Смолов перекрасился в блондина, Игнашевич приготовил Мюллера. Как футболисты РФПЛ проводят отпуск

Духовное просвещение, воспитание детей, тусовки с друзьями – чем занимаются футболисты российского чемпионата в свой отпуск? «Бомбардир» заглянул на страницы игроков в Instagram и выяснил, что к чему.
Духовное просвещение, воспитание детей, тусовки с друзьями – чем занимаются футболисты российского чемпионата в свой заслуженный/незаслуженный отдых? "Бомбардир" заглянул на страницы игроков в Instagram и выяснил, что к чему.
Многие игроки решили не изменять обычаям и отправиться ближе к океану – кто-то с семьей, кто-то без. Мальдивы, Дубай – и так далее по стандартному списку.
Например, Вернблума закопали.
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Фото опубликовано @ninawernbloom
Дек 21 2015 в 11:24 PST
Комбаров с Шуниным нашли щелочку.
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Фото опубликовано Дмитрий (@dmitrykombarov)
Дек 20 2015 в 1:31 PST
Глушаков организовал флешмоб
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Видео опубликовано Denis Glushakov (@glushak8)
Дек 10 2015 в 4:38 PST
Жареные ножки Кокорина.
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Фото опубликовано Kokorink9 (@kokorin9)
Дек 18 2015 в 3:27 PST
Думбия нашел новых форвардов для ЦСКА.
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Фото опубликовано KIFF NO BEAT / XIII (@kiffnobeat)
Дек 21 2015 в 8:27 PST
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Фото опубликовано Chris Liv (@chrisliv8)
Дек 19 2015 в 1:42 PST
У Тошича и Миланова затекли руки.
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Фото опубликовано Georgi Milanov (@milanov17)
Дек 17 2015 в 10:23 PST
Игнашевич в Японии готовится стать самураем.
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Фото опубликовано Sergey Ignashevich⚽ (@ignashevich4)
Дек 21 2015 в 2:13 PST
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Фото опубликовано Sergey Ignashevich⚽ (@ignashevich4)
Дек 15 2015 в 8:22 PST
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Фото опубликовано Natalia Ignashevich (@natashevich)
Дек 21 2015 в 1:39 PST
Широков обзавелся полезными контактами.
text Дек 12 2015 в 7:38 PST
Ну а это мы просто оставим здесь.
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Фото опубликовано Fedor Smolov (@smolovfedor_10)
Дек 14 2015 в 4:40 PST
Мда...
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Фото опубликовано Fedor Smolov (@smolovfedor_10)
Дек 12 2015 в 12:35 PST
Кому-то белый идет больше.
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Фото опубликовано Kirill (@kkombarov)
Дек 22 2015 в 2:07 PST
Халк показал своих черепашек.
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Фото опубликовано Givanildo V. De Sousa- Hulk (@hulkparaiba)
Дек 9 2015 в 7:21 PST
Дельфины не дали поцеловать себя Реброву.
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Видео опубликовано Artem Rebrov (@rebrov32)
Дек 22 2015 в 6:24 PST
Андре посетил базу коней.
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Фото опубликовано André Villas Boas (@officialavb)
Дек 18 2015 в 4:25 PST
А это – Шишкин.
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Фото опубликовано Roman Shishkin (@shish49)
Дек 21 2015 в 7:47 PST
Природа против футбола. Что делает дерево посередине поля?
Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
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