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    • Смолов перекрасился в блондина, Игнашевич приготовил Мюллера. Как футболисты РФПЛ проводят отпуск

    Смолов перекрасился в блондина, Игнашевич приготовил Мюллера. Как футболисты РФПЛ проводят отпуск


    0
    Голосов: 0
    24.12.2015 19:00
    Духовное просвещение, воспитание детей, тусовки с друзьями – чем занимаются футболисты российского чемпионата в свой отпуск? «Бомбардир» заглянул на страницы игроков в Instagram и выяснил, что к чему.

    Духовное просвещение, воспитание детей, тусовки с друзьями – чем занимаются футболисты российского чемпионата в свой заслуженный/незаслуженный отдых? "Бомбардир" заглянул на страницы игроков в Instagram и выяснил, что к чему.

    Многие игроки решили не изменять обычаям и отправиться ближе к океану – кто-то с семьей, кто-то без. Мальдивы, Дубай – и так далее по стандартному списку.

    Например, Вернблума закопали.

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    Фото опубликовано @ninawernbloom

    Комбаров с Шуниным нашли щелочку.

    text

    Фото опубликовано Дмитрий (@dmitrykombarov)

    Глушаков организовал флешмоб

    text

    Видео опубликовано Denis Glushakov (@glushak8)

    Жареные ножки Кокорина.

    text

    Фото опубликовано Kokorink9 (@kokorin9)

    Думбия нашел новых форвардов для ЦСКА.

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    Фото опубликовано KIFF NO BEAT / XIII (@kiffnobeat)

    text

    Фото опубликовано Chris Liv (@chrisliv8)

    У Тошича и Миланова затекли руки.

    text

    Фото опубликовано Georgi Milanov (@milanov17)

    Игнашевич в Японии готовится стать самураем.

    text

    Фото опубликовано Sergey Ignashevich⚽ (@ignashevich4)

    text

    Фото опубликовано Sergey Ignashevich⚽ (@ignashevich4)

    text

    Фото опубликовано Natalia Ignashevich (@natashevich)

    Широков обзавелся полезными контактами.

    text

    Ну а это мы просто оставим здесь.

    text

    Фото опубликовано Fedor Smolov (@smolovfedor_10)

    Мда...

    text

    Фото опубликовано Fedor Smolov (@smolovfedor_10)

    Кому-то белый идет больше.

    text

    Фото опубликовано Kirill (@kkombarov)

    Халк показал своих черепашек.

    text

    Фото опубликовано Givanildo V. De Sousa- Hulk (@hulkparaiba)

    Дельфины не дали поцеловать себя Реброву.

    text

    Видео опубликовано Artem Rebrov (@rebrov32)

    Андре посетил базу коней.

    text

    Фото опубликовано André Villas Boas (@officialavb)

    А это – Шишкин.

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    Фото опубликовано Roman Shishkin (@shish49)

    Природа против футбола. Что делает дерево посередине поля?

    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +483

      headdevil 26 декабря 2015, 15:44

      Шишкин бедняга)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      Frozzen 24 декабря 2015, 22:29

      Теперь Кокорин с Мамаевым наверняка в восторге от Смолова

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 24 декабря 2015, 21:29

      Вот чего мне никогда в этой жизни не понять, так это зачем мужики красятся 8-))

      0
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      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 > Измайловский Кочегар 24 декабря 2015, 22:10

      Затем,чтобы образ сменить,он меняет цвет волос а не пол!

      0
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      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > Zenit_EKB_88 7 января 2016, 22:27

      Это бабское дело,с мужиков хватает итак зализанных чупчиков...Но,с такими успехами этих образов,можно и с гомиками шарахаться.

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