Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Краснодарский край не дает гарантий «Кубани». Агент Павел Нестеров - о проблемах краснодарцев и трансфере Ерохина

«Краснодарский край не дает гарантий «Кубани». Агент Павел Нестеров - о проблемах краснодарцев и трансфере Ерохина

 

- "Ростов" в пятницу объявил о том, что подписал Ерохина, но чуть позже "Урал" сообщил, что хавбек не покинет Екатеринбург до лета. Что же там произошло на самом деле?

- Мне самому непонятна та схема, которая сейчас вырисовывается. Да, буквально с разницей в 10 минут сначала "Ростов" написал о трансфере, а затем "Урал" его опроверг. С учетом последних событий и переходов, в которых участвуют "шмели", удивляться таким "новостям" не приходится.

- Где тогда ближайшие полгода проведет футболист?

- Мне кажется, что он все-таки проведет их в "Ростове". Он нужен Курбану Бердыеву.

- У "Урала" две серьезные потери за зиму: Ерохин и ранее перешедший в "Краснодар" Подберезкин. Как будут закрывать эти бреши?

- Для клуба две эти потери практически фатальны, оба футболиста были из середины поля, а Ерохин вообще был системообразующим для "Урала". Теперь селекционной службе клуба придется поработать, чтобы приобрести новых исполнителей. Безусловно, закрывать бреши надо,  иначе будет очень тяжело.

- Как такие сделки, как приобретение Ерохина и Кудряшова, могут совершать команды, у которых стабильные проблемы с финансированием?

- Сейчас в "Ростов", как я понимаю, пришли новые люди, финансовое положение выправляется. Не исключаю того, что они привлекли каких-то спонсоров, нашли средства извне. Но так как бюджет непрозрачный, что-то более конкретное сказать тяжело. Но южане действительно усиливаются, совершая неплохие по их возможностям приобретения.

- На какую сумму потянут два вышеназванных трансфера? Хотя бы примерно.

- Я видел, что в прессе Кудряшова оценили в 3 миллиона евро. Считаю, что с учетом лимита это адекватная сумма. Если говорить о Ерохине, то я цифр не видел, но не думаю, что сумма будет меньшей, ведь на нашем рынке Александр ценится высоко.

- Тренд этой зимы – бегство из "Кубани". Уже сменил клубную прописку Ткачев, Беленов разорвал контракт с краснодарцами, а Игнатьев – в шаге от повторения поступка коллег. Кто происходит в Краснодаре и как далеко все может зайти?

- По самым пессимистичным прогнозам – очень далеко, вплоть до закрытия клуба. Не хотелось бы в это верить, так как жалко было бы терять такой коллектив. Но ситуация там явно не самая лучшая, ведь зарплата не выплачивалась достаточно давно. Если футболисты могут уходить через разрыв – это значит, что им вообще не платят три месяца или больше.

- То есть задержки зарплат продолжаются минимум три месяца, так?

- Да, все верно. Такая ситуация у всего коллектива, не думаю, что там кому-то платят вовремя, а кому-то нет. Думаю, что должны не только игрокам, но и всему остальному персоналу.

- Аршавина и Павлюченко приглашали власти Краснодарского края, были финансовыми гарантами, но даже в этом случае есть сложности с деньгами.

- Я понимаю, что властям в наше нелегкое время есть куда тратить бюджетные средства. есть большие проблемы в социальной сфере, а платить огромные средства, возрастным футболистам, не играющим ключевую роль в команде, некорректно даже с учетом их прошлых заслуг. Не думаю, что краснодарский край сейчас может что-то гарантировать и те обещания, которые они раньше давали, видимо пересмотрены.

- "Кубань", кстати, повеселила в январе всех еще одной историей – сначала подписала полузащитника "Левски" Владимира Гаджева, а спустя несколько дней расторгла с ним контракт.

- Для меня многие решения и трансферы, которые происходят сейчас в "Кубани", являются большой загадкой. Явно, что что-то не очень в порядке в руководство команды. Будем надеяться, что краснодарцы станут частным клубом, придут люди, которые смогут обеспечить нормальное финансирование.

- Кто еще этой зимой может покинуть "Кубань"? Много говорят о том, что Мельгарехо переберется в "Спартак".

- Думаю, что агенты футболистов сейчас усиленно работают и ищут какие-то варианты для своих клиентов. Или "Кубани" придется давать какие-то новые гарантии, что финансы уже вскоре поступят на счета игроков, а впредь все будет более стабильно, или же бегство футболистов продолжится.

- Верите ли вы, что в Краснодаре все наладится? Ведь не первый год мы слышим о проблемах у данной команды.

- Хочется верить, что все там скоро будет хорошо, не хотелось бы потерять такой самобытный клуб с богатой историей, из по-настоящему футбольного региона, который очень любят болельщики.

Уйти нельзя вернуться. 5 странных историй трансферного окна в России

Россия. Премьер-лига Интервью Урал Кубань (ЛФЛ) Ростов Беленов Александр Игнатьев Владислав Ткачев Сергей Подберезкин Вячеслав Ерохин Александр
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
4
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
Вчера, 22:09
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
Вчера, 21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
Вчера, 21:41
15
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
Вчера, 21:33
59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+