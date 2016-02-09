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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • Аделина Сотникова – красотка, которая влюбила Кержакова в фигурное катание

Аделина Сотникова – красотка, которая влюбила Кержакова в фигурное катание

Олимпийской чемпионке Сочи определенно не чужд футбол.

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
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Комментарии (4)
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Челнинец
1455052043
Керж пенальти забил надеюсь ей?)
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SAM 77
1455563629
Кержаков снова промахнулся, щека вместо губ)))
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nemolod
1455738215
Сплошные соблазны!
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