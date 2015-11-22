Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 16-й тур РФПЛ

Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 16-й тур РФПЛ

<p><em>«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В 16-м туре вызов президенту "СА-Футбольное агентство" бросает корреспондент Филипп Федоренко.</em></p> <p><a href="https:///online/81041" target="_blank"><strong>«Амкар» - «Рубин» - 1:2</strong></a></p> <p><strong>Алексей Сафонов.</strong> <em>Прогноз: 0:0</em>. Довольно тяжелое поле и сложные погодные условия не будут сопутствовать голам. Тем более что Казань уже мысленно в приближающемся матче Лиги Европы. Подопечные Чалого сейчас не проигрывают в чемпионате, так что очко с выезда привезут.</p> <p><strong>Филипп Федоренко</strong>. <em>Прогноз: 0:1</em>. «Рубин» лихорадит весь сезон. Но новый круг – новая жизнь. Да и разбазаривать очки направо и налево казанцы, вроде, перестали. Так что в принципиальном для фанатов матче победу должны одержать гости. Пусть и с минимальным перевесом.</p> <p><a href="https:///online/81196" target="_blank"><strong>ЦСКА – «Крылья Советов» - 0:2</strong></a></p> <p><strong>А.С</strong>. <em>Прогноз: 2:0</em>. Армейцам перед перерывом в чемпионате надо никого к себе не подпускать, чтобы сохранить отрыв. Матч с «Краснодаром» они проиграли, так что осечек теперь допускать уже нельзя.</p> <p><strong>Ф.Ф.</strong> <em>Прогноз: 2:1</em>. Армейцы в этом сезоне предельно собраны в матчах с командами ниже себя классом и не дают даже повода подумать о потере очков. Вот и самобытный коллектив из Самары, видимо, уедет из Химок с «баранкой». Впрочем, на забитый гол «крылышки» должны наиграть.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448025857_Халк.JPG" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><a href="https:///online/81037" target="_blank"><strong>«Зенит» - «Урал» - 3:0</strong></a></p> <p><strong>А.С.</strong> <em>Прогноз: 3:1</em>. По классу петербуржцы выше своего оппонента, плюс к тому решена задача выхода в плей-офф Лиги чемпионов. Теперь «Зенит» должен сосредоточиться на Премьер-лиге и на Кубке России. Пропущенный гол? Сине-бело-голубые в обороне допускают много ошибок и «сухо» почти не играют в последнее время.</p> <p><strong>Ф.Ф</strong>. <em>Прогноз: 1:1</em>. «Зенит» в этом сезоне стабилен лишь на европейской арене, тогда как в чемпионате может оступиться в матче с любым соперником. Если симпатичный коллектив Вадима Скрипченко не перегорит еще до игры, то «Урал» вполне может дать бой участнику 1/8 Лиги чемпионов.</p> <p><a href="https:///online/81034" target="_blank"><strong>«Локомотив» - «Анжи» - 0:2</strong></a></p> <p><strong>А.С</strong>. <em>Прогноз:  2:0</em>. «Локо» играет дома, в этом будет большое преимущество. Да и в прошлом туре в родных стенах был бит «Зенит»,  что добавит позитива команде Игоря Черевченко. Разного уровня коллективы, хотя гости постараются зацепить перед перерывом хотя бы какие-то очки.</p> <p><strong>Ф.Ф</strong>. <em>Прогноз: 2:0</em>. У железнодорожников в этом сезоне временами возникают проблемы со вскрытием насыщенной обороны середняков и аутсайдеров. Однако оборонцы махачкалинцев вряд ли доставят неудобства Ниассу и компании. «Локомотив» уверенно выиграет.</p> <p><a href="https:///online/81036" target="_blank"><strong>«Мордовия» - «Динамо» - 1:1</strong></a></p> <p><strong>А.С</strong>.<em> Прогноз: 1:2</em>. Волевая победа над «Кубанью» стала для москвичей глотком воздуха. «Мордовия» дома играет неплохо, посмотрим, кто из тренеров более плодотворно поработал во время перерыва на матчи сборных. Не так много игроков уезжало из «Динамо», поэтому у Кобелева было больше возможностей, чтобы ребят подтянуть.</p> <p><strong>Ф.Ф</strong>. <em>Прогноз: 1:1</em>. «Мордовия» и «Динамо» сейчас являются коллективами одинакового уровня. Середняки таблицы. В очной встрече за бело-голубых будет чуть более высокий класс игроков, а за мордвинов сыграют родные стены. Вероятнее всего команды разойдутся миром.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448025996_Мельгарехо.jpg" style="width: 720px; height: 513px;" /></p> <p><a href="https:///online/81038" target="_blank"><strong>«Кубань» - «Терек» - 2:2</strong></a></p> <p><strong>А.С</strong>. <em>Прогноз: 1:1</em>. Рискну поставить на ничью. «Терек» сейчас выглядит очень неплохо, видно, что команда всерьез замахнулась на место в Лиге Европы. Все дальше будет зависеть от того, кто как зимой укрепиться. Грозненцы, кстати, уже подписали защитника Люка Уилкшира.</p> <p><strong>Ф.Ф</strong>.<em> Прогноз: 3:2</em>. Кубанцы чудо как хороши в последнее время в родных стенах. Дошло до того, что они за 30 минут забили пять голов лучшей обороне чемпионата. Но кураж этот, зачастую, распространяется только на громкие вывески. Поэтому в матче с неуступчивым и организованным «Тереком» команде Ташуева придется помучиться.</p> <p><a href="https:///online/81040" target="_blank"><strong>«Спартак» - «Краснодар» - 3:2</strong></a></p> <p><strong>А.С</strong>. <em>Прогноз: 2:2</em>. Считаю, что в Тушино нас ожидает результативная ничья. Один из мячей у «Спартака», на мой взгляд, забьет Промес, а у «Краснодара» - Смолов. Федя сейчас набрал неплохую форму, поймал кураж. Тут, кстати, не совсем ясно, пошла ли пауза на пользу командам. Если бы до перерыва спросили победителя данной пары, то поставил бы на «быков».</p> <p><strong>Ф.Ф</strong>. <em>Прогноз: 0:2</em>. Команды сейчас находятся на разных ветвях параболы развития. «Спартак» с каждым туром играет все хуже, и поражения красно-белых вновь перестают кого-нибудь удивлять, а «быки», по видимому, «накатывают» на концовку группового этапа Лиги Европы и сейчас в отличной форме. Исход матча практически предрешен.</p> <p><a href="https:///online/81039" target="_blank"><strong>«Ростов» - «Уфа» - 1:1</strong></a></p> <p><strong>А.С</strong>. <em>Прогноз: 2:0</em>. Многое тут будет зависеть от состояния поля, но не думаю, что сборная сильно его «убила». Подопечные Курбана Бердыева поймали кураж, и до конца этого года будут просто выгрызать очки у соперников, стараясь не опуститься ниже третьего места в турнирной таблице.</p> <p><strong>Ф.Ф</strong>. <em>Прогноз: 3:0</em>. Дончане продолжают удивлять. Имея огромные долги по зарплате, команда играет с максимальным желанием и на очень высоком уровне. Спасибо Бердыеву за это! В матче с «Уфой» желто-синие оступиться не должны, ведь отпускать в таблице «Локомотив» в их планы точно не входит.</p> <p><u><strong>16-й тур:</strong></u></p> <p><strong>Алексей Сафонов — "Бомбардир" — 5:7</strong></p> <p><u><strong>Итоговый счет:</strong></u></p> <p><strong>Алексей Сафонов – "Бомбардир" — 128:129</strong></p> <p><strong>Правила подсчета очков:</strong></p> <p><em>Точный счет — 4 балла</em></p> <p><em>Точная разность мячей — 3 балла</em></p> <p><em>Точный исход — 2 балла</em></p> <p><a href="https:///articles/447720" target="_blank"><strong>Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 15-й тур РФПЛ</strong></a></p> <p><a href="https:///articles/447021" target="_blank"><strong>Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 14-й тур РФПЛ</strong></a></p>

