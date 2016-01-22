«Ни разу не слышал, чтобы судья так боялся своего приговора». Бывшего игрока «Зенита» посадили на 10 лет за убийство жены

- Как я могу согласиться, если этого не было? – покачал головой Владимир Долгополов.

- Никакого убийства, причинения тяжких телесных? - переспросил журналист телеканала "Санкт-Петербург".

- Никогда. Никогда пальцем не трогал жену, - ответил обвиняемый. Затем он был взят под стражу. Следующие десять лет бывший футболист и менеджер "Зенита" проведет в колонии строгого режима.

За питерский клуб Долгополов провел под две сотни матчей, выигрывал чемпионат СССР-1984. После окончания карьеры защитник работал в "Зените" сначала начальником по работе с болельщиками (2007-2009), а позже – отвечал за ветеранов клуба. "Зенит" сразу максимально абстрагировался от дела, решив дождаться решения суда. Поддержку бывшему игроку оказывали по личной инициативе, поэтому очевидцы сегодня видели возле суда машину с клубным гербом.

Трагедия случилась 18 сентября 2014 года. Рано утром Долгополов позвонил в "скорую" и попросил помощи, потому что его жена Наталья упала и потеряла сознание. Врачи отреагировали быстро, однако спасать уже было некого. От полученных травм женщина скончалась, и тело было отправлено на медэкспертизу. Врачей смутило большое количество гематом.

Результаты экспертизы появились спустя четыре дня. Тогда же Владимир был задержан, ему было предъявлено обвинение по статье "Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". После вскрытия выяснилось, что Наталья Долгополова умерла от тупой закрытой травмы живота с внутренним кровотечением. Отсидев в печально известных питерских "Крестах" больше полугода, Долгополов вдруг получил домашний арест. А затем была заменена следственная бригада. После проведенных мероприятий следователи якобы оказались на стороне обвиняемого. И не только они.

Дочь Долгополовых и даже отец погибшей просили оправдательного решения. Оба не верят, что Владимир мог убить свою жену. Не в последнюю очередь потому, что Наталья, по свидетельствам, злоупотребляла спиртным. Наличие алкоголя в крови подтвердили и врачи, проводившие вскрытие. Владимир утверждает, что в роковой день они с супругой планировали посмотреть футбол дома (видимо, матч Лиги Европы). После трансляции он лег спать и до раннего утра не знал, где находится его жена. Звонок в "скорую" поступил в 6:23, когда Долгополов якобы обнаружил супругу. По словам дочери, Наталья получила травмы при падении в ванной несколькими днями ранее.

Судья Павел Смирнов в эту историю не поверил: "Учитывая количество и расположение повреждений, описанных в заключении экспертов, можно ориентировочно установить следующее количество травмирующих воздействий. В области головы не менее 23, в области груди — не менее 26, в области живота — не менее 7. В области таза не менее 6, в области верхних конечностей — не менее 16, в области нижних — не менее 14".

Долгополов получил десять лет строгого режима. Адвокаты обеих сторон остались недовольны таким жестким решением. "Этот приговор постановлен с грубейшим нарушением здравого смысла, - приводит слова адвоката Владимир Львов "Росбалт". - В нем отсутствует элементарная порядочность. Я никогда в своей жизни не слышал, чтобы судья так боялся своего приговора. Все слышали, как дрожал его голос. Это означает, что либо он сам не верит в то, что написал, либо он написал неправду". Защитники пообещали, что подадут апелляцию.