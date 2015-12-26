Письмо Деду Морозу. О чем мечтает болельщик ЦСКА

<p><em>«Бомбардир» продолжает писать послания в Великий Устюг. На этот раз главный волшебник России узнает, чего хочет от 2016-го года болельщик ЦСКА.</em></p> <p>Здравствуй, Дедушка Мороз! Все хорошо начиналось в этом сезоне. Прошли «Спарту», «Спортинг», попали в Лигу чемпионов, чемпионат начали с кучи побед, но вот потом…Началось неладное в нашем царстве. Сначала забрали в сборную тренера нашего Слуцкого – милого дядьку, вы могли видеть в КВН. Потом проиграли «Краснодару», взяли одно очко с «Манчестер Юнайтед» (вашему коллеге Санте болельщики этой команды пишут третий год), проиграли «Вольфсбургу», ПСВ и опять не сыграем весной в еврокубках. А еще проиграли «Крыльям», «Амкару». Ух, страшно вспоминать.</p> <p>Поэтому, дорогой Дедушка, будь добр, исполни желания мои и моих друзей. </p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Найдите нам молодого центрального защитника</strong></span></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1450867686_mail-icon.png" style="height: 100px; width: 100px; float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" /></strong>Сергею Игнашевичу бы метить на ваше место, но он продолжает играть в футбол. Претензий к нему нет, обратно – уважение и почет. Но вот защитнику нашему будет летом 37, а клуб все отбивается от вопросов об омоложении. Мол, придет время, и все само изменится. Да вот осень показала, что ситуация такая запросто может приключиться, а заменить некем!</p> <p>Дорогой Дедушка, поищи нам защитника и своими волшебными силами сделай из него нового Пуйоля…Ладно-ладно, не буду закатывать губу, хватит нового Березуцкого, пускай их у нас достаточно и так. В общем, для начала – добавьте, пожалуйста, Васину и Чернову стальной уверенности.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Сохраните Думбия</strong></span></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1450867686_mail-icon.png" style="height: 100px; width: 100px; float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" /></strong>Еще один дедушка. Только вот он нам нужен. И заменить его некем. В Риме от игры Сейду болельщики «Ромы» заплевали весь «Стадио Олимпико», но вот в Химках Думбия оживает и начинает всем колотить. Да, этой осенью ивуариец заснул и в окружении почти родных для себя березок, но нет сомнения – Думбия ЦСКА нужен.</p> <p>Во-первых, наш президент пожалеет денег на другого форварда: мол, Муса играл в центре нападения, вот и пусть вспоминает, как пыхтеть на этой позиции. Во-вторых, этот самый Ахмед, когда начинает играть голеадора, вдруг превращается в Павла Погребняка последних матчей. В-третьих, если вдруг не сможет сыграть Муса, то вперед можно поставить только Вернблума, и тогда оголится опорная зона…</p> <p>В общем, поколдуйте там и убедите боссов «Ромы» продлить аренду Думбия еще на полгодика.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Оставьте нам Слуцкого </strong></span></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1450867686_mail-icon.png" style="height: 100px; width: 100px; float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" /></strong>Летом уходящего года вдруг решили, что Леонид Викторович – единственный, кто может спасти сборную от позора. Никто не поверил в Карпина, Черчесова, Бышовца; все схватились за Слуцкого, как единственного кандидата. А главное, что взялся главный человек в спорте – Виталий Мутко. И у нас не было выбора – пришлось смотреть, как Слуцкий разделил свои полушария на две команды.</p> <p>Пройдет зима, весна, и сборная поедет во Францию. Что там не произойди, Слуцкого будут пытаться удержать и после Евро. Но уже без четырех букв в трудовой книжке. Проиграем – не хватило времени, да и за год не появилось другого кандидата, работа продолжается. А если доползем до четвертьфинала, то тут и сопротивляться не будет сил – нашему тренеру без раздумий сунут цифры контракта Капелло. В общем, придумайте так, чтобы и сборная не стала боксерской грушей для юмористов, и чтоб Слуцкий освободился в июле, немного передохнул, а потом снова с армейцами в бой.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Сделайте крутую атмосферу на новом стадионе</strong></span></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1450867686_mail-icon.png" style="height: 100px; width: 100px; float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" /></strong>Уже в марте ЦСКА сыграет на новенькой арене, которую начали возводить еще в 2007-м году. Судя по последним фотографиям, в начале следующего марта первое дерби со «Спартаком» состоится. Трибуны будут полны – это понятно. Но там пойдут игры с «Мордовией», «Амкаром»… На той же «Открытие Арене» фанаты «Спартака» полностью забивают коробочку только в топ играх. Хотелось бы и в этом плане обыграть главного врага.</p> <p>Очень хочется, чтобы на каждую игру приходили посмотреть именно на ЦСКА, живо реагировали на игру, отказались от файеров и попыток подраться с приезжими фанатами (хотя бы не на территории стадиона). В общем, Дедушка, позвони, пожалуйста, английскому другу и узнай, как это вообще делается.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Подарите чемпионство</strong></span></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1450867686_mail-icon.png" style="height: 100px; width: 100px; float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" /></strong>Сзади подпирают «Ростов» и «Локомотив», а там и «Зенит» со «Спартаком» очухаются. Потерять уже серьезно разбазаренное преимущество – проще простого. Армейцы в последних матчах где-то забыли свое спокойствие, умение добить соперника заработанным пенальти или выстрелом Тошича с линии штрафной.</p> <p>Впереди – чуть больше десятка матчей, и без вашего участия никак не обойтись. Ведь это не только армейцы взяли да и выиграли десять игр подряд в 2014-м году. Не так ли, Дедушка? Простим, что в прошлом году помог «Зениту» и будем ждать нового подарка.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Подарите евровесну</strong></span></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1450867686_mail-icon.png" style="height: 100px; width: 100px; float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" /></strong>Вот ЦСКА уже какой год подряд вырывает весной себе чемпионство или путевку в ЛЧ (как в прошлом сезоне), но затем снова расчищает себе поле для решения этой же задачи. Уважаемый чудесник, дайте армейцам сил играть круто и поздней осенью. Трижды ЦСКА мог выйти в Лигу Европы, но в последнем шестом туре обязательно проигрывал. Возможно, красно-синим такой турнир и не по чину, но тогда уже надо выходить в плей-офф ЛЧ!</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Спасите Акинфеева</strong></span></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1450867686_mail-icon.png" style="height: 100px; width: 100px; float: left; margin-left: 5px; margin-right: 5px;" /></strong>Ну, а главная наша беда – пресловутое «достижение». Когда армейцы, как казалось, докатывали матч с ПСВ со счетом 0:0 (который был выгоден голландцам), думалось, что лучше мы уж не попадем никуда, но освободим интернет от триллиона шуток про сухари и другую сдобу к чаю.</p> <p>Увы, очередной уже n-й матч с пропущенным голом случился, что явно раздражает самого Игоря, который постоянно утверждает о своем пофигизме к этому рекорду. Но мы-то видим раздражение, переливающееся порой в нелепые голы. Это длится так долго, что пора обратиться к высшим силам. На вас одна надежда, Дедушка!</p> <p><strong><a href="https:///articles/450870" target="_blank">«Дайте мне пару бутс и Гвардиолу с подарочным бантиком». О чем мечтают английские тренеры</a></strong></p> <p><strong><a href="https:///articles/450865" target="_blank">Письмо Деду Морозу. О чем мечтают болельщики «Ливерпуля»</a></strong></p>