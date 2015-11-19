Конфликт: Игорь Денисов против «Динамо». Live

<p><em>У полузащитника сборной России <strong><a href="https:///player/107">Игоря Денисова</a></strong> снова проблемы в клубе. Вечером 18-го ноября «Советский спорт» сообщил, что Денисова могут отстранить от тренировочных занятий с основным составом и перевести в молодежную команду «Динамо». «Бомбардир» в экспериментальном формате в ближайшие дни будет следить за ходом этой истории, исход которой (а что, а вдруг!) может быть совершенно неожиданным.</em></p> <p> </p> <p>[poll id=891]</p> <p> </p> <div class="wtf-broadcast-4167" data-broadcast="4167" data-broadcasting="" data-fb-app-id="" data-locale="ru" data-space="415"> </div> <script> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//wtrfall.com/widget.js?id=415"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'wtf-embed'));</script><script>(function() { if (!window.WTF || !WTF.bootstrap || !WTF.bootstrap("wtf-broadcast-4167")) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script>