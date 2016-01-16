«Краснодарский край не дает гарантий «Кубани». Агент Павел Нестеров - о проблемах краснодарцев и трансфере Ерохина

- "Ростов" в пятницу объявил о том, что подписал Ерохина, но чуть позже "Урал" сообщил, что хавбек не покинет Екатеринбург до лета. Что же там произошло на самом деле?

- Мне самому непонятна та схема, которая сейчас вырисовывается. Да, буквально с разницей в 10 минут сначала "Ростов" написал о трансфере, а затем "Урал" его опроверг. С учетом последних событий и переходов, в которых участвуют "шмели", удивляться таким "новостям" не приходится.

- Где тогда ближайшие полгода проведет футболист?

- Мне кажется, что он все-таки проведет их в "Ростове". Он нужен Курбану Бердыеву.

- У "Урала" две серьезные потери за зиму: Ерохин и ранее перешедший в "Краснодар" Подберезкин. Как будут закрывать эти бреши?

- Для клуба две эти потери практически фатальны, оба футболиста были из середины поля, а Ерохин вообще был системообразующим для "Урала". Теперь селекционной службе клуба придется поработать, чтобы приобрести новых исполнителей. Безусловно, закрывать бреши надо, иначе будет очень тяжело.

- Как такие сделки, как приобретение Ерохина и Кудряшова, могут совершать команды, у которых стабильные проблемы с финансированием?

- Сейчас в "Ростов", как я понимаю, пришли новые люди, финансовое положение выправляется. Не исключаю того, что они привлекли каких-то спонсоров, нашли средства извне. Но так как бюджет непрозрачный, что-то более конкретное сказать тяжело. Но южане действительно усиливаются, совершая неплохие по их возможностям приобретения.

- На какую сумму потянут два вышеназванных трансфера? Хотя бы примерно.

- Я видел, что в прессе Кудряшова оценили в 3 миллиона евро. Считаю, что с учетом лимита это адекватная сумма. Если говорить о Ерохине, то я цифр не видел, но не думаю, что сумма будет меньшей, ведь на нашем рынке Александр ценится высоко.

- Тренд этой зимы – бегство из "Кубани". Уже сменил клубную прописку Ткачев, Беленов разорвал контракт с краснодарцами, а Игнатьев – в шаге от повторения поступка коллег. Кто происходит в Краснодаре и как далеко все может зайти?

- По самым пессимистичным прогнозам – очень далеко, вплоть до закрытия клуба. Не хотелось бы в это верить, так как жалко было бы терять такой коллектив. Но ситуация там явно не самая лучшая, ведь зарплата не выплачивалась достаточно давно. Если футболисты могут уходить через разрыв – это значит, что им вообще не платят три месяца или больше.

- То есть задержки зарплат продолжаются минимум три месяца, так?

- Да, все верно. Такая ситуация у всего коллектива, не думаю, что там кому-то платят вовремя, а кому-то нет. Думаю, что должны не только игрокам, но и всему остальному персоналу.

- Аршавина и Павлюченко приглашали власти Краснодарского края, были финансовыми гарантами, но даже в этом случае есть сложности с деньгами.

- Я понимаю, что властям в наше нелегкое время есть куда тратить бюджетные средства. есть большие проблемы в социальной сфере, а платить огромные средства, возрастным футболистам, не играющим ключевую роль в команде, некорректно даже с учетом их прошлых заслуг. Не думаю, что краснодарский край сейчас может что-то гарантировать и те обещания, которые они раньше давали, видимо пересмотрены.

- "Кубань", кстати, повеселила в январе всех еще одной историей – сначала подписала полузащитника "Левски" Владимира Гаджева, а спустя несколько дней расторгла с ним контракт.

- Для меня многие решения и трансферы, которые происходят сейчас в "Кубани", являются большой загадкой. Явно, что что-то не очень в порядке в руководство команды. Будем надеяться, что краснодарцы станут частным клубом, придут люди, которые смогут обеспечить нормальное финансирование.

- Кто еще этой зимой может покинуть "Кубань"? Много говорят о том, что Мельгарехо переберется в "Спартак".

- Думаю, что агенты футболистов сейчас усиленно работают и ищут какие-то варианты для своих клиентов. Или "Кубани" придется давать какие-то новые гарантии, что финансы уже вскоре поступят на счета игроков, а впредь все будет более стабильно, или же бегство футболистов продолжится.

- Верите ли вы, что в Краснодаре все наладится? Ведь не первый год мы слышим о проблемах у данной команды.

- Хочется верить, что все там скоро будет хорошо, не хотелось бы потерять такой самобытный клуб с богатой историей, из по-настоящему футбольного региона, который очень любят болельщики.

Уйти нельзя вернуться. 5 странных историй трансферного окна в России