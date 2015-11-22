Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 16-й тур РФПЛ

<p><em>«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В 16-м туре вызов президенту "СА-Футбольное агентство" бросает корреспондент Филипп Федоренко.</em></p> <p><a href="https:///online/81041" target="_blank"><strong>«Амкар» - «Рубин» - 1:2</strong></a></p> <p><strong>Алексей Сафонов.</strong> <em>Прогноз: 0:0</em>. Довольно тяжелое поле и сложные погодные условия не будут сопутствовать голам. Тем более что Казань уже мысленно в приближающемся матче Лиги Европы. Подопечные Чалого сейчас не проигрывают в чемпионате, так что очко с выезда привезут.</p> <p><strong>Филипп Федоренко</strong>. <em>Прогноз: 0:1</em>. «Рубин» лихорадит весь сезон. Но новый круг – новая жизнь. Да и разбазаривать очки направо и налево казанцы, вроде, перестали. Так что в принципиальном для фанатов матче победу должны одержать гости. Пусть и с минимальным перевесом.</p> <p><a href="https:///online/81196" target="_blank"><strong>ЦСКА – «Крылья Советов» - 0:2</strong></a></p> <p><strong>А.С</strong>. <em>Прогноз: 2:0</em>. Армейцам перед перерывом в чемпионате надо никого к себе не подпускать, чтобы сохранить отрыв. Матч с «Краснодаром» они проиграли, так что осечек теперь допускать уже нельзя.</p> <p><strong>Ф.Ф.</strong> <em>Прогноз: 2:1</em>. Армейцы в этом сезоне предельно собраны в матчах с командами ниже себя классом и не дают даже повода подумать о потере очков. Вот и самобытный коллектив из Самары, видимо, уедет из Химок с «баранкой». Впрочем, на забитый гол «крылышки» должны наиграть.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448025857_Халк.JPG" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><a href="https:///online/81037" target="_blank"><strong>«Зенит» - «Урал» - 3:0</strong></a></p> <p><strong>А.С.</strong> <em>Прогноз: 3:1</em>. По классу петербуржцы выше своего оппонента, плюс к тому решена задача выхода в плей-офф Лиги чемпионов. Теперь «Зенит» должен сосредоточиться на Премьер-лиге и на Кубке России. Пропущенный гол? Сине-бело-голубые в обороне допускают много ошибок и «сухо» почти не играют в последнее время.</p> <p><strong>Ф.Ф</strong>. <em>Прогноз: 1:1</em>. «Зенит» в этом сезоне стабилен лишь на европейской арене, тогда как в чемпионате может оступиться в матче с любым соперником. Если симпатичный коллектив Вадима Скрипченко не перегорит еще до игры, то «Урал» вполне может дать бой участнику 1/8 Лиги чемпионов.</p> <p><a href="https:///online/81034" target="_blank"><strong>«Локомотив» - «Анжи» - 0:2</strong></a></p> <p><strong>А.С</strong>. <em>Прогноз: 2:0</em>. «Локо» играет дома, в этом будет большое преимущество. Да и в прошлом туре в родных стенах был бит «Зенит», что добавит позитива команде Игоря Черевченко. Разного уровня коллективы, хотя гости постараются зацепить перед перерывом хотя бы какие-то очки.</p> <p><strong>Ф.Ф</strong>. <em>Прогноз: 2:0</em>. У железнодорожников в этом сезоне временами возникают проблемы со вскрытием насыщенной обороны середняков и аутсайдеров. Однако оборонцы махачкалинцев вряд ли доставят неудобства Ниассу и компании. «Локомотив» уверенно выиграет.</p> <p><a href="https:///online/81036" target="_blank"><strong>«Мордовия» - «Динамо» - 1:1</strong></a></p> <p><strong>А.С</strong>.<em> Прогноз: 1:2</em>. Волевая победа над «Кубанью» стала для москвичей глотком воздуха. «Мордовия» дома играет неплохо, посмотрим, кто из тренеров более плодотворно поработал во время перерыва на матчи сборных. Не так много игроков уезжало из «Динамо», поэтому у Кобелева было больше возможностей, чтобы ребят подтянуть.