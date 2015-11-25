Зырянов, Йиранек и еще три супермена ФНЛ

Несмотря на солидный для футболистов возраст, они продолжают демонстрировать высочайший пилотаж игры и являются важными составляющими своих клубов. "Бомбардир" отобрал пятерку суперменов ФНЛ, над которыми время не властно.

Константин Зырянов

Клуб: "Зенит-2"

Возраст: 38

Суперспособность: характер

После звучных побед в Кубке и Суперкубке УЕФА, в которых Зырянов оставил свой неизгладимый след, он все так же остается полезным "Зениту". Но уже не тому, что в ранге чемпиона России феерит в Лиге чемпионов, а другому – с цифрой "2" в названии. После окончания контракта с главной петербуржской командой он не захотел ставить крест на собственной карьере футболиста и продолжил выступления в ФНЛ. Рвению ветерана отечественного футбола стоит только позавидовать: мало того что в нынешнем сезоне Зырянов отбегал от звонка до звонка практически все матчи, так и на игру с "Байкалом" полузащитник вышел с подорванным здоровьем и высокой температурой. "Поражаюсь и преклоняюсь перед ним", – после того матча главный тренер петербуржцев Владислав Радимов эмоций явно не скрывал.

Несмотря на цифры в паспорте, чуть ли не вдвое превышающие возраст практически каждого футболиста "Зенита-2", как на поле, так и за его пределами для юных партнеров он остается просто "Костей" или "Георгичем". Здесь он и важный игрок опорной зоны, не растерявший мастерства и все так же самоотверженно бросающийся в подкаты, и тренер, помогающий в организации рабочего процесса, и духовный наставник, воспитывающий петербуржскую поросль, – супермен, одним словом. "Боюсь, когда он плюнет на все и скажет: "Мучайтесь сами". Какая у него мотивация? Он просто не может бросить пацанов", – резюмировал после октябрьской победы над "Спартаком-2" Владислав Радимов. И в этом весь Зырянов.

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Мартин Йиранек

Клуб: "Томь"

Возраст: 36

Суперспособность: неуязвимость

То, что возраст – лишь цифры, наглядно демонстрирует капитан "Томи" Мартин Йиранек. Он и сам в этом не раз признавался: "Чувствую себя на 25! Сил хоть отбавляй, как в молодости". Неутомимый чех, посвятивший России большую часть своей карьеры, продолжает цементировать оборону сибирского клуба и выполнять миссию по возвращению команды в Премьер-лигу. Кажется, в нынешнем сезоне томичам это удастся, и чешский ветеран еще скажет свое последнее слово в элите. Пока же в обороне сибиряков Йиранек почти незаменим. Да и это "почти" равняется пяти пропущенным турам и является следствием повреждения, которое несколько выбило защитника из проделанной колеи.

На данном этапе "Томь" несколько отошла от безбашенного и развязного футбола, который команда показывала на старте турнира, в сторону прагматичной игры, где важной составляющей является как раз оборона. Здесь-то у сибиряков проблемы едва найдутся. Благо, есть Йиранек. Команда пропустила всего 18 голов и по этому показателю уступает разве что лидеру первенства – "Газовику" (11 пропущенных мячей).

Дмитрий Андреев

Клуб: "Газовик"

Возраст: 35

Суперспособность: надежность

Спорить сложно: оборонительные редуты – серьезное оружие, имеющееся в руках "Газовика". Команда пропускает по большим праздникам, лишь в семи матчах позволив сопернику отметиться голами. А сыгранно, на секунду, уже больше двух десятков туров, то есть в 2/3 игр этого сезона "Газовик" уходил с поля без пропущенных мячей. Неплохо, правда? Однако в блеске этой уверенности таится злая особенность. Оборона "Газовика" настолько сплочена и сыгранна, что выпадение из нее хотя бы одного элемента может стать фатальным фактором. Ситуация чем-то напоминает положение дел в ЦСКА.

