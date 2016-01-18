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    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге


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    Голосов: 1
    18.01.2016 18:00
    «Бомбардир» не ищет легких путей в своих тестах и предлагает читателям угадать футболиста по его второй половинке.

    Тест: знаете ли вы рекорды российского футбола?

    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от "Бомбардира"

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +54

      саша кул 16 марта 2016, 20:12

      7

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      Рейтинг: +24

      J|U3HU_PO3ETKY 26 января 2016, 20:35

      9/12
      Не угадал Руни, Терри и Сегер

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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 24 января 2016, 15:45

      у погребняка сразу угадал, такая обезьяна с накаченным лицом может быть только у него)))

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      Рейтинг: +29

      shur 16 января 2016, 10:37

      8 из 12 неплохо!!!

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 12 января 2016, 18:28

      прикольно

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 30 декабря 2015, 21:29

      Улыбнул 8 вопрос...думаю все оценили подсказку))

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 30 декабря 2015, 21:28

      У меня 3...плохо((

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      Рейтинг: +162

      maxon1256 24 декабря 2015, 12:42

      про Хитцльшбергера смешно, учитывая что он признался что заднеприводный)))

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      Рейтинг: +10

      Серёга. ФК Зенит. 23 декабря 2015, 21:54

      6/12

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      Рейтинг: +11

      Hastalamuerte 23 декабря 2015, 10:04

      Вы - Роза Сябитова. Отлично разбираетесь в отношениях! 1112
      лол

      жену Павлюченко не признал :c

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