесь".

Гийом Оаро

Статистика в Китае: 20 матчей, 3 гола

Зарплата в Китае: €4 млн в год

Куда вернулся: "Бордо"

Гийом Оаро – из тех людей, в карьере которых драматическим образом сошлись неблагоприятные обстоятельства. Приход азиатских денег и звездных игроков в ПСЖ, позволивший Франции гордиться хотя бы одним собственным суперклубом, отодвинул на второй план прежних лидеров команды, главным из которых был именно Оаро.

В результате нападающий, готовившийся чуть ли не побороться с Бензема за место в основе сборной, не смог совладать с большим вызовом и транзитом через тот же "Далянь Аэрбин" оказался сначала в "Бордо", а затем в швейцарском "Янг Бойз". Форвард по-прежнему немало забивает, но уже явно не может претендовать на участие в домашнем для французов Евро-2016.

Цитата: "Я приехал [в Китай] не только ради командных целей, но и для собственной пользы".

Игорь Пикущак

Статистика в Китае: 12 матчей, 7 голов

Зарплата в Китае: нет данных

Куда вернулся: "Краснодар"

Да, наш хороший знакомый Пикущак тоже успел поиграть в Китае, причем еще до того, как стать нашим хорошим знакомым. Он ненадолго отвлекся от уютного молдавского футбола в 2009 году, но после 12 матчей за "Бэйцзин Хундэн" уже подписал контракт с "Краснодаром", в составе которого вышел (окольными путями) в премьер-лигу.

Поддержать амбиции краснодарского клуба Пикущак не сумел, однако еще три сезона в составе "Амкара" выдались не самыми плохими для крепкого атакующего исполнителя класса "борьба за выживание". Летом 2015 года Игорь вернулся в родной "Шериф".   

Цитата: "Больше всего удивило то, что китайские футболисты на удивление выносливые, очень быстрые, даже чересчур. Также они очень трудолюбивые. После увиденного показалось странным, что у них нет футболистов самого высокого уровня".

Сергей Кривец

Статистика в Китае: 20 матчей, 1 гол

Зарплата в Китае: €400 тыс. в год

Куда вернулся: БАТЭ

Один из лидеров сборной Белоруссии в свои 29 лет тоже успел поиграть в диковинном чемпионате (за "Цзянсу Сайнти") и даже завоевать трофей – Суперкубок Китая. Тем не менее, через год после подписания контракта Кривец стал свободным агентом и смог вернуться в БАТЭ, за который успешно выступал ранее.

Перезапуск карьеры в Белоруссии удался на славу: Сергей добавил еще два чемпионства к четырем прежним, а вдобавок к этому стал лучшим футболистом страны по итогам 2014-го года. Последнее полугодие 2014-го полузащитник провел уже во французском "Метце" - впрочем, вместе с Кривцом команда успела вылететь в Лигу 2.

Цитата: "Очень часто матчи обслуживают иностранные судьи — из близлежащих азиатских стран. Но даже они работают безобразно. Любой контакт с соперником сопровождается свистком. А потому игра совсем не жесткая".

Вагнер Лав

Статистика в Китае: 30 матчей, 19 голов

Зарплата в Китае: €4 млн в год

Куда вернулся: "Коринтианс"

Самый сложный путь из Китая в Европу проложил наш любимый дедушка Вагнер. В 2013 году бразилец неожиданно перешел из ЦСКА в "Шандунь Лунэн", обогатив армейцев на 12 миллионов евро и лишив команду высококлассного второго форварда (что аукается ЦСКА до сих пор). С первых же матчей на незнакомой земле Вагнер начал забивать привычными темпами, а к концу сезона на его счету было серебро чемпионата и золото кубка Китая.

Зимой 2015-го бразильцу пришлось досрочно расторгнуть соглашение с клубом из-за лимита на легионеров в китайской лиге: в "Шандунь" было уже пять зарубежных футболистов при разрешенных четырех, а срок контракта Вагнера заканчивался раньше всех. Так лучший легионер в истории РФПЛ оказался у себя на родине – в "Коринтиансе" - и уже оттуда в нынешнее трансферное окно перебрался в "Монако", чтобы снова поучаствовать в еврокубках.

Цитата: "О местном чемпионате у меня положительное впечатление. Практически все клубы укрепляются, вкладывают деньги в инфраструктуру и приобретение сильных исполнителей. Есть ощущение, что местная суперлига растет и развивается".

"Потратим любые деньги на иностранцев". Китайские деньги взрывают мировой футбол

Россия. Премьер-лига Весь мир Челси Галатасарай Спартак Валенсия Рома Бордо Краснодар БАТЭ Коринтианс ЦСКА Вагнер Лав Дрогба Дидье Кейта Сейду Оаро Гийом Кривец Сергей Барриос Лукас Пикущак Игорь
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Сергей Свояк
1455278353
У Вагнера не 4 млн. была з/п, а 6.
Ответить
Главные новости
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
4
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
Вчера, 22:09
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
Вчера, 21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
Вчера, 21:41
15
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
Вчера, 21:33
61
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+