Если продолжать проводить параллели с теми же москвичами, то защитник Дмитрий Андреев – прямо-таки местный Сергей Игнашевич. Такой же возрастной, опытный и надежный. Да еще и с капитанской повязкой на плече. Если бы не удаление, которое он схлопотал в матче с "Балтикой", то ни один матч "Газовика" не прошел бы без его участия. Уровень Андреева позволяет главному тренеру команды Роберту Евдокимову не беспокоиться за заднюю линию, однако все это колеблется на уровне ФНЛ. Проблема в другом: сможет ли ветеран тянуть оборону и в Премьер-лиге, куда оренбуржцы должны непременно попасть? Все-таки новый необузданный мир, высокий уровень. В конце концов, так ли всесилен супермен?

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Дмитрий Яшин

Клуб: "Шинник"

Возраст: 34

Суперспособность: преодоление

"Я борюсь в каждом эпизоде, не щадя себя", – емкая цитата, которой можно охарактеризовать настоящего супермена. Конечно, этой фразой Дмитрий Яшин оправдывает постоянные повреждения, которых голкиперу "Шинника" пришлось вдоволь натерпеться. Взгляните хотя бы на прошлый сезон, в первой части которого он перенес операцию на ноге, а во второй – получил закрытую черепно-мозговую травму прямо на поле. Однако и после этого он не исчез с радаров тренерского штаба, вернув себе пост вратаря №1 в ярославской команде. Как правило, голкипер не подводит и оправдывает возложенный Александром Побегаловым кредит доверия, завершив в нынешнем сезоне восемнадать встреч из двадцати одной. Что любопытно, те матчи, которые прошли без участия Яшина, закончились для "Шинника" поражениями. Да еще и с "сухим" счетом.

Хотя бывают у голкипера и откровенные проколы. Как, к примеру, в матче с "Волгарем" (3:3), где ему удалось из героя быстро превратиться в антигероя. Сначала потащив выстрел с "точки" от Сергея Веркашанского, Яшин своими подвигами воодушевил партнеров, которые за считанные мгновения трансформировали счет 1:2 в 3:2. И все было бы как в геройском кино, если бы в добавленное к матчу время он не ошибся на выходе и не позволил сопернику сравнять счет. Но ничего, даже супергерои имеют право на ошибку.

Александр Дегтярев

Клуб: "Сокол"

Возраст: 32

Суперспособность: преображение

Перед началом этого сезона гарнизон "Сокола" покинули два его лидера: Иван Маркелов пошел на повышение в "Газовик", а Александр Дутов неожиданно решился на переход в "Факел". Однако команда не сбавила оборотов и вполне себе осталась наплаву. Взглянув на турнирную таблицу, становится понятно, что, несмотря на увеличение числа участников, саратовцы даже улучшили свое положение (11-ое место в прошлом сезоне, 9-е – в нынешнем). Бесспорно, содеянного не могло бы быть без участия Александра Дегтярева, открывшего в себе второе дыхание. Быть может, капитанская повязка так придала полузащитнику сил и уверенности? Как бы то ни было, продлив перед стартом первенства контракт с возрастным футболистом, руководство клуба решило главную трансферную задачу.

Шестикратное попадание в символическую сборную тура автора исторического гола "Сибири" в ворота ПСВ, а также третья позиция в голосовании за лучшего игрока месяца в июле и вторая в аналогичном споре в сентябре говорят о многом. Вывод напрашивается сам собой: Александр Дегтярев в этом сезоне хорош как никогда. Тянуть вверх команду, не имеющую особых притязаний на трон, непростая ноша, но Дегтярев авторитетно с этим справляется. Что уж говорить, если на долю капитана команды приходится более трети голов "Сокола" этого сезона (9 забитых мячей при 25 общих). При этом статистика могла быть еще более впечатляющей, однако травма помешала полузащитнику развить свой успех до максимума.

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