Карпин, Бердыев, Газзаев и еще три тренера, которые спасут Европу

Все больше российских тренеров предпочитает зарубежные вызовы спокойной жизни в РФПЛ. Вслед за Станиславом Черчесовым нашу страну покинул Александр Тарханов. "Бомбардир" предвкушает новую волну оттока российских тренеров за границу и подсказывает им правильную дорогу.

Валерий Карпин

Кому пригодится: "Карпи"

Цель поездки: набраться опыта у лучших тренеров Италии

До совершенного названия футбольному клубу "Карпи" не хватило одной буквы. Несмотря на это, этот клуб – абсолютно беспроигрышный вариант для молодого наставника. За возможные неудачи Валерия Георгиевича никто ругать не будет, и он сможет спокойно перенимать опыт у лучших наставников Серии А.

От вылета "Карпи" не способна спасти, наверное, ни одна чудодейственная сила. Если же команду будет поджидать крутое пике в виде десятков матчей без побед, Валерий Георгиевич всегда сможет достать из багажа фирменное оправдание про нехватку Фалькао и всеитальянский заговор против "Карпи".

Игорь Гамула

Кому пригодится: "Палермо"

Цель поездки: отдохнуть на курортах Сицилии

Президент "Палермо" Маурицио Дзампарини зол. Сразу после ошеломительного поражения в Кубке Италии от любительской "Алессандрии" он сделал пару робких шагов навстречу болельщикам, но был освистан даже женщинами и детьми. Дзампарини пришлось буквально спасаться в подтрибунном помещении, где он объявил журналистам об отстранении Ригони, Дапрела и Марески – лидеров команды. Пока президент "Палермо" не расправился с Соррентино, Джилардино и Васкесом, сицилийскому клубу необходим веселый тренер. Тренер, способный раскрепостить игроков и успокоить президента хорошим одесским юмором.

"Мне тут "Милан" предложение сделал. Пока отказался – условия не устраивают", – как-то заявил Игорь Гамула. Чтобы "Палермо" не постигла участь "россонери", Дзампарини необходимо предложить тренеру соответствующие условия. Для самого Гамулы переход в "Палермо" может стать хорошо оплачиваемым отпуском. Пусть и коротким. Дзампарини не терпит постоянства, и когда последние анекдоты украинского наставника иссякнут, президент-палач уволит Гамулу.

Курбан Бердыев

Кому пригодится: "Марсель"

Цель поездки: заменить Марсело Бьелсу

Болельщики "Марселя" жутко скучают по Бьелсе. По его экстравагантному поведению на тренерской скамейке; неповторимой клубной жилетке и пацанским треникам. Они готовы простить тренеру даже нелюдимость, упрямство и нежелание пользоваться мобильным телефоном в XXI веке. Все это Бьелса разбавлял блистательными результатами. В прошлом сезоне "Марсель" долгое время был на вершине таблицы, но все же проиграл чемпионскую гонку "ПСЖ".

Сейчас парижан и марсельцев разделяют 10 строчек. Исправить ситуацию способен Курбан Бердыев, которому по плечу и куда более сложные задачи. По сути, образ Бердыева схож с Бьелсой – разве что телефоном наш специалист пользуется. Год назад Курбан Бекиевич отказался от предложения из Италии, не захотев покидать родину. Марсель вполне может заменить ему Россию во всех ее проявлениях. Это один из самых неблагополучных городов Франции, с красивыми достопримечательностями, но высоким уровнем нищеты. Дороги Марселя также оставляют желать лучшего, а уровень безработицы стабильно выше среднего – словом, здесь есть все, чем богата российская глубинка.

Анатолий Бышовец

Кому пригодится: "Мехелен"

Цель поездки: скрасить серые будни клуба

К началу 90-х "Мехелен" подходил чуть ли не самым популярным клубом Бельгии. В 1988 году "малинцы" шокировали всю Европу, выиграв Кубок Кубков. Казалось, перед клубом открываются новые перспективы: "Андерлехт" и "Брюгге" покорно ушли на второй план, а "Мехелен" стал закупаться солидными футболистами. Увы, тот успех так и остался мимолетной вспышкой.

Сейчас "Мехелен" из года в год угрюмо борется за выживание. Чтобы хоть как-то разнообразить себе жизнь, руководство клуба должно пригласить на пост наставника Анатолия Бышовца. У него и "Мехелена" много общего: свою крупнейшую победу в карьере Бышовец тоже одержал в 1988 году. Анатолий Федорович сможет неделями напролет возвращать свой 88-й в беседах со старожилами клуба. А попутно – по-настоящему открыть футбольному миру экс-хавбека "Фиорентины" Рафала Вольски, как когда-то Пепе и Данни в "Маритиму".

В "Мехелен" Бышовцу стоит идти даже при наличии предложения от "Манчестер Юнайтед". Манкунианцы уже успели невзлюбить философа Ван Гаала, да и о великом сеульском успехе никто из игроков "МЮ", наверное, не знает.

Ринат Билялетдинов

Кому пригодится: "Газелек Аяччо"

Цель поездки: найти свой клуб

"Ваша психологическая совместимость с "Газелек Аяччо" – 100%" – такой вердикт выдало бы интернет-приложение, если бы Ринат Билялетдинов решил пройти этот тест. На протяжении последних двух сезонов "Рубин" Рината Саяровича неизменно заваливал старт сезона. По ходу нынешнего терпение руководства казанцев все же лопнуло, и Билялетдинов был отправлен в отставку. Случись такая ситуация в "Газелеке" – тренера бы поддержали все: от руководства до болельщиков.

После 9 туров команда имела 3 очка – столько же, сколько и "Рубин". Но наставник Тьерри Лоре все же удержался на своем посту, и сейчас его подопечные не покоряются никому. Даже "Марселю" и "Лиону"! Французская пресса уже начинает сватать Лоре в более амбициозные клубы. Подходящий кандидат на будущую вакантную должность сейчас без работы и занимается разве что поддержкой своего сына Динияра.

Валерий Газзаев

Кому пригодится: "Астон Вилла"

Цель поездки: спасти великий клуб от вылета

По окончании матча "Астон Вилла" – "Арсенал" счастливы были обе стороны. Поражение со счетом 0:2 ничуть не смутило хозяев: голкипер Брэд Гьюзан демонстрировал зрителям не самую изящную саркастическую улыбку, а Джордан Айю о чем-то радостно общался с Оливье Жиру. По итогам 17 туров "Астон Вилла" с семью очками является худшей командой АПЛ. И, кажется, не особенно протестует.

"Вилле" приелись тренеры-демократы. Что Тим Шервуд, что сейчас Реми Гард производят впечатление офисных работников. С Валерием Газзаевым все изменится. Игроки "Астон Виллы" больше не захотят вылетать из АПЛ налегке, а звучный русский мат заставит их вкалывать по-настоящему.

Не поздоровится и фанатам, издевающимся над "Астон Виллой. "Вы вылетите вместе с "Челси!", – скандировали болельщики "Арсенала". Валерий Георгиевич знает, как общаться с провокаторами – несколько лет назад брани от Газзаева удостоились болельщики "Торпедо".

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