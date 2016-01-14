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  • Дела семейные. Почему Вагнер Лав перешел в «Монако», а не вернулся в ЦСКА

Дела семейные. Почему Вагнер Лав перешел в «Монако», а не вернулся в ЦСКА

Самый ловкий трюк этого трансферного окна – переход (формально даже «телепортация») Подберезкина в «Краснодар» – служит тем прекрасным фоном, на котором видны все проблемы, которые испытывает в части селекции лидер чемпионата ЦСКА. И скорее даже не в селекции, а в управлении.

Вспомнить бы, когда такое было. Бессменный фаворит чемпионата, еврокубковый завсегдатай, который в последние десять лет только и делал, что ловил завистливые взгляды конкурентов: ни у кого нет такой селекционной службы, никто не умеет так аккуратно обращаться с деньгами, контрактами и микроклиматом – поди ж ты!

И Евгений Гинер куда больше смахивает то ли на персонажей Бабеля, то ли на главного героя фильма «На Брайтон-Бич опять идут дожди», чем даже Сергей Галицкий. Но на этот раз одна команда, на которую давит инфразвук от санкций УЕФА, проворачивает аферу века, а другая такая же остается с Карлосом Страндбергом в роли основного форварда. Кстати, ведь и по Смолову ЦСКА в свое время был переигран. Так в чем же дело?

Есть блестящая цитата из Евгения Ленноровича. Год назад, когда Вагнер в очередной раз возвращался в Бразилию, Гинер объяснял, почему бразильца не позвали обратно в ЦСКА. Он мог надавить на тему финансового фэйр-плей, и многие бы поверили, но сказал то, что сказал: «Сейчас наша команда укомплектована, ради Вагнера надо было не брать на сбор молодежь, кого-то сажать на скамейку запасных».

Сдержись, ирония. Остановись, сарказм. Где же та молодая шпана, Евгений Леннорович?

Всем известен закон: в ЦСКА не берут 31-летних футболистов, они не перспективны «в долгую». Вот только последним иностранцем, раскрывшимся в ЦСКА, был Марио Фернандес, последним русским – Леонид Слуцкий. Немало лет прошло.

Сложно ответить на вопрос, чем «спасатель» Думбия, о котором можно было догадаться, что он приходит на полгода, перспективнее для ЦСКА, чем Вагнер, способный поиграть в футбол даже в худшем случае еще лет восемь. Да и турнирная ситуация у армейцев сегодня не той степени комфортности, чтобы жить только будущим.

Невозможно отделаться шуточками, потому что ЦСКА не просто упустил Вагнера и остался без центрфорварда. Будто это единственная проблема. Игра армейцев во многом держится на Вернблуме, а Вернблум может уйти когда угодно, и футболиста его амплуа найти гораздо труднее, чем нападающего. А еще закончат центральные защитники, а еще в Европе есть спрос на Дзагоева... В ЦСКА работает тренер огромных способностей, но в их число не входит способность вводить в состав молодежь. Кроме того, в ЦСКА никогда не разбрасывались деньгами, а теперь оказалось, что здорового питания мало – нужна еще и голодовка. Как так получилось – тоже ведь вопрос не к Платини.

Вот такая ситуация. Клуб, который некогда был национальным образцом во всем, перестал справляться и с финансовым балансом, и с селекцией (все в арендах), и с подтягиванием молодежи.

А оптимизм ситуации в том, что этот кризис не системный, а элементарный: если один из элементов придет в нормальное состояние, он способен вытянуть все остальные. И тому есть пример. Если бы тренерский штаб не допустил тактических ошибок, сказавшихся на результате в Лиге чемпионов, ЦСКА бы серьезно пополнил бюджет валютой и получил совсем другие возможности для приглашения футболистов.

Точно так же можно начать и с любого другого направления. Может быть, хотя бы трансфер Ткачева станет первой ласточкой весны.

Почему «Зенит», а не ЦСКА сыграет в плей-офф

Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Монако ЦСКА Краснодар Вагнер Лав Смолов Федор Вернблум Понтус Страндберг Карлос Слуцкий Леонид Гинер Евгений
Комментарии (9)
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Aztec58
1452790670
Неплохая реплика, автор, пиши исчо. Улыбнуло: "последним русским - Леонид Слуцкий", "Клуб, который некогда был национальным образцом..." - это тянет на специфические анекдоты.
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shur
1452798874
" ЦСКА не просто упустил Вагнера"...про.рал,профукал,да слов нет,такого заточенного на наш чемп форварда прошляпили,ошибка неисправимая!!!
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sined1951
1452802226
Вы слишком многого хотите от Гинера. Он не бог, а человек и тоже может допускать ошибки. Утверждение автора насчет Верблума как столпа клуба удивляет. Хорошего опорника найти легче и финансово дешевле чем хорошего форварда. Амплуа хорошего форварда-штучный продукт. А Верблум ходит в героях потому что наш чемпионат отличается более грубой игрой. Почему то в сборной Швеции он в основной состав не входит. А это реальный показатель.
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vasiok74
1452890225
так с кем останеться ЦСКА?с молодежью?
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ЦСКА 3011
1453031023
Видимо школьник писал....
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