</p> <p><strong>Ф.Ф</strong>. <em>Прогноз: 1:1</em>. «Мордовия» и «Динамо» сейчас являются коллективами одинакового уровня. Середняки таблицы. В очной встрече за бело-голубых будет чуть более высокий класс игроков, а за мордвинов сыграют родные стены. Вероятнее всего команды разойдутся миром.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448025996_Мельгарехо.jpg" style="width: 720px; height: 513px;" /></p> <p><a href="https:///online/81038" target="_blank"><strong>«Кубань» - «Терек» - 2:2</strong></a></p> <p><strong>А.С</strong>. <em>Прогноз: 1:1</em>. Рискну поставить на ничью. «Терек» сейчас выглядит очень неплохо, видно, что команда всерьез замахнулась на место в Лиге Европы. Все дальше будет зависеть от того, кто как зимой укрепиться. Грозненцы, кстати, уже подписали защитника Люка Уилкшира.</p> <p><strong>Ф.Ф</strong>.<em> Прогноз: 3:2</em>. Кубанцы чудо как хороши в последнее время в родных стенах. Дошло до того, что они за 30 минут забили пять голов лучшей обороне чемпионата. Но кураж этот, зачастую, распространяется только на громкие вывески. Поэтому в матче с неуступчивым и организованным «Тереком» команде Ташуева придется помучиться.</p> <p><a href="https:///online/81040" target="_blank"><strong>«Спартак» - «Краснодар» - 3:2</strong></a></p> <p><strong>А.С</strong>. <em>Прогноз: 2:2</em>. Считаю, что в Тушино нас ожидает результативная ничья. Один из мячей у «Спартака», на мой взгляд, забьет Промес, а у «Краснодара» - Смолов. Федя сейчас набрал неплохую форму, поймал кураж. Тут, кстати, не совсем ясно, пошла ли пауза на пользу командам. Если бы до перерыва спросили победителя данной пары, то поставил бы на «быков».</p> <p><strong>Ф.Ф</strong>. <em>Прогноз: 0:2</em>. Команды сейчас находятся на разных ветвях параболы развития. «Спартак» с каждым туром играет все хуже, и поражения красно-белых вновь перестают кого-нибудь удивлять, а «быки», по видимому, «накатывают» на концовку группового этапа Лиги Европы и сейчас в отличной форме. Исход матча практически предрешен.</p> <p><a href="https:///online/81039" target="_blank"><strong>«Ростов» - «Уфа» - 1:1</strong></a></p> <p><strong>А.С</strong>. <em>Прогноз: 2:0</em>. Многое тут будет зависеть от состояния поля, но не думаю, что сборная сильно его «убила». Подопечные Курбана Бердыева поймали кураж, и до конца этого года будут просто выгрызать очки у соперников, стараясь не опуститься ниже третьего места в турнирной таблице.</p> <p><strong>Ф.Ф</strong>. <em>Прогноз: 3:0</em>. Дончане продолжают удивлять. Имея огромные долги по зарплате, команда играет с максимальным желанием и на очень высоком уровне. Спасибо Бердыеву за это! В матче с «Уфой» желто-синие оступиться не должны, ведь отпускать в таблице «Локомотив» в их планы точно не входит.</p> <p><u><strong>16-й тур:</strong></u></p> <p><strong>Алексей Сафонов — "Бомбардир" — 5:7</strong></p> <p><u><strong>Итоговый счет:</strong></u></p> <p><strong>Алексей Сафонов – "Бомбардир" — 128:129</strong></p> <p><strong>Правила подсчета очков:</strong></p> <p><em>Точный счет — 4 балла</em></p> <p><em>Точная разность мячей — 3 балла</em></p> <p><em>Точный исход — 2 балла</em></p> <p><a href="https:///articles/447720" target="_blank"><strong>Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 15-й тур РФПЛ</strong></a></p> <p><a href="https:///articles/447021" target="_blank"><strong>Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 14-й тур РФПЛ</strong></a></p>