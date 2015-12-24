Широков не перейдет в «Краснодар». Виллаш-Боаш может вернуться в «Порту». Дайджест событий дня

"Спартак" готов предложить контракт Кокорину. ЦСКА продлил контракт с Витиньо. Родригес интересен "Манчестер Юнайтед". "Бомбардир" собирает главные новости дня в одном материале.

"Кубань" близка к банкротству

Агент нападающего "Краснодара" Шарля Каборе Дмитрий Селюк рассказал о финансовом положении "Кубани" и долгах этого клуба перед футболистами.

"Кубань" должна денег Шарлю Каборе. Обещали выплатить все в сентябре, но обманули. Швейцарский криминальный суд уже выслал в клуб официальные документы по делу Араза Озбилиза. Этим должен заниматься Виталий Мутко или же более компетентные органы. Что касается Сергея Ткачева, то деньги за него "Кубань" "Локомотиву" выплатила. Другое дело, что если зарплата не платится в течение двух месяцев, то по правилам ФИФА ты можешь расторгнуть контракт. Ткачев так и поступил", – сказал Селюк.

Также он уверен, что по окончании нынешнего сезона "Кубань" обанкротится.

"Сезон "Кубань" доиграет. Клубу не дадут опозориться, все же Россия принимает чемпионат мира. Но затем "Кубань" ждет банкротство. Там никто ни за что не отвечает. Должны хоть кого-то посадить", – подытожил агент.

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ЦСКА продлил контракт с Витиньо, игрок останется в Бразилии

ЦСКА и бразильский "Интернасьонал" достигли договоренности о продлении арендного соглашения нападающего армейского клуба Витиньо до конца 2016 года.

Соглашение предусматривает опцию безусловного возврата футболиста по окончании сезона-2015/16 по требованию ПФК ЦСКА. При этом бразильский форвард продлил трудовой договор с армейским клубом до лета 2020 года.

Виллаш-Боаш может возглавить "Порту"

Главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш летом 2016 года может возглавить "Порту".

"У руководства "Порту" практически нет сомнений, что Боаш возглавит их клуб по окончании сезона. Андре уже дважды встречался с президентом клуба Жорже Пинту", – сообщил источник.

Напомним, Виллаш-Боаш руководил "Порту" в сезоне-2010/11. Под его руководством команда выиграла чемпионат и кубок Португалии, а также Лигу Европы.

"Спартак" сделает серьезное предложение Кокорину

Телекомментатор Нобель Арустамян рассказал, что московский "Спартак" готовится сделать серьезное предложение нападающему "Динамо" Александру Кокорину.

"Насколько мне известно, "Спартак" готов сделать серьезное предложение Кокорину. Его контракт заканчивается летом. Но, скорее всего, Кокорин отправится в Англию, а не в "Спартак". Его очень хочет видеть в свой команде Арсен Венгер", – сказал журналист.

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"Барселона" не будет покупать игроков в январе

"Барселона" не намеревается совершать приобретения в зимнее трансферное окно. Каталонцы ограничатся свободными агентами или возвращенными из аренды футболистами. Связано это с тем, что руководители "Барсы" опасаются новых санкций со стороны ФИФА из-за финансовых проблем.

Вместе с тем, в январе "Барселона" сможет заявить Арду Турана и Алейша Видаля, которые были подписаны летом.

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в Родригесе

"Манчестер Юнайтед" пристально следит за полузащитником "Реала" Хамесом Родригесом.

Сообщается, что колумбиец рассорился с наставником Рафаэлем Бенитесом, и готов рассмотреть предложения от других клубов. Скорее всего, "красные дьяволы" попытаются подписать Родригеса летом. Transfermarkt оценивает футболиста в 80 миллионов евро.

Широков отказался переходить в "Краснодар"

"Быки" провели переговоры с агентом игрока Арсеном Минасовым, но не сумели удовлетворить финансовые требования игрока. В данный момент Широков получает в "Спартаке" зарплату в размере 2,7 миллионов евро в год, а "Краснодар" предлагал 34-летнему хавбеку значительное уменьшение заработка.

Напомним, что "Спартак" не выпускает Широкова на поле, так как если футболист проведет еще хотя бы 1 матч за красно-белых, его контракт автоматически продлится до лета 2017 года с бонусом в 1 миллион евро. Нынешний контракт полузащитника истекает в конце сезона. Таким образом, капитан сборной России может остаться без игровой практики перед Евро-2016.

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"Лестер Сити" угостит болельщиков бесплатным пивом

Фанаты "Лестер Сити" получат по бесплатному стакану пива во время последнего домашнего матча команды в году.

"Мы уверены, что на последнем матче будет отличная атмосфера. Мы хотим, чтобы каждый из 30 тысяч болельщиков поднял с нами бокал за уходящий год", – заявил представитель клуба.