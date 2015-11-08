Скучный Шнур, неожиданный Уткин и недовольный Стогниенко. Как «Матч ТВ» справляется с футболом

Нам обещали много общедоступного спорта и качественных трансляций. Главным достоинством нового канала должна была стать самая популярная игра с мячом. "Бомбардир" рассказывает о том, как футбол приживался на "Матч ТВ" в первую неделю работы главного канала этого года.

Первый прокол и приоритеты канала

Футбольные болельщики со злорадством заскрипели зубами. Вроде бы и бесит, что откладывается игра "Спартака", но как же радостно, что в первый день работы "Матч ТВ" сразу же накосячил. Никто будто и не ждал, что в хоккейной игре случатся буллиты, но сценарий пошел по самой неприятной дороге.

Да, теперь футбольные трансляции будут расставлять в сетке грамотнее. Но у "Матча" будут самые непредсказуемые для телевидения события: хоккейный плей-офф (там вообще до утра могут играть), теннис, да и в биатлоне может внезапно опуститься туман над трассой. И если каналу придется выбирать между Шипулиным или Роналду, руководители абсолютно логично остановят выбор на Антоне, Диме и других героях Дмитрия Губерниева.

Поэтому сразу стоит разочаровать жадных фанатов футбола: шведского стола европейских трансляций им ждать не надо; и ругаться на каждую недельную программу тоже нет смысла. Вам уже сказали, что матч хоккейной сборной России в полутоварищеском турнире куда важнее, чем игра "Рубина" и "Ливерпуля", которая потерпит до второго тайма.

Но не стоит толпой набегать на инстаграм Тины Гивиевны. В конце концов, совсем скоро заработает в полную мощь сайт "Матч ТВ". Там-то будет возможность, при желании, посмотреть на выбор любую трансляцию. А интернет сейчас есть почти у всех (если вы читаете этот материал – наверняка).

Соображение на троих

Касательно формата трансляций, то тут лишь небольшие косметические изменения. Теперь матчи комментируются тройками: два в кабине, один караулит на бровке эскадроны шальных мыслей тренеров. Это скорее заокеанская традиция. В той же НБА иногда работают целыми пятерками.

Правда, в США больший упор делается на экспертов, которые вовремя вставляют профессиональное замечание, не занимаются чужой работой. В России бывшие футболисты разучились пугаться камер, но вот прямой эфир для них – все равно жуткое испытание. Посему руководители "Матча" и не пытаются подсадить к журналистам Булыкина или Пименова, во избежание нелепых историй и грубых ошибок со стороны экспертов. В этом вопросе хоккей с Сергеем Гимаевым просто уничтожает футбол.

Многие уже признаются, что формат, мягко сказать, не привычен. Владимир Стогниенко вообще не любит работать в паре, а тут еще приходится подключать к игре журналиста на бровке (вспомните, как гол "Урала" прокомментировал Гутцайт, что явно чуть смутило "основных" Стогниенко и Генича).

В матче "Спартака" и "Терека" Трушечкин явно мешал Шмурнову философствовать на красно-белые темы. Геннадий Орлов также отвык от парного репортажа. В последней игре "Зенита" слишком много эмоций забрал на себя Черданцев. В общем, новый канал переусердствовал с количеством комментаторов, и не исключено, что в ближайшем будущем будет возвращен классический формат "один в кабине, один на бровке".

Околофутбола

Студии на стадионах – тоже не новшество даже для российского телевидения. Еще семь лет назад Александр Тарханов улыбался с Александром Кузмаком и лихо рисовал кружочки со стрелочками, но сейчас "Матч ТВ" решил не доставать ныне пыльные фломастеры. Зато может появиться Рамзан Кадыров и всех изрядно повеселить, а зрителей помладше – немножко напугать.

Но самый главный плюс прошедшей недели – предматчевая студия перед игрой "Манчестер Юнайтед" и ЦСКА. Все было прекрасно. И душевная атмосфера с диванчиками (отдельное спасибо за убранные тумбы "НТВ-Плюс"), четкий Стогниенко, в меру философствующий Уткин и Канчельскис, который интересно разбирал игру своей бывшей команды. А динамичные сюжеты из Англии разбавляли разговор, который при всем качестве успевает надоесть.

Жаль, что такой формат лишь для некоторых игр. На том же "Нашем футболе" два комментатора продолжают устало общаться на вечные темы и со стыдом смотреть, как региональные корреспонденты делают ужасные репортажи и берут интервью, часто не зная, кто у них в собеседниках.

