Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дела семейные. Почему Вагнер Лав перешел в «Монако», а не вернулся в ЦСКА


    0
    Голосов: 0
    14.01.2016 19:36
    Третье возвращение Вагнера Лава в ЦСКА не состоялось. Одного из лучших нападающих в истории чемпионата России соблазнил Лазурный берег, хотя у армейцев есть проблемы с нападающими. «Бомбардир» разбирается, как ЦСКА оказался в заложниках собственной идеологии.

    Самый ловкий трюк этого трансферного окна – переход (формально даже "телепортация") Подберезкина в "Краснодар" – служит тем прекрасным фоном, на котором видны все проблемы, которые испытывает в части селекции лидер чемпионата ЦСКА. И скорее даже не в селекции, а в управлении.

    Вспомнить бы, когда такое было. Бессменный фаворит чемпионата, еврокубковый завсегдатай, который в последние десять лет только и делал, что ловил завистливые взгляды конкурентов: ни у кого нет такой селекционной службы, никто не умеет так аккуратно обращаться с деньгами, контрактами и микроклиматом – поди ж ты!

    И Евгений Гинер куда больше смахивает то ли на персонажей Бабеля, то ли на главного героя фильма "На Брайтон-Бич опять идут дожди", чем даже Сергей Галицкий. Но на этот раз одна команда, на которую давит инфразвук от санкций УЕФА, проворачивает аферу века, а другая такая же остается с Карлосом Страндбергом в роли основного форварда. Кстати, ведь и по Смолову ЦСКА в свое время был переигран. Так в чем же дело?

    Есть блестящая цитата из Евгения Ленноровича. Год назад, когда Вагнер в очередной раз возвращался в Бразилию, Гинер объяснял, почему бразильца не позвали обратно в ЦСКА. Он мог надавить на тему финансового фэйр-плей, и многие бы поверили, но сказал то, что сказал: "Сейчас наша команда укомплектована, ради Вагнера надо было не брать на сбор молодежь, кого-то сажать на скамейку запасных".

    Сдержись, ирония. Остановись, сарказм. Где же та молодая шпана, Евгений Леннорович?

    Всем известен закон: в ЦСКА не берут 31-летних футболистов, они не перспективны "в долгую". Вот только последним иностранцем, раскрывшимся в ЦСКА, был Марио Фернандес, последним русским – Леонид Слуцкий. Немало лет прошло.

    Сложно ответить на вопрос, чем "спасатель" Думбия, о котором можно было догадаться, что он приходит на полгода, перспективнее для ЦСКА, чем Вагнер, способный поиграть в футбол даже в худшем случае еще лет восемь. Да и турнирная ситуация у армейцев сегодня не той степени комфортности, чтобы жить только будущим.

    Невозможно отделаться шуточками, потому что ЦСКА не просто упустил Вагнера и остался без центрфорварда. Будто это единственная проблема. Игра армейцев во многом держится на Вернблуме, а Вернблум может уйти когда угодно, и футболиста его амплуа найти гораздо труднее, чем нападающего. А еще закончат центральные защитники, а еще в Европе есть спрос на Дзагоева... В ЦСКА работает тренер огромных способностей, но в их число не входит способность вводить в состав молодежь. Кроме того, в ЦСКА никогда не разбрасывались деньгами, а теперь оказалось, что здорового питания мало – нужна еще и голодовка. Как так получилось – тоже ведь вопрос не к Платини.

    Вот такая ситуация. Клуб, который некогда был национальным образцом во всем, перестал справляться и с финансовым балансом, и с селекцией (все в арендах), и с подтягиванием молодежи.

    А оптимизм ситуации в том, что этот кризис не системный, а элементарный: если один из элементов придет в нормальное состояние, он способен вытянуть все остальные. И тому есть пример. Если бы тренерский штаб не допустил тактических ошибок, сказавшихся на результате в Лиге чемпионов, ЦСКА бы серьезно пополнил бюджет валютой и получил совсем другие возможности для приглашения футболистов.

    Точно так же можно начать и с любого другого направления. Может быть, хотя бы трансфер Ткачева станет первой ласточкой весны.

    Почему "Зенит", а не ЦСКА сыграет в плей-офф

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 17 января 2016, 14:43

      Видимо школьник писал....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +258

      vasiok74 15 января 2016, 23:37

      так с кем останеться ЦСКА?с молодежью?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6

      Артём Борисов > vasiok74 16 января 2016, 21:35

      Судя по всему, Ткачев слева, Муса в центре нападения

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +846

      sined1951 14 января 2016, 23:10

      Вы слишком многого хотите от Гинера. Он не бог, а человек и тоже может допускать ошибки. Утверждение автора насчет Верблума как столпа клуба удивляет. Хорошего опорника найти легче и финансово дешевле чем хорошего форварда. Амплуа хорошего форварда-штучный продукт. А Верблум ходит в героях потому что наш чемпионат отличается более грубой игрой. Почему то в сборной Швеции он в основной состав не входит. А это реальный показатель.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6

      Артём Борисов > sined1951 15 января 2016, 22:42

      Вы правы, употребляя фразу "штучный продукт", но мастера настоящие будут штучным продуктом, на какой бы позиции они ни играли. Если же вести речь о том, каков выбор игроков на ту или иную позицию - давайте проведем легкий эксперимент: назовите (просто списком) всех чистых центрфорвардов, играющих в российской премьер-лиге, и всех чистых опорных полузащитников типа Вернблума. Именно чистых опорников, не центральных хавов, поскольку это разные амплуа. Давайте сравним)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      shur 14 января 2016, 22:14

      " ЦСКА не просто упустил Вагнера"...про.рал,профукал,да слов нет,такого заточенного на наш чемп форварда прошляпили,ошибка неисправимая!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 января 2016, 19:57

      Неплохая реплика, автор, пиши исчо. Улыбнуло: "последним русским - Леонид Слуцкий", "Клуб, который некогда был национальным образцом..." - это тянет на специфические анекдоты.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Aztec58 14 января 2016, 20:43

      Согласен с вами, тов. спартаковец. Не буду давить на больное, но скажу, что эта статья относится к обоим нашим клубам. И будем надеяться, что руководства учтут ошибки и вернут команды в то состояние, в которое верят все болельщики

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11