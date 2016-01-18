Тест: угадай футболиста по его жене или подруге

«Бомбардир» не ищет легких путей в своих тестах и предлагает читателям угадать футболиста по его второй половинке.
Источник: Бомбардир.ру
Фото: Global Look Press
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9/12
Не угадал Руни, Терри и Сегер
у погребняка сразу угадал, такая обезьяна с накаченным лицом может быть только у него)))
8 из 12 неплохо!!!
прикольно
Улыбнул 8 вопрос...думаю все оценили подсказку))
У меня 3...плохо((
про Хитцльшбергера смешно, учитывая что он признался что заднеприводный)))
6/12
Вы - Роза Сябитова. Отлично разбираетесь в отношениях! 1112
лол
жену Павлюченко не признал :c