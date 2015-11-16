«Он изменял мне с гувернанткой». История трагичных отношений Икарди, Лопеса и красотки Ванды

Еще недавно эти игроки были неразлучными товарищами. Но для одного из них дружба закончилась разводом и публичным позором, а другой нашел свое счастье и готовится построить успешную карьеру. "Бомбардир" продолжает рассказывать об ударах судьбы в жизни футболистов.

У каждого из нас в жизни есть человек, который является в какой-то степени духовным наставником. Это может быть один из родителей, дающий правильные советы о том, как поступить в трудной ситуации. Возможно, таковым даже является лучший друг, чуть больше повидавший мир. У футболистов эту роль обычно выполняет кто-то из партнеров по команде. Стивена Джеррарда, например, все новички "Ливерпуля" за последний десяток лет постоянно приводили в пример, как настоящего капитана, помогавшего новым футболистам полноценно влиться в коллектив. Был такой человек и в жизни Мауро Икарди.

Кто такой Мауро Икарди? Каждый любитель Серии А скажет, что это один из самых талантливых нападающих сегодняшнего поколения. Уже сейчас на Мауро висит ценник в 32 миллиона евро, который продолжает повышаться. Однако всего этого могло и не быть, если бы Икарди постепенно не шел к своей мечте. На просторах интернета можно откопать фотографию, где юный Икарди берет автограф у перспективного нападающего "Барселоны" Макси Лопеса. Юный аргентинец всегда желал стать великим и не стеснялся приставать к кумирам, фотографироваться и спрашивать совета. Вот только тогда никто не знал, что Икарди "завоюет мир", а для Лопеса та встреча станет первым предвестником его новой адской жизни. Из "Барселоны" Макси списали. Он отправился в прямом смысле покорять Москву, засветившись в одноименном футбольном клубе. А "Барса" на место Лопеса взяла в основную команду юного Икарди.

Они пересекутся уже в "Сампдории". Мауро Икарди барселонская жизнь наскучила быстро. Он последовал примеру многих талантов из Каталонии, отправившись покорять Серию А. Лопесу же пришлось вдоволь поскитаться по клубам, заехать в Бразилию, а уже затем встретиться в "Сампе" со своим давним знакомым. Встреча получилось теплой. Макси быстро стал для вспыльчивого парня старшим товарищем, помогавшим ему встать на истинный путь. Икарди при этом превратился еще и в частого гостя в доме семьи Лопеса. Аргентинская модель Ванда Нара, будучи женой Лопеса, тоже часто виделась с Икарди. Как оказалось, в большинстве своем это происходило без ведома Макси. Семья распалась. Не спасло ее и то, что у пары к тому моменту было трое детей.

Обычное дело. Такое очень часто происходит в жизни, когда друзья уводят девушек, жен, подруг. Люди после этого перестают общаться и стараются забыть об этой истории. Если бы у Лопеса с Икарди все пошло по подобному сценарию, то мы бы сейчас об этом не рассуждали. Но новоиспеченная парочка принялась добивать и без того сникшего Макси. Ванда сама не давала отцу видеться с детьми, а затем через соцсети публично предъявляла претензии Макси, что тот даже не платит за их школу. Икарди в этот момент активно ухаживал за своей новой пассией, в свободное время сам нянчился с ребятами, активно провоцируя ответную реакцию Лопеса. Татуировка с именем возлюбленной и "коза", активно намекающая на наставленные рога, продемонстрировали всю настоящую сущность Икарди.

Неудивительно, что их следующее пересечение на футбольном поле получилось холодным. К тому времени перешедший в "Интер" улыбчивый Икарди демонстративно протянул Лопесу руку, но тот оказался ее пожимать. Тогда молодой аргентинец решил продолжить свои унижения. Его новый клуб разгромил "Сампу" со счетом 4:0, а сам Икарди не только дважды забил, но еще и отметился неприличным жестом в сторону трибун. Если бы не стюарды и полицейские, то фанаты были готовы выбежать на поле и разорвать парня. Что говорить о чудовищном моральном состоянии Лопеса, если в этой игре он даже не смог реализовать пенальти.

"В мое время Икарди за такой поступок бы окружили и по очереди избивали", - даже Диего Марадона не смог остаться в стороне от этой ситуации. Но у Ванды Нары есть собственная версия, где она пытается оправдать молодого разрушителя семьи. "Лопес изменял мне с гувернанткой. Я не уходила из семьи только из-за детей, а когда нашла себе достойного парня, Макси вдруг заявил, что я еще являюсь его женой. Мы к тому времени уже развелись. Сама же я много раз прощала ему измены", - рассказала Ванда то, что якобы скрывала много лет.

Сейчас Мауро Икарди и Ванда Нара счастливы. Нара родила своего четвертого ребенка, позволив Икарди наслаждаться ролью настоящего отца. Сам аргентинец в этот момент успел примерить в "Интере" капитанскую повязку, а новоиспеченную жену сделал своим агентом. Макси Лопес в этот момент пытается хоть как-то исправить свою жизнь и еще немного поиграть в футбол. "Торино – это моя "Барселона", - говорит Лопес с наигранной улыбкой. Икарди он по-прежнему не признает и вряд ли когда-нибудь сможет снова о чем-нибудь с ним поговорить. Но дружба кончилась, а жизнь, какой бы она не была теперь у каждого из них, по-прежнему продолжается.

"Когда мне было 10 лет, отец убил мою мать". Тяжелая судьба Якуба Блащиковски