Россия. Премьер-лига Россия Зенит Спартак Краснодар Ростов Смолов Федор Уилкшир Люк Промес Квинси Ниасс Умар Бердыев Курбан
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Seregga_mmg
1448091528
Сергей Лунев против экспертов Бомбардира: Амкар - Рубин, после на урале никуда не годится..в футбол у нас и так не умеют, а в таких погодных условиях все будет зависить от стандартов..думаю Рубин в этом плане чуточку сильне..и если повернеться удача, оо счет будет 0-1. ЦСКА - КС, армейцы есть армейцы..если их не смутит долгое отсутствие гл.тренера в команде, то победа должна быть крупной 3-0, а если смутит, тогда начинаю сомневаться в их профессионализме :-D Зенит - Урал, зенит поплыл на местном уровне, но урал давно не выходил со своего манежа, поэтому так же крупная победа зенита 3-0 Локо - анжи, для меня почему то мамый непдредсказуемый матч, в отличии от единогласия выбора..ну на это я и на диване:-D но рискну предположить,что локо сможет забить единажды..хотя..нет ,до сих пор не могу определиться...но пусть будет 1-0... Мордовия - Динамо...ну что тут,одни разучились забивать, другие вовсе не умели... думаю будет 0-0.. Кубань - Терек... но это прям ууух... будет весело... если не два два, то 1-1 должно быть... Спартак - Краснодар, здесь без клмментариев 0-3.. РОСТОВ - уфа, ростов вверху таблицы, поэтому настрой у уфы совсем другой, но думаю победить все таки Ростову по силам... 1-0.
Ответить
FC Terek-95
1448097273
Кубань 0:1 Терек Мбенг через себя))
Ответить
Seregga_mmg
1448133462
Первый игровой день: А.С. - 2 Ф.Ф..- 3 С.Л.- 7 вот было у меня предчувствие , локо... но с Цска, как говорил, разочаровываюсь в их профессионализме... А вы продолжайте ,минусуйте...
Ответить
Seregga_mmg
1448217036
После второго игрового дня: А.С. - 5 Ф.Ф. - 7 С.Л.- 13.. Кубань с тереком выдали тот самы й матч который я ожидал,но сотсчетом к сожалению не правильно определился...Спартак самая непредсказуемая команда.. а Динамо с Мордовией нп удивление,смогли распечатать другу друга... Завтра жаключительный день, как всегда диванные войска самые сильные и стабильные, спасибо мне:-D
Ответить
Главные новости
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
23:23
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
22:18
4
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
22:09
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
21:41
14
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
21:33
59
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
21:23
5
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
20:57
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+