Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Ни разу не слышал, чтобы судья так боялся своего приговора». Бывшего игрока «Зенита» посадили на 10 лет за убийство жены

«Ни разу не слышал, чтобы судья так боялся своего приговора». Бывшего игрока «Зенита» посадили на 10 лет за убийство жены

 

- Как я могу согласиться, если этого не было? – покачал головой Владимир Долгополов.

- Никакого убийства, причинения тяжких телесных? - переспросил журналист телеканала "Санкт-Петербург".

- Никогда. Никогда пальцем не трогал жену, - ответил обвиняемый. Затем он был взят под стражу. Следующие десять лет бывший футболист и менеджер "Зенита" проведет в колонии строгого режима.

За питерский клуб Долгополов провел под две сотни матчей, выигрывал чемпионат СССР-1984. После окончания карьеры защитник работал в "Зените" сначала начальником по работе с болельщиками (2007-2009), а позже – отвечал за ветеранов клуба. "Зенит" сразу максимально абстрагировался от дела, решив дождаться решения суда. Поддержку бывшему игроку оказывали по личной инициативе, поэтому очевидцы сегодня видели возле суда машину с клубным гербом.

Трагедия случилась 18 сентября 2014 года. Рано утром Долгополов позвонил в "скорую" и попросил помощи, потому что его жена Наталья упала и потеряла сознание. Врачи отреагировали быстро, однако спасать уже было некого. От полученных травм женщина скончалась, и тело было отправлено на медэкспертизу. Врачей смутило большое количество гематом.

Результаты экспертизы появились спустя четыре дня. Тогда же Владимир был задержан, ему было предъявлено обвинение по статье "Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". После вскрытия выяснилось, что Наталья Долгополова умерла от тупой закрытой травмы живота с внутренним кровотечением. Отсидев в печально известных питерских "Крестах" больше полугода, Долгополов вдруг получил домашний арест. А затем была заменена следственная бригада. После проведенных мероприятий следователи якобы оказались на стороне обвиняемого. И не только они.

Дочь Долгополовых и даже отец погибшей просили оправдательного решения. Оба не верят, что Владимир мог убить свою жену. Не в последнюю очередь потому, что Наталья, по свидетельствам, злоупотребляла спиртным. Наличие алкоголя в крови подтвердили и врачи, проводившие вскрытие. Владимир утверждает, что в роковой день они с супругой планировали посмотреть футбол дома (видимо, матч Лиги Европы). После трансляции он лег спать и до раннего утра не знал, где находится его жена. Звонок в "скорую" поступил в 6:23, когда Долгополов якобы обнаружил супругу. По словам дочери, Наталья получила травмы при падении в ванной несколькими днями ранее.

Судья Павел Смирнов в эту историю не поверил: "Учитывая количество и расположение повреждений, описанных в заключении экспертов, можно ориентировочно установить следующее количество травмирующих воздействий. В области головы не менее 23, в области груди — не менее 26, в области живота — не менее 7. В области таза не менее 6, в области верхних конечностей — не менее 16, в области нижних — не менее 14".

Долгополов получил десять лет строгого режима. Адвокаты обеих сторон остались недовольны таким жестким решением. "Этот приговор постановлен с грубейшим нарушением здравого смысла, - приводит слова адвоката Владимир Львов "Росбалт". - В нем отсутствует элементарная порядочность. Я никогда в своей жизни не слышал, чтобы судья так боялся своего приговора. Все слышали, как дрожал его голос. Это означает, что либо он сам не верит в то, что написал, либо он написал неправду". Защитники пообещали, что подадут апелляцию.

Россия. Премьер-лига Россия Зенит
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
fakel-vrn
1453407076
.... тоже не верится в правильность приговора самого гуманного суда в мире... одно точно - от сумы и от тюрьмы не зарекайся
Ответить
BAIv
1453411346
жена вышла ночью погулять её там избили избили пришла домой и умерла... а его посадили потому что спал... ну вполне возможно у нас могут не имея ни малейшей доказухи дать срок
Ответить
Aztec58
1453578923
Тёмная история, блин. Будем посмотреть сколько дадут врачу-убийце из Белгорода, обвиненному по той же статье. Не удивлюсь, если приговор будет гораздо мягче, не случайно ведь следователь первоначально квалифицировал дело по более мягкой статье, хотя на видео всё предельно ясно и понятно. Карасёвы у нас нынче и в СКР и в судах...
Ответить
Главные новости
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
4
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
Вчера, 22:09
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
Вчера, 21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
Вчера, 21:41
15
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
Вчера, 21:33
59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+