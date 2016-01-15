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Все, что нужно знать о трансферном бане «Реала» и «Атлетико»

Что произошло?

14 января ФИФА уведомила «Реал» и «Атлетико» о том, что им запрещено регистрировать новых футболистов. Бан распространяется на два трансферных окна – летнее и зимнее. Раньше казалось, что подобные санкции не распространяются на топ-клубы. События последних лет доказывают обратное. «Барселона» так и не смогла обжаловать свой запрет, но все равно проводила работу на рынке. Арда Туран и Алеш Видаль отдыхали до 1 января. Как и «Барселона», «Реал» и «Атлетико» еще и получили штрафы. Любопытно, что первые заплатят всего 330 тысяч евро, в то время как «рохибланкос» придется раскошелиться аж на 820 тысяч.

То есть сейчас Перес может потратить миллиард евро, подписав пачку новичков?

В теории. Запрет на регистрацию новых футболистов начинает действовать с открытием летнего трансферного окна. То есть до 31 января «Реал» и «Атлетико» могут оформлять сделки в нормальном режиме. Но вряд ли мадридские клубы помчатся скупать все что бегает. Клубы осознают, что теперь каждый их шаг контролируется. Если и ждать приобретений, то точечных.

За что им это?

Дисциплинарный комитет ФИФА принял такое решение по итогам расследования. Поводом послужили переходы игроков, не достигших возраста 18 лет, а это – нарушение статей 5, 9 и 19 и приложений к ним «Регламента ФИФА по трансферам и статусу игроков». «Барселона» получила бан как раз за трансферы молодых игроков. Список, на котором прокололись мадридцы, длинный, в нем порядка пятидесяти фамилий. Самое интересное, по сведениям испанской прессы, там сразу четыре сына Зинедина Зидана – Энцо, Лука, Тео и Эльяс. ФИФА дала клубам 90 дней, чтобы урегулировать ситуацию с ними.

Так игроки давно в структуре клуба, нет?

ФИФА копается не только в недавних сделках, но и в делах минувших лет. Никто не говорил, что трансферный бан касается нарушений только за последние пару лет. В официальном заявлении ФИФА сказано, что «Мадрид» косячил с 2005 по 2014 год, а «Атлетико» – с 2007 по 2014.

Трансферы до 18 лет в принципе исключены или есть какие-то варианты?

Сделка возможна при одном из трех обстоятельств: a) родители футболиста переехали в город, где базируется новый клуб их ребенка, и переехали не из-за футбола; b) если это был трансфер между двумя европейскими клубами и на момент перехода игроку было больше 16 лет; c) если футболист живет в 50 километрах от границы со страной, где находится его новый клуб.

Так семья Зидана перебралась в Мадрид еще в 2001-м.

Вполне себе аргумент. В этой ситуации, возможно, удастся придумать что-то еще.

Касается ли наказание тренеров?

Нет. Санкции ФИФА не затрагивают тренерский штаб и других сотрудников клубов.

Могут ли «Реал» и «Атлетико» прибегать к услугам игроков из своих молодежных команд?

Да. Если Зидан и Симеоне (или кто там будет тренировать клубы в будущем) захотят, то могут предоставить шанс молодым футболистам. Но при условии, что ни один из «подтянутых» игроков не был приобретен.

Что по поводу аренды?

Клубы могут вернуть игроков, выступающих за другие команды на правах аренды. В случае с «Реалом» это Марко Асенсио, Бурги (оба – «Эспаньол»), Фабиу Коэнтрау («Монако»), Лукас Силва («Марсель»), Омар Маскарель («Спортинг Хихон»), Альваро Медран («Хетафе»), Диего Льоренте («Райо Вальекано») и Хесус Вальехо («Сарагоса»).

«Атлетико» вправе отозвать Лео Баптистао («Вильярреал»), Борху Бастона («Эйбар»), Алессио Черчи («Милан»), Хавьера Манкильо («Марсель»), Бернара Менса, Эмильяно Веласкеса (оба – «Хетафе»), Жозуа Гилавоги («Вольфсбург»), Рафаэля Борре («Депортиво Кали»), Силвиу («Бенфика»), Яссина Буну («Сарагоса») и Андре Морейру («Униау Мадейра»).

Можно ли продавать игроков? Чтобы «Реал», например, отпустил того же Черышева.

Да, это всегда пожалуйста. Хотя оба клуба наверняка пересмотрят трансферные стратегии. Так Денис рискует застрять в «золотой клетке» на больший срок. Если и уходить из «Реала», то этой зимой.

Решение ФИФА можно обжаловать?

Конечно. Направив апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Правда, шансы на благоприятный исход уверенно стремятся к нулю.

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Испания. Примера Испания Реал Атлетико Черышев Денис Симеоне Диего Зидан Зинедин Перес Флорентино
Комментарии (6)
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Hala Madrid
1452853137
Ну ладно, "Барселона" же пережила всё это. И ЛЧ выиграли и в чемпионате лидеры. "Поголодают" мадридцы на трасферном рынке, ничего страшного. Не надо было нарушать правила.
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Nark0z
1452853464
Громкие трансферы это всегда дополнительный интерес к футболу, так что очень жаль, что эти клубы, а особенно Реал не смогут никого купить целый год.
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mauxa
1452859755
Вообще бредовое правило...Реал, Барселона и другие топы, это мечта для любого игрока, а фифа мешает только.. где играть ребенку, выбор должны делать родители, а не фифа... к примеру, если я хочу чтобы мой сын играл в Реале и его туда берут, почему какое то фифа должно этому помешать....Бред!!!
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