"После футбола"

Больше всего интриговали футбольные программы, с трансляциями было все более-менее понятно. Георгий Черданцев, в свойственной себе манере, обещал что-то интригующее, будто такого мы вообще не видели! Однако в понедельник вечером на "Матч ТВ" показали модернизированный "Футбол.ru". Если не помните, то была такая передача на "России-2", где Роман Трушечкин иногда один, иногда вместе с экспертом сидел в студии, комментировал главные события, которые также освещались в сюжетах.

Сам Черданцев пытался работать на самую простую публику, несколько раз неудачно шутил и вел себя так, будто программу включили люди, которые вообще не знакомы с жанром футбольного шоу. Но это не так. Рейтинги "Матч ТВ" лишь по Москве могли удовлетворить руководство. А в среднем по российской больнице интерес к новому каналу проявили люди, хорошо знакомые со контентом "России-2" трехгодичной давности.

Конечно, огромный плюс, что Георгию Черданцеву не подарили трехчасовую программу, и "После футбола" хоть в некоторой степени является динамичной и не помогает уснуть. Но ради чего ее включать болельщику? Обзор тура можно посмотреть и без разговора Черданцева и гостей. Обычные репортажи со стадионов тоже есть во многих программах.

Единственное, что завлекло зрителей на первый выпуск – интервью с Аленичевым. Вот на это и нужно сделать упор программе – поиск всего эксклюзивного и растаскиваемого на цитаты. Еще неплохо влился в дебютную передачу Черчесов, но в целом – новый проект не привлечет новых зрителей, ждущих чего-то необычного. Все пока крайне стандартно и тускло, а фанаты затяжных полуночных разговоров продолжат ждать воскресного вечера на "Нашем футболе".

"Культ тура"

Что же до реинкарнации "Удара головой"? Увы, возвращения легендарной передачи не случилось, но все ожидали хотя бы примерно такого формата. В последний год "Удар" стал лучшей спортивной программой на спортивном телевидении. Вдруг стало понятно, что о нашем футболе можно говорить дерзко, смело, ориентируясь на сообразительную аудиторию.

"Культ тура" же – что-то среднее между "90 минут плюс" и "Ударом головой". С одной стороны все участники программы стараются оригинальничать, шутить. Но с другой – выходит как-то блекло. Юрий Дудь – и ведущий, и участник, но это не придает программе динамики. Обсуждение "трех крутых пацанов" часто стопорится на штампах (надеемся, что про угол головы Савина перестанут шутить уже в следующей программе), Шнуров почти не импровизирует, да и программа получается больше слащавой, нежели острой.

Одним из лучших телевизионных проектов за всю историю России стало шоу "Прожекторперисхилтон", когда четыре человека умудрялись почти каждую неделю на протяжении четырех лет делать крутейшую программу. "Культ" походит по концепту на детище Ивана Урганта и компании, но очень мало проектов выстреливают в таком формате. Темы между участниками исчерпываются, как и стереотипы. Дудь – хипстер, Савин – бывший средний футболист, Шнуров – матерящийся лидер рок-группы. Будут ли долго работать эти образы?

Реально оживили программу только два эпизода. Соревнование Халка с Евгением Савиным в силе, и лучшее, что пока было на "Матч ТВ", – исполнение песни "Супергуд" от двух уфимских бразильцев Диего и Марсиньо. За эту драйвовую искренность можно простить некоторые неудачи.

А дальше-то что?

Не устанем повторять: прошла только неделя. И не нужно со страстью накидываться на мелькающий логотип и придираться к любым мелочам. Возможно, производителей контента это только убеждает, что все идет по плану. И вот вовсю скользит эта уверенность, что мы делаем все круто. Мы лучшие в Европе. В мире. Такие мантры повторяют многие сотрудники нового холдинга, обижаясь на любое критическое замечание.

Но что появилось нового в спортивном телевидении России? Уровень показа чемпионата России по футболу на прежнем уровне (будем честны, за последние годы он повысился усилиями ныне покойной "Лиги ТВ"), ярких и неожиданных программ пока не анонсировали. Документальные фильмы выдержаны в советской интонации пробивной карьеры через труд и стремление к успехам.

Безусловно, зритель обязан дать "Матч ТВ" время. Вероятно, запустились не все проекты. Старый галстук удерживает креатив Черданцева. А Сергей Шнуров просто вел в программу не в настроении. Поэтому пока с удовольствием понаблюдаем, как главный спортивный канал страны будет устанавливать новые планки и стандарты (и вообще – будет ли экспериментировать?). Доставшее "всенаматч!!!" перетерпим и к концу года поставим каналу первые лайки и первые серьезные диагнозы.

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