Наркобарон Коротышка хотел купить «Челси». Дайджест событий дня

Наркобарон Коротышка хотел приобрести "Челси"

Известный наркобарон Хоакин Гузман, известный как Эль Чапо, рассматривал возможность покупки "Челси", сообщает Diario Sport. Об этом узнали мексиканские власти. Впрочем, репутация Гузмана вряд ли позволила бы ему приобрести такой известный клуб. После смерти Усамы бен Ладена Гусман стал самым опасным разыскиваемым преступником мира. Он также извстен, как мастер побегов: 11 июля 2015 года Коротышка сбежал из особо охраняемой тюрьмы в Мексике: под его камерой был обнаружен тоннель длиной полтора километра. Добавим, что 8 января Гусман был задержан полицейскими в Мексике.

Фалькао мог вернуться в "Монако" этой зимой

Нападающий лондонского "Челси" Радамель Фалькао, права на которого принадлежат "Монако", мог покинуть английский клуб до истечения срока своей аренды. За первую половину сезона колумбиец лишь 10 раз выходил на поле в составе синих. Руководством "монегасков" форварду было предложено вернуться в чемпионат Франции и вторую половину сезона провести в "Монако". Об этом сообщил вице-президент клуба Вадим Васильев. "Это правда, что мы говорили с Фалькао об этом. Первоначальной идеей было вернуть его в "Монако" на вторую половину сезона. Он приезжал и проходил медицинский осмотр. К сожалению, он был травмирован. И мы решили, что ему лучше остаться в "Челси", - рассказал Васильев.

"Урал" опровергает продажу Ерохина

Полузащитник "Урала" Александр Ерохин проведет остаток сезона в екатеринбургской команде. Об этом сообщает официальный twitter "шмелей". "Много вопросов по А.Ерохину. Сообщаем, что у игрока с клубом действующий контракт до лета 2016 года. Ерохин остается игроком "Урала", - говорится в сообщении. Напомним, ранее появилась информация о том, что Ерохин стал игроком "Ростова" и подписал с новой командой контракт на три года. Судя по всему, в Ростов-на-Дону 26-летний хавбек переберется на правах свободного агента летом 2016 года после того, как истечет его действующее соглашение с "Уралом".

Уйти нельзя вернуться. 5 странных историй трансферного окна в России

Павлюченко присоединился к "Кубани" на сборе в Кипре

Нападающий "Кубани" Роман Павлюченко присоединился к команде на первом зимнем тренировочном сборе в Кипре. Об этом сообщил главный тренер краснодарцев Сергей Ташуев. "Павлюченко не дает вам покоя. Успокойтесь, все нормально. Он прибыл на сбор. У нас есть определенная программа. Будет ей следовать", - сказал Ташуев.

Переход Жиркова в "Зенит" может быть отложен до лета

Вопрос о переходе защитника "Динамо" Юрия Жиркова в "Зенит" может отложиться до лета. Питерский клуб предпринимает попытки приобрести игрока второе транферное окно подряд, однако сторонам пока так и не удается достичь договоренности. При этом, переход Жиркова в стан сине-бело-голубых этой зимой по-прежнему возможен. В случае, если клубы так и не придут к согласию, летом игрок переберется в Санкт-Петербург в статусе свободного агента.

Официально: Мовсисян продолжит карьеру в "Реал Солт-Лейк"

"Спартак" объявил о переходе форварда Юры Мовсисяна в "Реал Солт-Лейк" на правах аренды с возможностью выкупа игрока. Соглашение рассчитано до первого декабря текущего года. Напомним, игрок уже выступал с составе американского клуба с 2007-го по 2009-й годы. Нападающий перешел в "Спартак" из "Краснодара" в 2012-м году. Всего за красно-белых Мовсисян сыграл 66 матчей, в которых забил 27 голов.

Онлайн зимнего трансферного окна

"Манчестер Юнайтед" готов выложить за Родригеса более 75-ти миллионов

"Манчестер Юнайтед" всерьез нацелился на хавбека "Реала" Хамеса Родригеса. Игрок недоволен количеством игрового времени в этом сезоне, что может весьма поспособствовать его переходу в английский клуб. Также склонить ситуацию в пользу "красных дьяволов" могут налаженные отношения с Жорже Мендешем, который представляет интересы Родригеса. За переход колумбийского полузащитника "Манчестер Юнайтед" готов заплатить более 75-ти миллионов евро, и тем самым побить свой трансферный рекорд.

"Зенит" хочет пригласить Раньери на пост главного тренера

Наставник "Лестера" Клаудио Раньери входит в сферу интересов "Зенита". Руководство петербургского клуба хочет видеть итальянца на посту главного тренера, сообщает Life78. "Раньери давно находится в сфере интересов "Зенита". Сейчас заполучить его будет сложно, но это один из главных кандидатов на место Виллаш-Боаша", – заявил знакомый с ситуацией источник.